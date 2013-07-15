Каноист Крайтор — серебряный призёр Универсиады на дистанции 200 м

Российский каноист Андрей Крайтор завоевал серебряную медаль Универсиады в Казани на дистанции 200 метров с результатом 39,128 секунды. Золото — в активе литовского спортсмена Евгения Шуклина. Тройку призёров замкнул представитель Белоруссии Артём Козир. Универсиада в Казани завершится 17 июля.

Универсиада. Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-одиночка. Мужчины. 200 м. Казань

1. Евгений Шуклин (Литва) – 38,950.

2. Андрей Крайтор (Россия) – 39,128.

3. Артём Козир (Белоруссия) – 40,401.