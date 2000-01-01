Легендарный Сильвестр Сталлоне: тренировки и мотивация

Как быстро набрать вес и «подсушиться»? Секреты подготовки актёра к ролям Роки и Рембо.

Год от года тренировка легендарного Сильвестра Сталлоне видоизменялась для того, чтобы подстроиться под определённые роли и актёрские задачи. Неизменным оставалось одно: зачастую в форму нужно было прийти в кратчайшие сроки. Поэтому большинство тренировок артиста проходило в усиленном темпе. Для ролей Роки и Рэмбо Сталлоне включил в свои тренировки тяжёлые нагрузки, рекомендуемые профессиональным бодибилдерам, сел на диету с высоким содержанием белка и научился разбираться в спортивных добавках.

Телосложение Роки появилось у актера ещё в тот момент, когда Сильвестр Сталлоне выиграл «Оскар» за лучший фильм в 1976 году. Однако и в свои 70 Сталлоне не оставляет тренировок в зале и прекрасно выглядит.

Планы тренировок, которых придерживался актёр, всегда разительно отличались друг от друга. Когда он хотел выглядеть стройнее, как в «Роки-3», он использовал схемы кондиционирования метаболизма, так называемого меткона («меткон» — это не просто набор упражнений, которые нужно делать настолько быстро, насколько это вообще возможно. У вас должно быть обоснованное и структурированное количество подходов, повторений и отдыха, что позволит наладить метаболизм нужным образом. А значит быстро сбросить лишний вес и подсушить тело). Когда он хотел выглядеть как Роки Больбоа, то включал в свою программу традиционные тренировки по бодибилдингу с периодичностью шесть дней в неделю.

Когда журналисты его спросили, по какому плану он тренируется и где черпает информацию о том, как получить красивое тело, Сильвестр Сталлоне ответил:

— Я всего лишь хотел выглядеть как Тарзан — холёным, крепким и ловким, как кот. Поэтому я забыл о наборе массы и сосредоточился на качестве своих мышц. Тогда я начал работать с тяжёлыми весами в режиме хардкор, тренируясь дважды в день.

Сильвестр Сталлоне Фото: Reutars

В подготовке Сильвестра Сталлоне ко второй части фильма «Рокки» ему помогал большой знаток своего дела, тренер Мистер Олимпия Франко Колумбу. В одном из своих интервью Франко Колумбу признался:

«Слай хотел тренироваться в полной мере, как будто готовился к какому-то конкурсу. Две тренировки в день, шесть дней в неделю. Мне приходилось следить за всем процессом лично, чтобы в результате он оказался в лучшей физической форме в его жизни».

Сталлоне продолжал использовать Колумбу в качестве тренера во всех фильмах «Рэмбо» и «Роки».

Франко Колумбу вносил в тренировку Сильвестра Сталлоне те самые упражнения, которые он выполнял сам для подготовки к различным конкурсам и соревнованиям. А это означало, что актёр должен был взять тот же вес, который использовал его профессиональный тренер. В первое время Сталлоне не всегда мог сделать нужное количество повторений, но перед ним всегда была цель: стать ещё лучше, чем он есть сейчас.