Дацюк пропустил тренировку из-за проблем со спиной
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Нападающий «Детройта» Павел Дацюк пропустил плановую тренировку своей команды. Причина – проблемы со спиной после работы в тренажёрном зале. Как сообщает The Detroit Free Press, это повреждение не должно помешать Дацюку сыграть в следующем контрольном матче с «Торонто».
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