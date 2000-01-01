Инструкция: вещи, которые стоит учесть при выборе отеля в горах

Рекомендации, которые важно учесть в поездке в горы.

Отдых в горах сильно отличается по своей специфике от обычного путешествия. Здесь стоит учитывать гораздо большее количество нюансов. С этим мы и попытаемся разобраться в нашей инструкции, созданной при поддержке сети отелей AZIMUT, расположенных на горном курорте Роза Хутор в Сочи.

Фото: Фото предоставлены сетью отелей AZIMUT

Близость к центру

Пожалуй, этот пункт более чем соответствует привычным нам критериям выбора отеля. Почему это так важно? Близость к центру курорта означает в свою очередь шаговую доступность всех развлечений, доступ к канатной дороге, возможность перекусить в кафе или ресторане, а что самое главное, возможность выбирать то место, в котором вы готовы провести время за чашечкой кофе или поеданием стейка. Оба отеля сети AZIMUT — отель AZIMUT FREESTYLE и апартаменты AZIMUT VALSET — находятся в непосредственной близости к самому центру курорта Роза Хутор и наверняка именно поэтому пользуются большой популярностью у сотен тысяч туристов.

Фото: Фото предоставлены сетью отелей AZIMUT

Наличие бассейна

Приготовьтесь к тому, что в горах вы будете много ходить. При хорошей погоде пешая прогулка доставит вам колоссальное удовольствие. А для того, чтобы ваши ноги не уставали так сильно и не «забивались» мышцы, врачи рекомендуют проводить от получаса до часа в бассейне.

Индивидуальный подход

Внимание персонала, чёткое выполнение задач в коллективе, быстрое решение ваших вопросов и проблем — вот что показывает коллектив отеля изнутри и позволяет судить о его компетентности и преимуществах в лицах конкурентов. Внимательно читайте перед поездками отзывы на различных сайтах в Интернете, только помните, что иногда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Фото: Фото предоставлены сетью отелей AZIMUT

Акции и спецпредложения

Обязательно обратите внимание на это заранее и сосредоточитесь на поиске акций, которые предлагают отели на своём официальном сайте. Например, при заселении в сеть отелей AZIMUT вы можете получить абсолютно бесплатный ски-пасс до Роза Плато. А при раннем бронировании отеля AZIMUT FREESTYLE в преддверии летнего лагеря от команды «PRO ТАНЦЫ» воспользоваться 10-процентной скидкой на бронь жилья.