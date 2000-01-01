Итоги Rosa Run. Забег на высоте

На горном курорте Роза Хутор прошёл международный фестиваль бега ROSA RUN. Видеоотчёт и итоги — в нашем материале.

С 4 по 7 мая на горном курорте Роза Хутор прошёл международный фестиваль бега ROSA RUN, который собрал более 1 тысячи участников из 55 городов России. Программа фестиваля включала в себя четыре дня спортивных и развлекательных мероприятий.

День первый. “Вертикальный” километр ROSA PEAK — забег на гору Роза Пик с набором высоты до 600 метров. Участникам нужно было забраться как можно выше за 60 минут. Почти половина стартовавших успела добежать до этой отметки до того, как раздался сигнал финишной пушки.

Первым стал член сборной России по горному бегу Сергей Перелыгин (Балаково, Саратовская обл.) с результатом 36.54.

Среди девушек первой к финишу пришла МСМК по лёгкой атлетике Ольга Тарантинова (Щёлково, Московская обл.) с результатом 38.09. Вот что сама спортсменка говорит о своей победе: «С погодой очень повезло — самая идеальная для таких забегов. Заранее продумывала раскладку по дистанции, т.к. днями раньше участвовала в вертикальном забеге ROSA PEAK. В гору бежалось достаточно комфортно, а вот с горы пришлось потерпеть, и особенно сложно оказалось после спуска бежать по равнине, хорошо, что этот участок был всего два километра. Результатом своим довольна».

День второй. ROSA QUEST — командный забег с заданиями, в котором участвовали 26 команд по 10 человек в каждой. Участники прошли 20 точек, где им нужно было выполнять как спортивные упражнения, так и задания на сообразительность. Команда-победитель определялась не по скорости прохождения трассы, а по набранному в совокупности количеству баллов.

День третий. ROSA CARNIVAL — костюмированный забег на 3 км для всех желающих. Этот забег стал настоящим праздником для участников и гостей Роза Хутора. 400 персонажей и существ пробежали по набережным курорта, удивляя яркими и оригинальными образами. Среди обладателей лучших костюмов организаторы, в частности, отметили Человека-Сосульку, Папу Римского, бригаду врачей и команду гор. Самому молодому участнику карнавала — всего три месяца.

День четвёртый. Главным событием фестиваля стал самый сложный и невероятно красивый горный полумарафон ROSA 777, маршрут которого начинался на набережной Роза Хутора и уходил в горы до самого Роза Плато. Набор высоты составил более 700 метров.

Победителю понадобилось чуть больше часа, чтобы преодолеть эту непростую трассу. Дмитрий Сафронов (Москва), марафонец и бегун на длинные дистанции, бронзовый призёр чемпионата Европы 2010 г. финишировал через 1 час 11 минут 11 секунд.

«Функционально к горному полумарафону был готов, пульс не зашкаливал, а вот силовой подготовки не хватило для более высокого результата, ноги внизу уже не бежали. Цель на будущее — на чемпионате России по лёгкой атлетике бежать 10 километров», — отметил Дмитрий.

Среди девушек самой быстрой стала легкоатлетка сборной России Елена Седова (Новосибирск) — 1:20.24.