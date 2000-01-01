Коробко: в нашу сборную по хоккею попадают лучшие игроки

Актёр сериала «Молодёжка» — о секретах съёмочного процесса самого масштабного проекта про хоккей.

Чемпионат мира по хоккею сейчас в самом разгаре. Параллельно с этим важным событием в Москве продолжаются съёмки пятого сезона полюбившегося всем сериала «Молодёжка» на СТС. Актёр Илья Коробко, исполняющий роль образцово-показательного хоккеиста Михаила Пономарёва, встретился с «Чемпионатом» и рассказал о своих спортивных увлечениях, любви к сёрфингу и съёмках нового сезона.

Фото: Предоставлены медиагруппой канала СТС

– Илья, сейчас все следят за игрой нашей сборной на чемпионате мира в Кельне, а вы успеваете смотреть матчи?

– Недавно мы начали снимать пятый сезон «Молодёжки», и поэтому мне удаётся посмотреть буквально пару игр. На площадке между дублями узнаем счёт. За пять лет съёмок в проекте актёры, да и вся съёмочная группа теперь болеют этим видом спорта. Хоккей занимает неотъемлемую часть нашей жизни. За ним приходится не просто следить, а вникать, пытаться понять, что в этом мире происходит.

– Кто из нынешнего состава вам импонирует?

– Не хочу кого-либо выделять, всё-таки это команда, и нужно говорить про команду. Один в поле не воин. Да и в сборную попадают лучшие, элита, собранная со всей страны, настоящие таланты.

Фото: Предоставлены медиагруппой канала СТС

– Как оцениваете наши возможности на чемпионате мира?

– Первый матч провели с натягом, но сейчас выступаем достойно, несмотря на поражение в матче с США. Надеюсь, дойдём до финала. Конечно, соперники у нас сильные, та же Америка например. В любом случае желаю парням проявить характер и доказать, что они действительно могут! Хоккей сейчас очень интересно смотреть, уровень спортсменов, спортивной медицины растет, техническое оснащение улучшается. Нам на съёмочную площадку недавно привезли коньки нового поколения, и даже мы, непрофессионалы, заметили разницу, а что уж говорить о людях, которым лезвия делают на заказ! Сборная у нас мощная, и я за ребят не переживаю.

– Сейчас многих тревожит вопрос о том, что игроки НХЛ могут не попасть на Олимпийские игры. Что думаете на этот счёт?

– Пусть сами разбираются, но я считаю, что запрещать игроку выступать за свою сборную – это глупо. Во мне теплится надежда, что если им предложат выбирать, то они, конечно, выберут сборную. Если говорить в целом, то у нас в стране очень развит хоккей. За пять лет, что мы снимаемся в «Молодёжке», видели и общались со многими хоккеистами. У нас есть молодые таланты, прекрасные тренеры, технические возможности. Строятся всё новые ледовые дворцы.

– Из молодых талантов кого вы могли бы отметить?

– Кирилл Капризов, звёздочка наша (улыбается). Когда мы были в Новогорске, познакомились с огромным количеством талантливых и молодых ребят. Мне в них очень нравится то, что они самоуверенные и вместе с тем очень добрые. Редко встречал агрессивных, злых. Если только вратари… но это я шучу! На самом деле, вратари – самые святые. Вообще, от хоккейных детей у меня очень хорошее впечатление осталось. Они все при деле, и это круто! Особенно здорово, когда ребёнку это дело нравится.

– Вам самому интереснее следить за профессионалами или подающими надежды?

– Я люблю смотреть на профессионалов. На днях ночью практически не спал, потому что мы с папой смотрели противостояние Овечкина и Малкина. Два моих любимых игрока! Овечкин очень нравится, и в жизни он крутой. Когда мы познакомились, узнал, что у него такая же страсть к собакам, как и у меня. У него пять полоумных овчарок (улыбается). Вот, надеюсь, что дом построю и так же буду разводить!

– А какой команде в КХЛ вы отдаёте предпочтение?

– Я с детства болел за футбольный клуб ЦСКА, и моя любовь к «армейцам» перенеслась и на хоккей, ещё пять лет назад. В то время ещё играл Радулов за мою любимую команду, и я просто наслаждался этими матчами. Забавно, что первый и второй сезоны «Молодёжки» как раз совпали с периодом, когда хоккейный ЦСКА был на высоте.

– Как вы отнеслись к уходу Дмитрия Квартальнова?

– Жалко, конечно. Когда команда была на подъёме, вокруг игр создавался большой ажиотаж, чаще хотелось выбраться куда-то с друзьями, посмотреть матч. Сейчас немного по-другому всё стало.

– В этом Кубке Гагарина у некоторых теплилась надежда, что ЦСКА сможет победить. Расстроились из-за проигрыша любимой команды?

– Я радовался за Александра Соколовского (актёр, коллега Ильи по сериалу «Молодёжка». — Прим. ред.). Он болеет за СКА. Если честно, я всю жизнь завидую Питеру, за то, что у них всего одна команда как в футболе, так и в хоккее. Было бы здорово, если бы и в Москве была одна команда ЦСКА и больше никого. Не возникало бы такого разобщения. У меня папа болеет за «Спартак», ходит на стадион, и там собирается примерно 44 тысячи человек. Так обидно, могло бы и больше народу прийти.

