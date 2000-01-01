Саша Боярская: я отношусь к бегу как к любимой полезной привычке

От первого лица о своём романе с пробежками, бананах и психологическом аспекте бега.

Саша Боярская — бегунья, амбассадор компании Nike:

Я бегаю шесть лет. Шесть лет назад я завела блог, чтобы писать о том, как начинаю бегать, поскольку каждый день со мной происходили маленькие удивительные открытия, — они случались потому, что я абсолютно всё проверяла на себе. И вот прошло шесть лет; многое изменилось, и главным образом не во мне, а в индустрии, в самом отношении к бегу в России. Если тогда, шесть лет назад, я не могла найти даже банальную статью о кроссовках, то теперь в Сети есть сотни, если не тысячи статей и блогов, посвящённых бегу. Но кое-что всё-таки не поменялось — я по-прежнему не тренер и, как и шесть лет назад, не считаю себя вправе давать советы. Однако я готова поделиться своим личным беговым опытом и объяснить, почему он может быть полезен.

Александра Боярская Фото: архив компании Nike

Для меня бег стал неожиданно значимой частью жизни, прекрасным её дополнением. Конечно, в первую очередь он ассоциируется с ЗОЖ, хотя само понятие «ЗОЖ» не слишком обаятельно (по крайней мере для меня), но, начав бегать, я не стала веганом (ладно, в течение трёх лет я им была, и это штука полезная, но пока нам не по пути). Я не отказалась от сладкого, не перестала пить кофе по утрам, не исключила алкоголь и не пересмотрела свой образ жизни — просто появление бега немного изменило саму мою жизнь, и изменило её к лучшему.

Бег может стать очень действенным антидепрессантом.

Мой опыт говорит о том, что бег может стать очень действенным антидепрессантом, помогает собраться с мыслями и успокоиться. В период «американских горок» в моей жизни именно бег стал своего рода стабилизатором, сделал мою радость глубже и полнее, а отчаяние поднял до уровня ровной печали. Благодаря бегу я стала сильнее, и это сказалось не только на поведении и настроении, но и на моей работе. Сейчас я понимаю, что все эти годы мои отношения с бегом развивались, становились стабильнее и спокойнее. Это как с обычными отношениями — сначала была влюблённость, потом несколько лет идеального развития, зависимость, кризис, отчаяние, обиды, понимание и, наконец, приятие. На данный же момент это настоящие крепкие отношения.

В самом начале я решила, что всё буду делать правильно и стартовала с небольших дистанций. Поставила себе цель, создала план подготовки в NRC (тогда это приложение ещё называлось Nike + Running, и «тренер» был не такой совершенный, как сейчас) и следовала намеченному плану. Через год мне это наскучило, и я начала жестить – три марафона и десяток полумарафонов за полгода, 70 с лишним километров за сутки без сна и с перелётом в другую климатическую зону, длинные забеги без отдыха, бег зимой каждый день. Это было очень увлекательно и дало свои результаты — самый быстрый зимний полумарафон, например, или готовность пробегать 20 с лишним километров в любой день, час, момент.

Однако спустя некоторое время меня стал волновать психологический аспект (а он важен ничуть не меньше, чем физический) — в один прекрасный момент я перестала понимать, зачем я бегаю и нужны ли мне эти безумные дистанции. Тогда я ощущала, что забежала в тупик и действительно очень растерялась. Конечно, впоследствии я смогла решить для себя эту проблему, но тем, кто только начинает бегать и стремится сразу бить все рекорды по скорости и длине дистанции, советую подумать о том, зачем это нужно. Забеги — это очень здорово и весело, они мотивируют, однако бег как постоянный источник эндорфинов может нанести вред.

Методом проб и ошибок я научилась относиться к бегу как к любимой полезной привычке и окончательно поняла, что для меня ценность регулярных 5-10 километров 2-3 раза в неделю намного выше, чем сверхусилия раз в месяц, ведь именно регулярность даёт классный результат. Конечно, на уровне физиологии он очевиднее — фигура, мышцы, другое качество тела, когда на смену мягким местам приходят упругие, — но психологическую составляющую тоже отменять нельзя, и перемены в ней произошли не менее позитивные.

Для меня бег стал своего рода упражнением для повышения осознанности, когда я слышу одновременно и внутренний голос, и внешний мир, и чувствую, что это тесно связанные вещи.

Я не открою Америку, если скажу, что даже опытным атлетам иногда бывает сложно заставить себя выйти на пробежку, но правда в том, что именно такой, обдуманный бег приносит чуточку больше удовольствия и, как мне кажется, помогает лучше понять, услышать себя. Когда я бегаю одна, я чувствую себя очень живой, очень «здесь и сейчас» — анализирую свои мысли, слежу за тем, что происходит вокруг. Кто-то назовёт это медитацией, но для меня бег стал своего рода упражнением для повышения осознанности, когда я слышу одновременно и внутренний голос, и внешний мир, и чувствую, что это тесно связанные вещи.

Но, несмотря на то что я вижу ценность в одиночных пробежках, мне нравится бегать и в компании других людей — раз в неделю я провожу свой микропроект для всех желающих и стараюсь на бегу разговаривать с теми, кто рядом. Мне кажется, забеги, в которых участвуют совершенно незнакомые друг с другом люди, — это крутая инициатива, которая делает бег привлекательнее для людей, превращает его в некий способ социализации. Особенно примечателен тот факт, что в последнее время масштабные беговые мероприятия устраивают крупные компании, вызывающие доверие и интерес, — например, совсем скоро, 28 мая, состоится благотворительный digital-забег, организованный Nike и Фондом помощи детям «Обнажённые сердца». Несмотря на то что марафон будет проходить в Москве, его главное преимущество в том, что принять участие можно дистанционно, где бы вы ни находились, — для этого нужно только установить мобильное приложение Nike+Run Club и зарегистрироваться на сайте gonike.me/runninghearts.

Когда я бегаю с группой людей, то автоматически становлюсь как бы ведущей этой группы, и меня часто спрашивают о самых простых аспектах околобеговой рутины. Например, что важнее — разминка или заминка? На это я отвечаю, что лично я за заминку: бег в том темпе, которого я придерживаюсь сейчас, сам по себе как разогревающее упражнение для мышц, а заминка после пробежки, на тёплые мышцы — это растяжка, и очень полезная (а самое идеальное — это если есть ещё и ролик, чтобы раскатать мышцы). Ещё много спрашивают про питание: имеет смысл есть до или после?

Сон меняет жизнь к лучшему. Почти как бег.

По теме похудения я, конечно, ответить не смогу, для этого есть специалисты, но сама я редко ем до утренних пробежек, зато после них всегда пью кофе и довольно плотно завтракаю. Однако если есть хочется сразу, как проснёшься, то стоит вспомнить о лучшем друге бегунов — банане. Кстати, не стоит забывать о двух других важнейших вещах — воде (нужно выпивать стакан до и несколько стаканов после бега) и здоровом сне. Вне зависимости от того, бегаете вы или нет, спите, пожалуйста, побольше. Сон меняет жизнь к лучшему. Почти как бег.