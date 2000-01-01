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Ольга Картункова: всё, что ни делается к лучшему, приводит к выдающемуся

Актриса шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ о том, как решиться похудеть на 54 килограмма и кардинально изменить свою жизнь.

— Вы начали заниматься юмором в уже достаточно осознанном возрасте. Были ли сомнения, всё ли вы делаете правильно?

— Юмор – это не вязание или макраме, поэтому неправильно будет сказать, что я начала им заниматься в уже осознанном возрасте. Остроумие – это врождённое качество человека, и я уже с ранних лет смешила друзей и надо всеми подшучивала. Когда стала старше, то поняла, что могла бы веселить не только родных и друзей, но и совершенно незнакомых людей.

— Как вы добиваетесь поставленных целей? Что мотивирует вас не отступать?

— Мой главный стимул – это мои дети. Если я чувствую себя морально опустошённой после концерта или же бесконечных переездов, даже один телефонный разговор с ними может поднять мне настроение и зарядить, как батарейку.

— В шоу «Однажды в России» на ТНТ вы примеряете на себя абсолютно разные роли. Что даётся сложнее всего? А в каких образах вы чувствуете себя максимально комфортно?

— Больше всего мне нравятся те герои, которых в реальности можно встретить в абсолютно любой точке мира в магазине, в общественном транспорте или же в очереди в банке. Например, гэкающая женщина, которая без ключа может открыть любую дверь, ведь она самая что ни на есть народная, настоящая! Уверена, что почти у каждого есть похожая знакомая или даже родственница. Этот образ собирательный, поэтому немного утрированный. А вот сложности возникают редко: у нас собралась отличная команда, и мы прекрасно сработались друг с другом.

— Что дал вам этот проект?

— Невероятную команду и возможность сыграть такое количество разнохарактерных ролей, которое мне даже снилось! И, конечно, открыл для меня какие-то новые возможности и профессиональном, и в личном плане. Сейчас я могу позволить себе немного больше.

— Как вы поддерживаете форму во время гастролей и съёмок?

— Обычно гастроли и съёмки проходят в таком насыщенном режиме, поэтому я слежу за своим рационом. Мне проще сделать себе овощной салат и заварить кус-кус, чем потом бороться с последствиями неправильного питания.

— Что НЕ нужно делать, чтобы похудеть? Дайте «вредный совет» от Ольги Картунковой.

— Нужно сделать себе жирный бутерброд с колбасой и маслом и купить волшебных коктейлей, обещающих избавить от 20 лишних килограммов всего за две недели. К закрытому рту добавить ещё закрытые уши и глаза. Не нужно слушать шарлатанов и смотреть, как при помощи фотошопа работают чудодейственные диеты.

— Если бы вы могли что-то изменить в своей жизни, что бы это было?

— Ничего. Я убеждена: всё, что ни делается, — к лучшему! А всё, что ни делается к лучшему, приводит к выдающемуся.

— Что для вас значит словосочетание «активный образ жизни»?

— В моём понимании, активный значит здоровый. Это значит, что ты предпочитаешь провести свободное время не за просмотром очередного сериала с порцией мороженого, а отправляешься на велопрогулку с друзьями, а после 10 часов беспрерывного сидения в офисе хотя бы делаешь зарядку или же берёшь любимого человека за руку и отправляешься с ним в ближайший парк. А ещё хороший стимул для активности — это любопытство, любознательность, желание открыть и познать что-то новое. С такими мыслями вы вряд ли усидите на месте.

Сама, конечно, себя ограничиваю, но родных и друзей кормлю на убой.

— Следите ли вы сейчас за своим питанием? Серьезно ли себя ограничиваете? Появления каких продуктов в рационе стараетесь не допускать?

— Сама, конечно, себя ограничиваю, но родных и друзей кормлю на убой. В моём рационе преобладают крупы, овощи, фрукты, зелень и мясо в отварном или запечённом виде. Хотя я очень люблю готовить и иногда могу позволить себе поблажки в виде крылышек в кисло-сладком соусе или же спагетти с чернилами каракатицы.

— Говорят, что Москва с её бешеным ритмом жизни меняет людей… Чувствуете ли вы на себе эти изменения?

— Нет. Может быть, это связано с тем, что я редко задерживаюсь в Москве надолго. Чаще всего я либо на гастролях, либо дома в Пятигорске. А вообще, ко всему привыкаешь, поэтому после бешеного ритма в столице, умеренный и спокойный ритм тоже покажется невыносимым.

Увидеть выпуски шоу «Однажды в России» с участием Ольги можно каждое воскресенье на ТНТ.

Источник «Чемпионат»
Автор Майя Козловцева
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