5 неожиданных продуктов, которые вызывают сонливость

Что исключить из своего рациона, если после обеда ужасно хочется спать?

Очень часто сонливость после еды спровоцирована теми продуктами, которые вы включаете в свой рацион. Пересмотрите своё питание, если хотите как можно дольше сохранять высокую работоспособность.

Кофе

Часто люди потребляют этот напиток для того, чтобы взбодриться. Но иногда кофе и напитки, сделанные на его основе, могут вызвать абсолютно противоположный эффект. Почему так происходит? Всё дело исключительно в том, что кофе очень сильно обезвоживает организм. Основные симптомы обезвоживания: потеря концентрации и ярко выраженная слабость. Так что если уж не можете отказать себе в удовольствии выпить чашечку кофе, через полчаса запейте его стаканом воды, чтобы восстановить водно-солевой баланс в организме.

Сладкая газированная вода

Главный недостаток энергетических напитков, сладкой газировки и таких любимых нами лимонадов и морсов заключается в том, что они содержат огромное количество сахара, а зачастую (если говорить об энергетиках) кофеина. Таким образом, подобные напитки повышают уровень глюкозы в крови и дают вам на короткое время резкий энергетический заряд. Но стоит быть аккуратными с такой «подзарядкой», ведь уровень сахара упадёт так же быстро, как и подскочит, вызывая тем самым сонливость и понижая вашу работоспособность.

Печенье и сладости

Аналогичным образом на наш организм влияют и десерты. Большое количество сахара в сладостях заставляет организм усиленно вырабатывать инсулин. А инсулин в свою очередь воздействует непосредственно на головной мозг и высвобождает огромное количество триптофана, который и приводит к появлению сильной сонливости.

Индейка

Удивлены? Ничего странного. Общеизвестный факт состоит в том, что индейка является диетическим мясом, но оказывается, что в ней содержатся белки, обладающие «релаксирующим» эффектом. Так что, съев на обед грудку индейки, вы можете почувствовать усталость и сонливость, поэтому диетологи и врачи советуют готовить это блюдо на ужин. Перед ночным сном эти её свойства будут очень даже кстати.

Энергетические батончики

И снова дело в сахаре! Такие батончики очень часто производят с большим количеством искусственных и естественных подсластителей, что может негативно сказаться на продуктивности человека. Так что, выбирая энергетический батончик, проследите за тем, чтобы он был произведён из цельных продуктов и содержал как можно меньше неизвестных добавок.