Фото: Предоставлены медиагруппой канала СТС

– Как вы тогда с папой дома уживаетесь, если вы за ЦСКА, а он за «Спартак»?

– Сейчас я живу отдельно, а до этого смотрели футбол в разных комнатах. Естественно, у нас никогда не возникало конфликтов по этому поводу, всё по-доброму.

– Значит, за футболом тоже следите?

– По возможности. Болею за «Ювентус», но в основном смотрю только значимые матчи, Лигу чемпионов, чемпионаты Европы и мира. Футбол люблю практически с пелёнок, так как до 14 лет занимался профессионально в секции. Папа даже пытался отдать меня в ЦСКА, но понял, что это всё не принесёт желаемого результата. И я резко ушёл в актёрскую стезю.

– Никогда не жалели о том, что не стали профессиональным спортсменом?

– Честно говоря, в детстве я мечтал быть клоуном, а когда попал в театр «Ленком», осознал, что буду на сцене. Бывали, конечно, такие моменты, когда во время съемок «Молодёжки» закрадывались мысли, а что если бы я стал хоккеистом? Тем не менее я ни на что не променяю сейчас свою работу. Тут я пять лет хоккеист, затем спецназовец, юрист, да кто угодно! Есть возможность прожить много разных жизней.

– Вы и смотрите хоккей как зритель, и сами на льду играете. Где интереснее?

– Когда я на стадионе смотрю хоккей как зритель, мне дико интересно и круто, потому что я расслабляюсь, поддаюсь общему накалу страстей и радуюсь за команду. Правда, как только выхожу с игры, эти ощущения быстро забываются, потому что начинаю думать о работе. Когда же приезжаю на площадку, надеваю форму, выезжаю на лёд, и тебе аплодирует массовка, тогда понимаю, что чувствуют игроки, на которых я смотрел еще вчера. Круто и на трибуне, и на льду.

– Чему вас научили занятия хоккеем?

– Лично у меня благодаря хоккею сформировался внутренний стержень. Я буквально перешёл из футбольной раздевалки в хоккейную и увидел, что такое настоящий мужской спорт. Это помогло мне не только в работе, но и в жизни. Я осознал, что где-то могу быть чуть строже, суровей, взрослее, мощнее. Когда у тебя постоянные тренировки на льду, ритм жизни ускоряется. Даже если одну игру на неделе сыграл, потом уже не можешь остановиться, тебе хочется снова взять клюшку в руки и пойти играть!

– Почему вас так привлекают тренировки?

– Непосредственно в самом хоккее меня привлекает характер этого вида спорта, те ощущения, которые испытываешь на льду, будучи в форме, с клюшкой в руках, когда рядом твои партнёры, а напротив – соперники. Свисток, начинается игра, и обратного пути уже нет. Это как сёрфинг!

– Довольно удивительное сравнение! Вы и сёрфингом занимаетесь?

– Пока я учился в школе, каждое лето родители отправляли нас с сестрой в школу сёрфинга, которая находится во Франции, на берегу океана. Там я первый раз встал на доску, скатился по волне и почувствовал необыкновенное удовольствие. С тех пор сёрфинг — это моя любовь.

– Вообще это не самый лёгкий вид спорта.

– Да, сёрфинг – невероятно затратный физически. Катаешься с 6 до 12 утра, до солнцестояния, затем вроде выдыхаешься, а рядом – океан… Не знаю, этот восторг сложно описать словами. Хотя, когда я в первый раз вставал на сёрф, были очень мерзкие ощущения. Плохая погода, дождь, мокрый гидрокостюм. Шли огромные волны, и я с трудом выбрался из океана на берег.

– А помните свои первые тренировки на льду?

– Недели две я привыкал к тому, как правильно надевать щитки, как их заматывать скотчем. Поначалу смеялся, не понимал, зачем это вообще надо делать. Теперь, если на съёмочной площадке нет скотча, я первый кричу, чтобы его принесли, а то гамаши падают (улыбается). Забавно также, когда новый актёр появляется в сериале, и ты ему, уже как опытный игрок, говоришь, что он неправильно клюшку замотал. Мне всегда было любопытно, зачем в кино показывают, как тренер берёт доску и рисует на ней схему игры – тоже ничего не понимал. Сейчас, естественно, тренер рисует, а ты в голове осознаёшь, что и как нужно сделать. Больше всего мы прочувствовали хоккей, когда на площадку привезли 300 человек массовки. Забрасываешь шайбу, и они все начинают кричать! Ощущение сродни тому, когда ты выходишь к публике на поклон после хорошо отыгранного спектакля. И ведь всё равно там, на сцене, ещё есть сомнения, потому что ты не знаешь, плохо или хорошо лично ты отыграл свою роль. А на льду сразу виден результат – шайба в воротах.

