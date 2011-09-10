"Флорида" на два года продлила контракт с Мэттайесом
Поделиться
«Флорида» на два года продлила контракт с форвардом Шоном Мэттайесом, сообщает Miami Herald. Причём первый год у молодого нападающего будет действовать двусторонний контракт, второй год — односторонний. Зарабатывать же Мэттайес будет $ 900 000 за сезон.
Комментарии
- 4 ноября 2022
-
12:59
-
12:41
-
12:25
-
12:12
-
11:50
-
11:30
-
11:13
-
11:00
-
10:48
-
10:32
-
10:14
-
10:00
-
09:42
-
09:21
-
09:08
-
09:00
-
08:51
-
08:30
-
08:23
-
08:11
-
07:48
-
07:43
-
07:34
-
07:31
-
07:29
-
07:11
-
07:01
-
06:51
-
06:46
-
06:40
-
06:33
-
06:25
-
06:13
-
06:10
-
06:03
Партнерский контент