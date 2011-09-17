Афиногенов: провели матч на хорошем уровне и заслуженно победили

Форвард СКА Максим Афиногеновпосле победы на ЦСКА со счётом 4:1 отметил, что команда сыграла на высоком уровне и заслуженно победила.

«Мы очень здорово начали и потом весь первый период сыграли в хорошем темпе, забили много голов. С другой стороны, могли забивать ещё больше. Но работать всегда есть над чем. Например, над игрой в большинстве. Однако в целом провели матч на хорошем уровне и заслуженно победили. В КХЛ очень много хороших команд, и играть трудно со всеми. В свою очередь, ЦСКА — молодая и очень быстрая команда. А ещё — амбициозная. Поэтому игра получилась тяжёлой, и счёт, на мой взгляд, говорит не всё об этой встрече», — цитирует нападающего «Спорт-экспресс».

«Очень здорово, что мы выиграли, тем более болеть за нас пришёл полный Ледовый. А начинать любой матч с такой поддержкой гораздо легче», — отметил Афиногенов.