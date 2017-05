WorkOut: фитнес городских улиц

Как зародилось воркаут-движение, что нужно сделать, чтобы прийти в форму за 100 дней и где найти площадки для тренировок в Москве.

Воркаут – уличная субкультура, которая объединяет в себе уникальный подход к тренировкам и стремление к разностороннему развитию личности. По мнению основателя движения Антона Кучумова, занятия на уличных спортивных площадках являются самым доступным, интересным и эффективным способом привести себя в отличную физическую форму. Для того чтобы узнать, где можно найти воркаут-площадки и с чего следует начать тренировки, «Чемпионат» пообщался с основателем движения воркаут в России – Антоном Кучумовым.

Фото: Наталья Ференец

— Антон, вы, как создатель движения, объясните нам, пожалуйста, с чего начинается воркаут?

— Всё начинается с занятий на обычных турниках и брусьях, которые позволяют людям обрести здоровье, силу и красоту тела. Но воркаут не ограничивается только физическим развитием, наоборот, в отличие от традиционных видов спорта здесь это не цель, а только инструмент. Идея заключается в том чтобы трансформировать обретённую силу в уверенность в себе и использовать её для достижения успеха в других сферах жизни: в учёбе, в работе, в отношениях. Наконец социальную составляющую воркаута можно выразить в следующих словах: вместо того чтобы стремиться стать лучше кого-то другого, нужно стремиться помочь кому-то другому стать лучше. Воркаутеры бесплатно и открыто делятся своими знаниями и опытом, формируют сообщества вокруг себя и своих спортивных площадок, мотивируют новичков.

— Когда и где зародилось движение воркаут?

— В 2009 году я познакомился с двумя участниками сообщества One More Day — Сергеем Ивановым и Данилой Черкасовым. Мы одновременно, но независимо друг от друга увидели несколько небольших американских роликов с подкаченными парнями, выполнявшими необычные варианты подтягиваний и отжиманий на уличных спортивных площадках. Такой креативный подход к привычным упражнениям запал нам в душу, и после первой же совместной тренировки мы поняли, что именно он сможет сделать турники, брусья и здоровый образ жизни популярными у молодёжи. Соединив необычный подход к тренировкам и философию сообщества One More Day, мы решили назвать новое направление Ghetto Workout в честь одного из первых видео, которое мы увидели. Впоследствии от слова Ghetto решили отказаться, а направление стали называть Workоut: фитнес городских улиц.

— Где в Москве можно позаниматься?

— На нашем сайте в разделе «Площадки» представлена крупнейшая в мире карта уличных спортивных площадках. Благодаря ей можно легко найти подходящую площадку рядом с домом, посмотреть, какое на ней установлено оборудование и кто ещё там занимается, чтобы сразу найти себе компанию на тренировку.

— Это всё бесплатно?

— Конечно. Одна из идей воркаута заключается именно в том, что всё бесплатно.

Воркаут – это целая субкультура, и тренировки являются лишь её частью…

— Многие путают такие понятия, как воркаут, джимбарр и дворовая гимнастика. Объясните разницу между ними.

— Несмотря на то что их часто путают, единственное, что есть общего у этих понятий, – это турник. Дворовая гимнастика – это выполнение элементов из спортивной гимнастики (различные обороты, солнышки, перешмыги) на обычных дворовых турниках. Некоторые из ребят показывают очень высокий уровень, хотя всему научились сами и на улице. Джимбарр – это направление, зародившееся в Колумбии в середине прошлого века и вышедшее из спортивной гимнастики, но связанное с выполнением специфических элементов на гибкость на перекладине. В отличие от этих двух направлений, воркаут не сводится только к выполнению упражнений. Как я уже говорил, воркаут – это целая субкультура, и тренировки являются лишь её частью. Да и в этой части никто не ограничивает вас только турниками или брусьями, потому что заниматься можно где угодно и когда угодно, в любых условиях. Достаточно веса своего собственного тела и воображение.

— Существует ли программа для начинающих, по которой можно заниматься?

