ХК "Донбасс" вернулся из турне по Канаде

ХК «Донбасс», который с предстоящего сезона примет участие в чемпионате ВХЛ, вернулся домой после тренировочного сбора в Канаде. Главный тренер команды Александр Куликов проведённую работу расценил как успешную.

«Во-первых, очень приятно, что „Донбасс“ выехал в Канаду и выиграл там два матча, — прокомментировал наставник результаты поездки клубной пресс-службе. — Можно сказать, что мы стали первыми украинцами, которые провели товарищеские матчи в Канаде. Да, когда-то там играл „Сокол“, но это было ещё во времена СССР. Во-вторых, мы сделали какие-то выводы по каждому игроку, тем более что в Донецке осталась группа ребят, которые по разным причинам не поехали в Канаду. У нас есть возможность создать хорошую боеспособную команду. Вскоре мы выезжаем в Словакию, где проведём несколько матчей с командами сильной словацкой экстралиги. Думаю, уже там на 90 процентов определимся и по составу, и по игровым сочетаниям».