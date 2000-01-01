Прийти в форму за 30 дней. Спецпроект редакции

Индивидуальные планы питания и тренировки на любой вкус и бюджет — готовимся вместе с нашими героями к пляжному сезону.

Как часто мы даём себе обещание начать что-то делать с понедельника и насколько часто такие планы осуществляются в реальности? Представьте, что тот самый день настал. Неважно понедельник это или вторник, первое число месяца или его середина. У вас больше нет повода и возможности отложить своё внутреннее и внешнее преображение. Четыре героя нашего спецпроекта отважились на этот нелёгкий шаг вместе с вами. В течение месяца мы будем следить за тем, как физические нагрузки и правильное питание меняют человека изнутри. Мы будем держать вас в курсе каждого шага, расскажем, как правильно пройти фитнес-тест, покажем реальные планы питания, докажем, что привести себя в форму может каждый, кто обладает силой воли, а бюджет и время здесь совсем не при чём.

Начнём знакомство с нашими участниками. В первом материале вы узнаете, какие цели они перед собой поставили и в каком ключе планируют над ними работать. А в ком из героев вы узнали себя?

Максим Сырейщиков, управляющий директор «Чемпионата»

Возможности: фитнес-тест в лаборатории Олимпийского комитета России перед началом тренировок, индивидуальная программа занятий под наблюдением тренера в World Class Власова. Составление плана питания с учётом особенностей и предрасположенностей организма.

Максим Сырейщиков Фото: из личного архива

Моя цель: семья и работа занимают сейчас практически всё свободное время, которое у меня есть, поэтому я не готов проводить много времени в зале и для меня важно сделать каждую тренировку максимально эффективной. Кроме того я всю жизнь регулярно играю в футбол: 3-4 раза в неделю и последнее время начал ощущать недостаток физической подготовки, да и старые травмы частенько напоминают о себе. Поэтому если говорить о моей цели на проект, то я бы хотел улучшить качество своего тела, своё физическое состояние и сделать акцент на проработку отдельных зон.

В любом процессе важна последовательность, нельзя тренироваться один раз в неделю и хотеть увидеть результат, нужна система.

Самое сложное: основная сложность будет заключаться в том, чтобы выделить на тренировки достаточно свободного времени. Ведь в любом процессе важна последовательность, нельзя тренироваться один раз в неделю и хотеть увидеть результат, нужна система.

Полина Сычева, фрилансер

Возможности: тренировки по самым различным направлениям в «Спортивной секции», посещения танцклассов и групповых занятий в World Class Тверская. Разнообразное и жутко экспериментальное меню.

Полина Сычёва Фото: Полина Иноземцева

Моя цель: привести себя в форму. Похудеть на пять килограмм, но что важнее, качественно улучшить рельеф своего тела и уменьшить объёмы. А главное доказать себе и друзьям, что эксперименты в фитнесе — это не всегда плохо. Я считаю, что психологический настрой важнее всего. Если перед походом на тренировку в зал я еле-еле собираюсь и с трудом откладываю свои дела, а перед тем как впервые взять в руки рапиру и попытаться научиться фехтовать вылетаю из дома за пять минут, то вывод напрашивается сам собой. Эффективность — не в рутине, а в том кайфе, с которым ты мчишься навстречу своей цели!

Эффективность — не в рутине, а в том кайфе, с которым ты мчишься навстречу своей цели!

Самое сложное: как бы банально это ни звучало, самое сложное для меня — это придерживаться диеты. Я, как экспериментатор, однозначно буду искать разные лайфхаки и обходные пути (улыбается). Так что ждите, напробуемся детоксов и доставок готовой еды! Обещаю честные обзоры.

Никита Кузин, журналист

Возможности: тренировки в зале World Class Тульская около работы, одна ознакомительная тренировка вместе с тренером. Посещение консультации диетолога перед стартом.

Никита Кузин Фото: Полина Иноземцева

Моя цель: подготовиться к пляжному сезону. Физической формой своей доволен, а внешним видом — не очень. На такой живот девчонок не подцепишь.Что хочу? Похудеть переведя всё лишнее в мышцы. По диете: никогда не претендовал на ПП, но очень интересно, какого эффекта я смогу достигнуть сбалансировав свой ежедневный рацион. Готовить буду по большей части сам, рассказывать во всех красках и подробностях. Оставьте девочкам семена Чиа и ягоды Годжи, только мясо, овощи и крупы, только хардкор!

Лето, вечеринки, праздники и дни рождения — забудьте про меня на месяц. А там может и втянусь?

Самое сложное: никто не застрахован от весёлой пятницы или душевных выходных с друзьями, но режим — это режим. Лето, вечеринки, праздники и дни рождения — забудьте про меня на месяц. А там может и втянусь? Держу себя, чтобы потом не краснеть перед читателями «Чемпа»!

Даяна Мухаметжанова, студентка 2-го курса МГУ

Возможности: бюджет близкий к нулевому, такие тренировки сможет позволить себе любой студент. Простая диета — завтраки, обеды, ужины, перекусы — всё, что можно приготовить и сложить в контейнер с собой.

Даяна Мухаметжанова Фото: Полина Иноземцева

Моя цель: доказать себе и всем вокруг, что можно всё, с любым бюджетом и в любых обстоятельствах. Поймите, что бегать — это бесплатно, что коврик для йоги легко заменим на обычную туристическую пенку, а значит и в форму к лету можно прийти без дорогостоящего абонемента в фитнес-клуб. В плане похудения ставлю себе цель — пять килограмм, не знаю, получится ли создать рельефный пресс… Поэтому пока сосредоточимся на сушке, бюджетном детоксе и кардио на завтрак.

Мотивировать себя — это не просто, особенно находясь один на один со своей целью, без тренера, опытных врачей и диетологов.

Самое сложное: мотивация, мотивировать себя — это не просто, особенно находясь один на один со своей целью, без тренера, опытных врачей и диетологов. Но отступать некуда. Буду черпать силы в каждом материале и делиться с аудиторией «Чемпионата» своими достижениями изо дня в день.

В следующем материале мы расскажем, как наши участники готовились к старту проекта: фитнес-тест в Сколково, пробная тренировка в World Class и поиск эффективных программ для похудения в Интернете. А пока делаем ставки: кто из участников проекта сумеет прийти в форму за 30 дней и выполнить свою цель?