Мне кажется, хоккеисты испытывают невероятные чувства на льду. Только представьте, что ощущал Овечкин, когда забил 500-ю шайбу? Там шапки летели на лёд! Наверное, этот момент можно сравнить лишь с тем, когда приме-балерине на сцену Большого театра букеты кидают. А в хоккее так благодарят практически каждого второго. Три шайбы закинул, и получил плюшевых медведей на лёд.

Фото: Предоставлены медиагруппой канала СТС

– Разве со временем эти ощущения не теряют своей значимости, не становятся обыденными?

– Нет, такие чувства не могут стать обыденными. Это как поцелуй любимого человека. Тебя всё равно уколет где-то там, в сердце. Тем более это человеческое внимание с положительными эмоциями, и оно дорогого стоит.

Помню, шли мы как-то по улице с одногруппником, который снимался в другом телевизионным сериале, тоже известном. И он в свой адрес слышал в основном негатив. Ко мне же подходили, жали руку и говорили «Спасибо» за наш проект. Когда всё только начиналось с «Молодёжкой», я и не думал, что всё так сложится.

– Как вы проходили кастинг в «Молодёжку», как готовились к съёмкам?

–У нас был необычный кастинг. Мы три месяца пробовались в проект, будто снова поступали в театральный вуз. 800 человек на место, при этом никто не умел кататься на коньках! Изначально хотели взять на главные роли профессиональных хоккеистов, но потом передумали, решили, что лучше артистов научить кататься.

После того как нас утвердили в проект, мы собрались в магазине Reebok, где получили коньки и расписание тренировок. Три раза в неделю по два часа в день мы занимались в зале и на льду. На пять артистов было два тренера – практически индивидуальные занятия. Казалось, будто мы попали в Голливуд – с нами постоянно работали, тренировались. Возили в Новогорск, на тренировочную базу «Динамо». К нашей сборной ездили. Общались со всеми топовыми хоккеистами страны – они все приезжали к нам на площадку. Олег Знарок, кстати, очень любит «Молодёжку», постоянно просит продюсеров прислать ему серии раньше эфира, потому что не хочет ждать (улыбается). И ему высылают диски.

– У вашего героя Миши Пономарёва есть прототип в реальной жизни?

– Нет, сценаристы не пытались списать персонажей с настоящих людей, хотя все истории как раз наоборот взяты из жизни хоккеистов. Это всё собирательные образы. Тем не менее у Миши Пономарёва номер 95 не просто так. Если помните, этот номер принадлежал одному из капитанов нашей сборной, Алексею Морозову. С ним мы много общались, и он даже принимал участие в съёмках первого сезона. Номер 95 мы сохраняем у Миши, несмотря на то что Пономарёв переходил в другую команду. Тем самым отдаём дань моему любимому капитану и игроку моей любимой команды. Ну и пытаемся также вместе с дублёрами передать на экране технику Морозова, его манеру игры.

– Что есть общего у Миши Пономарёва и Ильи Коробко?

– Естественно, я и Миша – два абсолютно разных человека. Я же не настолько плохой артист, что не могу сыграть заданную роль. Миша внутренне очень спокоен, умеет выдерживать паузу, трезво оценивать ситуацию, размышлять, и только потом – делать. В большинстве случаев он молчит, выжидает, занимает наблюдательную позицию. Мишу мы делали настоящим мужчиной, честным, искренним, который никогда не изменит, не предаст.

Илья Коробко – совершенно другой человек (улыбается). Эмоциональный, взвинченный, может сразу сказать, что думает, или наоборот, промолчать, затаить обиду. Я далеко не спокойный человек.

Безусловно, у режиссёра на кастинге стояла задача найти актёров, максимально подходящих под написанные образы. То есть какая-то основная черта характера должна была совпасть. И нас с Мишей роднит доброта. Это моё личное, даже семейное качество. Пономарев – любитель благородного хоккея и благородный человек. В своё время Николай Караченцов сказал мне, что настоящий актёр должен быть благородным и образованным человеком, с которым интересно общаться. Я полностью разделяю его точку зрения.

– С чем бы вы могли сравнить хоккей?

– Мы с коллегами провели параллель и выяснили, что хоккей очень похож на актёрскую профессию. Много совпадающих факторов. Например, у любого хоккеиста есть свой агент, который помогает искать ему работу. В хоккейном мире колоссальная конкуренция. Дети богатых родителей имеют некоторые преимущества. То же самое и в жизни актёров.

Хоккей – командный вид спорта, быстрый, энергичный, который формирует в тебе чувство партнерства. И в актёрскую профессию люди идут как раз за ощущением партнёрства, за этой энергией.

– Напоследок приоткройте тайну, что зрителей ждёт в пятом, финальном, сезоне «Молодёжки»?

– Всех секретов рассказать не могу, но поверьте, будет действительно интересно. Моему герою сценаристы прописали ещё один вид спорта – бои без правил. И у меня, если честно, теперь сбиты все кулаки (улыбается). Пятой сезон называется «Взрослая жизнь», поэтому всё будет по-взрослому. Также зрителей ждёт много хоккея.