— Несколько лет назад мы разработали бесплатную образовательную программу для тех, кто только начинает свои тренировки или возвращается к ним после длительного перерыва. Она называется «100-дневный воркаут». Многие люди хотят начать заниматься, но не знают, с чего начать, и мы решили помочь новичкам. Для этого мы проанализировали более 1000 источников (начиная со школьных учебников и заканчивая последними научными публикациями), нашли ответы на все основные вопросы, которые у них могут возникнуть, обработали их, структурировали и представили в виде программы, рассчитанной на 100 дней. Кроме теории, в программе есть и практическая составляющая, которая представляет собой небольшие комплексы из простых упражнений, выполняемых на ежедневной основе. За последние несколько лет в ней приняли участие более 15 000 человек, а об успехах некоторых выпускников уже писали в журналах и рассказывали по телевидению. При этом программа абсолютно бесплатна, и всё, что нужно для участия, – желание изменить себя к лучшему.

— В последнем весеннем запуске программы «100-дневный воркаут» приняли участие 3669 участников, 388 городов и 29 стран. Как это происходило?

— За две недели до старта мы объявили о регистрации на новый запуск, а дальше сработало сарафанное радио. Люди из разных городов и стран сами находили программу и записывались на участие в ней, а также приглашали своих друзей и знакомых. Кроме того, у нас активно развивается институт кураторства, и выпускники программы не только продолжают заниматься сами, но и активно продвигают воркаут в своих городах и организациях. Они делают это по собственной инициативе и на безвозмездной основе. Просто потому что в своё время они сами прошли 100-дневную программу, и она изменила их жизнь. И теперь они хотят помочь другим людям стать лучше. У нас уже есть кураторы в 19 городах (в России, Беларуси, Украине и даже Германии) и 4 организациях (МФТИ, Курчатовский НИЦ, авиакомпания «Россия», лицей НИУ ВШЭ), и постепенно мы расширяем географию присутствия. Сейчас ведутся переговоры о внедрении программы для студентов сотни ведущих вузов страны, а также для сотрудников нескольких национальных корпораций. Так что в следующих запусках число участников будет только расти. Также специально для пользователей iOS у нас есть специальное предложение 100-дневный воркаут, а работа над аналогичным приложение для ANDROID уже находится в завершающей стадии.

— То есть обучение проходит дистанционно?

— Да. Каждый день участник через сайт или приложение получает определённый блок информации, посвящённый тому или иному вопросу, а также тренировочное задание. Вначале рассматриваются базовые темы (техника выполнения упражнений, составление рациона, дыхание во время тренировок и т.д.), затем постепенно происходит усложнение материала (биомеханика упражнений, работа различных систем организма, факторы роста мышц и т.д.). К концу программы у участника сформирован определённый теоретический базис, который позволит ему в дальнейшем двигаться самостоятельно. То же самое происходит и с тренировочной частью программы, начинаем с простых упражнений и постепенно увеличиваем объём, интенсивность и сложность тренировок. При этом в программу заложен механизм адаптации под любой уровень подготовки, поэтому любой человек вне зависимости от пола или возраста, сможет подобрать нагрузку под себя. Кроме того, кураторы в Москве и в других городах организовывают еженедельные сборы участников, где они в очном режиме знакомятся, общаются и тренируются. И постепенно количество кураторов увеличивается, поэтому у всё большего количества участников стодневка переходит из онлайна в реальную жизнь.

— Какие города самые активные?

— На сайте можно посмотреть текущий рейтинг городов-участников программы (http://workout.su/100/rating). Если не считать Россию, то среди городов у нас ведущие роли занимает Минск – 76 участников на старте, Киев – 63 участника и Мюнхен – 66 участников. То есть в основном это всё равно бывшее СНГ, так как программа разработана на русском языке. Исключение разве что Мюнхен, там наш бывший соотечественник проводит её для немцев. Он переводит для них программу, а по выходным они тоже все вместе встречаются на площадке и занимаются.

Изначально нас было четверо. По выходным мы просто ездили в разные города и за несколько лет посетили порядка 100 городов России.

— Расскажите о вашей команде The Patriots.

— Изначально нас было четверо. По выходным мы просто ездили в разные города и за несколько лет посетили порядка 100 городов России. Там мы принимали участие в фестивалях, организовывали тренировки, общие городские сборы. Она стихийно сложилась с теми, кто регулярно ездил. Сейчас нас осталось двое, но мы всё также продолжаем ездить по городам и проводить открытые тренировки в Москве.

— Есть ли определённая площадка, на которой вы занимаетесь в Москве?

