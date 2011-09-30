Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дацюк пропустил тренировку из-за проблем со спиной

Дацюк пропустил тренировку из-за проблем со спиной
Комментарии

Нападающий «Детройта» Павел Дацюк пропустил плановую тренировку своей команды. Причина – проблемы со спиной после работы в тренажёрном зале. Как сообщает The Detroit Free Press, это повреждение не должно помешать Дацюку сыграть в следующем контрольном матче с «Торонто».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022