Дацюк пропустил тренировку из-за проблем со спиной

Нападающий «Детройта» Павел Дацюк пропустил плановую тренировку своей команды. Причина – проблемы со спиной после работы в тренажёрном зале. Как сообщает The Detroit Free Press, это повреждение не должно помешать Дацюку сыграть в следующем контрольном матче с «Торонто».