15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Все новости
Главная Казань 2013 Новости

Каноист Крайтор — серебряный призёр Универсиады на дистанции 200 м

Каноист Крайтор — серебряный призёр Универсиады на дистанции 200 м
Комментарии

Российский каноист Андрей Крайтор завоевал серебряную медаль Универсиады в Казани на дистанции 200 метров с результатом 39,128 секунды. Золото — в активе литовского спортсмена Евгения Шуклина. Тройку призёров замкнул представитель Белоруссии Артём Козир. Универсиада в Казани завершится 17 июля.

Универсиада. Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-одиночка. Мужчины. 200 м. Казань
1. Евгений Шуклин (Литва) – 38,950.
2. Андрей Крайтор (Россия) – 39,128.
3. Артём Козир (Белоруссия) – 40,401.

Комментарии
Новости. Казань 2013