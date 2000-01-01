Разоблачение фитоняшек. Бодипозитив

Фотографии известных фитнес-моделей, сделанные с разницей в одну минуту.

Красивое тело — это прекрасно, но не стоит превращать своё увлечение спортом в маниакальную цель. А ведь именно к этому и призывают девушек популярные фитнес-блогеры. Чтобы доказать это на своём примере они публикуют в аккаунтах фотографии, сделанные с разницей в одну минуту.

«Слева я 1 % времени, справа — остальные 99 %», — призналась популярная фитоблогерша Анна Виктория (@annavictoria), за аккаунтом которой следят около 1,5 млн человек.

Фото: instagram.com/annavictoria

Женщины не могут адекватно оценивать свою внешность, если не видят подобных недостатков у других. Как можно не любить своё тело из-за совершенно естественных складок?

Подобных взглядов придерживается фитоблогер из Финляндии (@saggysara), которая активно пропагандирует на своей страничке такое явление, как «бодипозитив».

Фото: instagram.com/saggysara

Сара тоже пытается объяснить сотням тысяч её подписчиков, что нельзя кидаться в омут с головой и наносить непоправимый урон своему телу тренировками на пределе возможностей, нерациональными диетами и активным потреблением спортивных добавок.

Фото: instagram.com/saggysara

Меня больше не волнует, что у меня жир на теле, потому что я знаю, что это совершенно нормальная вещь. Наши тела постоянно меняются, каждый день, каждый час. Так что не позволяйте плохим дням вывести вас из себя и заставить думать, что нужно срочно сесть на жесткую диету или тренироваться до потери сознания — это не принесёт пользы и просто измотает вас.

Обе девушки абсолютно уверены, что красивое тело — отличный результат для тех, кто действительно ведёт здоровый образ жизни, а не первостепенная цель в погоне за модой. Помните, что если вы здоровы изнутри, то это обязательно станет заметно снаружи.