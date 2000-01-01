Петербуржцы побегут с Пушкиным

10 июня на Крестовском острове два благотворительных фонда проведут Петербургский благотворительный марафон.

Цель – собрать средства на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями. Забег проходит уже третий год, но этот будет особенным. Бежать мы будем в компании с Александром Сергеевичем Пушкиным.

Фото: Предоставлены организаторами

Мы ожидаем увидеть участников на старте в образе великого поэта, его блистательной супруги, героев его произведений и его современников. Спортсмены и зрители смогут украсить себя атрибутикой с изображением светила русской поэзии. Спонтанные декламации стихов и литературоведческие беседы в парке приветствуются. Наши официальные хэштеги — #айдапушкин, #будькаксаша, #спбмарафон и #вместепоможембыстрее.

Фото: Предоставлены организаторами

«В своих бессмертных стихах Пушкин многократно обращался к теме марафона и пропагандировал бег, – поясняет координатор программ благотворительного фонда AdVita и учитель литературы и русского языка Елена Грачёва. – В стихотворении “Зимнее утро” он прямо призывает читателя к участию в марафоне: “Друг милый, предадимся бегу”. Само название стихотворения говорит о тонком понимании петербургской жизни – Пушкин знал, что снег в Петербурге может выпасть и в июне, и заранее пытался ободрить участников марафона. “Мой друг, беги, беги”, – говорит Земфира Алеко, приглашая к участию не только одиноких бегунов, но и целые семьи. И нет у Пушкина героя горестнее, чем Борис Годунов, которому просто негде бегать, потому что он живёт в Москве, а не в Петербурге – он так и говорит: “И рад бежать, да некуда… ужасно!”. Если бы герои Пушкина были живы, они бежали бы быстрее лани, чтобы поздравить своего создателя с днём рождения!».

Фото: Предоставлены организаторами

Каждому участнику Петербургского благотворительного марафона предложат выбрать одну из двух дистанций: 5 км и 3 км и пройти предварительную регистрацию на сайте.