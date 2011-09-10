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"Флорида" на два года продлила контракт с Мэттайесом

"Флорида" на два года продлила контракт с Мэттайесом
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«Флорида» на два года продлила контракт с форвардом Шоном Мэттайесом, сообщает Miami Herald. Причём первый год у молодого нападающего будет действовать двусторонний контракт, второй год — односторонний. Зарабатывать же Мэттайес будет $ 900 000 за сезон.

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