— Каждую субботу или воскресенье (в зависимости от того, когда мы в Москве) нас можно найти в Нескучном саду. По будням ребята собираются по вечерам в Парке Победы или на какой-нибудь из площадок в центре города. Опять же на сайте в разделе «Мероприятия» можно найти актуальную информацию о наших ближайших сборах.

Фото: Наталья Ференец

— Часто вас приглашают на фестивали и форумы?

— Можно сказать, что да. Раз в месяц случается точно. Обычно меня просят поделиться своим опытом с теми, кто только начинает реализовывать свои проекты, дать совет или просто рассказать свою историю. Воркаут в некотором роде добился успеха, какого-то общественного признания, поэтому людям интересно узнать о нём больше.

— Как у вас появилась идея создать такое движение?

— У нас не было идеи создавать движение, мы просто начали заниматься сами и поняли, что это может быть интересно нашим сверстникам. Тогда мы придумали определённую модель сообщества, которую другие ребята могли бы воспроизводить в своих городах. И они начали повторять за нами. По всей России, от Калининграда до Южно-Сахалинска, в городах начали возникать свои воркаут-сообщества, а потом они начали появляться и в странах СНГ. Когда мы начинали, на дворе был 2009 год, на тот момент не было никакой моды, а здоровый образ жизни был непопулярен. Было даже такое, что нас первое время прогоняли со школьных дворов. Для всех было странным, что 20 накаченных парней могут прийти и позаниматься, а не мусорить и употреблять алкоголь. А сейчас нас приглашают на мастер-классы в школы и университеты.

— Дорогие ли площадки для воркаута? Как вы считаете, нужно ли нам больше площадок?

— Цена площадки напрямую зависит от качества, но это не тот вопрос, где можно экономить, потому что речь идёт о здоровье людей. На площадках занимаются и взрослые, и дети, поэтому они должны быть безопасными. А ещё они должны быть современными, тогда на них помимо воркаутеров будут заниматься и обычные жители города. На примере Москвы отлично видно, как появление таких площадок привело к увеличению количества людей, которые тренируются на улице. К тому же качественные площадки дольше простоят. Сложно говорить о цене на площадку, но в масштабах бюджета города это могут быть копейки. Я считаю, что было бы здорово, если бы и все школы и парки оснастили площадками с турниками, брусьями и различными интересными конструкциями. Это замкнутый круг – если есть площадки, то будут появляться люди, которые занимаются, а чем больше будет людей, тем больше им нужно будет мест для занятий. Но в то же время если нет площадок, то и людям будет сложно начать заниматься. Мы разрабатываем проекты площадок и выкладываем их на нашем сайте, это своего рода образцы для государственных заказчиков, которые показывают им, как должны выглядеть «площадки для воркаута». Крупнейшая площадка в Карелии на 300 кв.м., установленная в Петрозаводске, была спроектирована лично мной.

— Занимались ли вы каким-нибудь видом спорта до воркаута?

— На тот момент, когда мы придумали воркаут, у меня практически не было никакой физической подготовки. Можно сказать, что я начинал с нуля. Именно поэтому я понимаю важность программы «100-дневный воркаут», которая отвечает на все вопросы новичка. Если бы она у меня тогда была, я бы прогрессировал гораздо быстрее. Но тогда не было никакой информации, даже в Интернете. Поэтому мы всё делали сами, продвигались очень медленно методом проб и ошибок. Но нам было это интересно, и мы понимали, что если это нравится нам, то и другим людям это тоже может быть интересно. С одной стороны – ты можешь заниматься где и когда угодно. С другой – получать отличные результаты. И главное – это интересно. Ты можешь любую тренировку превратить в игру и при этом получать результат. Ничего подобного не существовало тогда и сейчас трудно найти достойный аналог.

Воркаут – самый доступный, интересный и эффективный способ привести себя в отличную физическую форму!

— Как вы считает, почему людям стоит обратить внимание на воркаут?

— Тренировки с собственным весом – это, наверное, самый доступный, интересный и эффективный способ привести себя в отличную физическую форму, который требует минимальных затрат времени и не требует денежных вложений. Если вы хотите изменить свою жизнь, то где бы вы сейчас ни находились, дочитайте эту статью и сделайте несколько отжиманий. Ну а дальше – пройдите программу «100-дневный воркаут», и вы станете другим!