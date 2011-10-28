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"Лос-Анджелес" взял верх над "Далласом"

"Лос-Анджелес" взял верх над "Далласом"
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В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» взял верх над «Далласом».

«Даллас» — «Лос-Анджелес» — 3:5 (1:0, 0:3, 2:2)
1:0 — Дейли (Эрикссон, Бенн) — 14:01
1:1 — Уильямс (Войнов, Копитар) — 23:47
1:2 — Парсе (Ричардс, Браун) — 31:27
1:3 — Войнов (Браун, Ричардс) — 35:21
2:3 — Райдер (Рибейро, Морроу) — 43:03
3:3 — Найстром (Фиддлер, Дворжак) — 47:20
3:4 — Войнов (Клиффорд, Моро) — 53:08
3:5 — Браун (Ричардс, Копитар) — 59:33 ПВ
Вратари: Лехтонен — Куик.

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