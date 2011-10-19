"Спартак" взял верх над "Атлантом"

Московский «Спартак» одержал победу над подмосковным «Атлантом» в чемпионате КХЛ со счётом 5:3. По ходу матча красно-белые дважды уступали в счёте, однако оба раза отыгрывались, а в начале третьего периода впервые вышли вперёд благодаря голу Комаристого. В концовке встречи «атланты» дважды меняли вратаря на шестого полевого игрока и пропустили две шайбы в пустые ворота, ответив лишь одной.

«Спартак» (Москва) — «Атлант» (Московская область) — 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)

0:1 — Руденко (Нискала, Радивоевич) — 14:45.

1:1 — Ружичка (Юньков) — 30:19.

1:2 — Андерссон (Жердев) — 32:30.

2:2 — Людучин (Баранка, Бенуа) — 39:55 ГБ.

3:2 — Комаристый (Будкин, Юньков) — 45:16.

4:2 — Людучин (Макаров, Баранка) — 58:44 ПВ.

4:3 — Глухов (Радивоевич, Жердев) — 59:33.

5:3 — Макаров — 59:59 ПВ.

Вратари: Касутин — Кочнев.

Броски: 29 (8-10-11) — 39 (15-10-14).

Вбрасывания: 24 (5-10-9) — 22 (8-7-7).

Штраф: 43 (37-4-2) — 25 (19-6-0).