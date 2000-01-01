Не бешеная сушка. Рекомендации эксперта

Учимся правильно сушить тело к лету и выходить с белковой диеты вместе с теледоктором Алексеем Безымянным.

Алексей Безымянный — врач-терапевт, теледоктор, ведущий программы «О самом главном»:

Для начала давайте разберёмся вместе: что же такое та самая популярнейшая на сегодняшний день сушка? На первый взгляд, это обычная диета, которая предусматривает большое потребление белка, употребление сложных углеводах в малых дозах и полное исключение из рациона быстрых углеводов. В более жёсткой форме эта диета вообще сводит потребление углеводов к критическому минимуму. Существует также сушка способом чередования: углеводные дни чередуются с белковыми. Но способ чередования можно отнести уже к более умеренным диетам другого сегмента.

Фото: архив Департамента Здравоохранения Москвы

После этого правильно было бы остановиться на противопоказаниях к такому методу похудения. Безусловно белковая диета, особенно если подкрепить к этому интенсивные занятия в зале, даст эффект довольно быстро. Но не стоит гнаться за результатом, важно понять, что здоровое тело — это на 90% здоровый организм. Если ваш организм изнурён стрессом и неправильным образом жизни, всё это рано или поздно даст свои проявления.

Противопоказания к быстрой сушке организма

Заболевания почек различного проявления.

Болезни печени и некоторые желчнокаменные болезни.

Проблемы с ЖКТ, особенно если они носят хронический характер.

Любые онкологические заболевания и новообразования.

Людям в возрасте эта диета также противопоказана, так как увеличивает риск тромбоза, что опасно для жизни.

Также я бы не рекомендовал применять диету при беременности и кормлении грудью.

В любом случае, если все эти отклонения не имеют к вам отношения, вы можете попробовать и постепенно исключать из своего рациона углеводы. Совет: прислушивайтесь к своему организму, если вы чувствуете слабость и недомогание, обратитесь к врачу. В идеале, конечно, хоть я и понимаю, что сейчас мало кто так делает, обратиться для составления плана питания к профессиональному диетологу, который сможет учесть все тонкости вашего организма.

От чего придётся отказаться?

Во время сушки придётся отказаться от всевозможных «вкусняшек». Смело исключить всё сладкое: торты, конфеты, пирожные и т.д. Подобный запрет распространяется и на сладкие фрукты, такие как виноград, банан, абрикосы, персики и др. Исключаются из рациона мучные блюда, не говоря уже о печеньях и булочках, придётся на время забыть про макароны. В список запрещённого отправляются и сливочное масло, картофель и каши.

Правила сушки

Вы должны кушать 6 раз в день маленькими порциями.

Полностью откажитесь от алкоголя, помните, что алкоголь — это углеводная бомба для вашего организма.

Не употребляйте пищу менее чем за 2-3 часа до сна.

Все продукты, которые вы будете добавлять в рацион, должны быть с минимальным содержанием жиров.

Во время диеты вы должны соблюдать режим и выпивать 2 литра обычной негазированной воды в день.

Несколько советов

Приучите себя завтракать. Дополните свой рацион продуктами, содержащими клетчатку, она поможет выводить из организма токсины и продукты обмена.

Белковая диета очень истощает организм, так что не забывайте включать в рацион много овощей.

Принимайте витамины по назначению врача и аминокислоты в период занятий спортом и не забывайте о пользе L-карнитина не менее 3000 ед./сут.

Готовьте пищу на пару или на гриле.

Не увлекайтесь белковыми диетами.

Придерживайтесь её не более 7 дней, далее комбинируйте с жирами и медленными углеводами.

В последнюю неделю сведите потребление углеводов к минимуму.

Уменьшите общую калорийность продуктов за день до 1300-1500 кКал по сравнению с привычной.

Не употребляйте пищу за 2 часа до и за 2 часа после тренировки.

Помните, что если выйти из сушки неправильно, то можно набрать ровно столько же килограмм, сколько вы потеряли. Поэтому постепенно добавляйте в свой рацион углеводы, начните со сложных. Следите за тем, как реагирует ваш организм. Уменьшите интенсивность тренировок на первом этапе выхода из диеты.