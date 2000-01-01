SwimRun. На старте сезона

12 июня 2017 года в Олимпийской деревне Новогорск состоится первая ежегодная мультиспортивная гонка #NovogorskChallenge.

Зрелищная гонка SwimRun, включающая в себя плавание и бег, – новая, актуальная для России дисциплина, уже завоевавшая большую популярность в европейских странах. Старт гонки впервые состоится на границе с Москвой — в Новогорске! Участники этого редкого для Подмосковья формата последовательно преодолеют плавательный и беговой этапы на дистанции 10 км (5 этапов: 300 м плавание и 1700 м бег) без остановок и транзитных зон.

Участникам разрешается использовать дополнительное оборудование – лопатки, колобашки, гидрокостюмы. Плавательный этап участники преодолевают в кроссовках. Всю необходимую экипировку и оборудование спортсмен несёт с собой на протяжении всей дистанции.

Формат SwimRun подойдёт как опытным любителям и профессиональным спортсменам, так и новичкам. Зачёты гонки: SwimRun.Women, SwimRun.Men. Длина дистанции: 10 км (плавание — 300 м, бег 1700 м / 5 этапов). Лимит участников в каждом зачёте: 100 атлетов.

Место проведения: «Олимпийская деревня Новогорск. Курорт», Московская область, г.о. Химки, мкр. Новогорск, ул. Ивановская, 51.

Расписание мероприятия:

8:00 — открытие стартового городка, регистрация, получение стартовых пакетов и номеров.

8:00 — 15:00 промоактивности организаторов и партнеров.

9:00 – старт фан-забега.

9:30 — старт велозаезда (8 км).

11:00 — старт SWIMRUN в категории «Женщины» и «Эстафетные команды».

12:30 — старт SWIMRUN в категории «Мужчины».

13:00 — награждение победителей и призёров женского зачёта (цветочная церемония: 1-6-е места) и эстафетных команд мужских, женских и смешанных (цветочная церемония: 1-3-е места).

13:45 — награждение победителей и призёров мужского зачёта (цветочная церемония: 1-6-е места).

14:30 — закрытие мероприятия.

Вся подробная информация и положение соревнований на сайте: www.kurortnovogorsk.ru.