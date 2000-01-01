Московский полумарафон — 2017. Фотофиниш

Результаты главного весеннего полумарафона страны.

21 мая состоялось одно из самых ожидаемых беговых событий этого мая. Предварительные результаты уже доступны на официальном сайте: http://moscowmarathon.org/ru/moscowhalf/participants/race-results/, а пока давайте познакомимся с победителями Московского полумарафона на дистанциях 21,1 км, а также 10, 5 и 3 км.

Фото: Предоставлено Московским полумарафоном

Абсолютным победителем Московского полумарафона — 2017 стал Искандер Ядгаров с результатом 1:04.10. Искандер установил личный рекорд и рекорд трассы.

Фото: Предоставлено Московским полумарафоном

Вторым стал Олег Григорьев — 1:06.40.

Третье место занял Василий Пермитин с личным рекордом — 1:06.51.

Фото: Предоставлено Московским полумарафоном

Первой среди девушек к финишу прибежала Луиза Дмитриева с личным рекордом — 1:13.48.

Второе место заняла Юлия Конякина — 1:14.28.

Третьей стала Анна Хрящева — 1:17.47.

Фото: Предоставлено Московским полумарафоном

На дистанции 10 км победителем стал Павел Адышкин с результатом 30.18.

Фото: Предоставлено Московским полумарафоном

Первой среди девушек прибежала Анастасия Кушниренко с результатом 34.45.

Фото: Предоставлено Московским полумарафоном

На дистанции 5 км победил Андрей Барышников с результатом 15.16.

Первой среди девушек прибежала Александра Павлютенкова с результатом — 17.11.

Фото: Предоставлено Московским полумарафоном

Забег на 3 км выиграл Егор Ошкин с результатом 9.08.

Среди девушек победила Галина Старцева — 10.51.