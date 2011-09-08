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Немчинов: хоккей и команду в Ярославле надо сохранять

Немчинов: хоккей и команду в Ярославле надо сохранять
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Генеральный менеджер ЦСКА, а в прошлом форвард ярославского «Локомотива» Сергей Немчинов присоединился к соболезнованиям в адрес родных и близких погибших в результате авиакатастрофы хоккеистов «Локомотива».

«Это ужасное горе, трагедия. Мы скорбим. Я лично знал очень многих ребят в этой команде, знал практически весь руководящий состав, всех тренеров. С одними играл, другие меня тренировали. Я провел в этой команде два года… сложно сейчас говорить.

Я думаю, что скоро будет принято решение о будущем „Локомотива“. Но считаю, что команду надо сохранять. И хоккей в Ярославле. Это одна из лучших команд в КХЛ», — цитирует Немчинова РИА «Новости».

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