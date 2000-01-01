5 вещей, которые сделают вашу тренировку невыносимой

Советы, которые помогут избежать ощущения дискомфорта во время тренировочного процесса и сосредоточиться на результате.

Правильный подход к занятиям спортом может в несколько раз снизить риск получения травмы и поможет вам сосредоточиться на выполнении конкретного упражнения, не отвлекаясь на неприятные мелочи. Давайте вместе разберёмся: какие ошибки может допустить новичок, насколько их последствия могут быть опасны и как их исправить.

Пейте побольше воды

Наверняка хоть раз в жизни вы слышали золотое правило, которое гласит: в день нужно выпивать не менее 2-2,5 литра воды. Но совсем не обязательно выполнять всю свою дневную норму перед походом в спортзал. Вот как прокомментировал этот пункт наш эксперт, фитнес-тренер World Class Игорь Рыжов: «Помните, что если я хочу пить, то мой организм подаёт мне естественные сигналы: например сохнут губы или я резко ощущаю жажду. Очень часто люди приходят, выпивают на разминке 1,5 литра воды и затем не способны тренироваться, потому что их живот забит водой. Ничего хорошего в этом нет».

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Приходите на тренировку в новых кроссовках

Нет ничего травмоопаснее, чем прийти в зал в только что приобретённых кроссовках. Новая обувь имеет повышенную жёсткость. Поэтому перед тем, как отправиться в зал в обновке, наденьте ваши кроссовки и походите в них.

Ничего не кушайте

По статистике каждый четвёртый посетитель фитнес-центра хоть раз падал в обморок во время тренировки или испытывал пограничное к обморочному состояние. Не пугайтесь, это связано с рядом простейших причин. Существует несколько ситуаций, которые могут привести к потере сознания. Одна из них — обезвоживание организма. Если нагрузка во время тренировки высока, человек теряет много воды через пот. (Поэтому суммируя 2-й и 3-й пункт нашей инструкции, пейте тогда, когда вам хочется, небольшими объёмами.) Вторая причина — длительные или интенсивные тренировки, которые способствуют понижению уровня сахара в крови. В результате возникает гипоглейкемия — снижение уровня глюкозы в крови. При дефиците этого вещества нормальная работа мозга нарушается и может возникнуть состояние, близкое к обмороку.

Фото: instagram.com/fitforyouclub

Съешьте как можно больше перед походом в зал

Ещё одна история — обратная предыдущей. У всех у нас, и это не секрет, обмен веществ работает абсолютно по-разному. Одним достаточно покушать что-то лёгкое за полчаса до тренировки и чувствовать себя великолепно. Другие даже от съеденного за час до занятий спортом батончика или йогурта будут ощущать тяжесть и дискомфорт. Оптимально перекусить не позднее, чем за 40 минут до тренировки. Пусть это будет что-то питательное и лёгкое — например салат, заправленный оливковым маслом или мягким творогом.

Фото: instagram.com/fit.girls.ua

Делайте всё, что написано в «Инстаграме»

Очень часто гуру-фитнеса и профессиональные атлеты выкладывают в свои соцсети различные варианты классических упражнений: ходят по беговой дорожке боком или выпрыгивают на коробку, держа в руках вес. А теперь забудьте об этом — все эти спортивные эксперименты выполняют профи с большим опытом. Если уже завтра вас ждёт первый поход в зал или выход на утреннюю пробежку, то забудьте всё, что вы прочитали в «Инстаграме» и YouTube — гуру, вспомните базу, которую выполняли ещё в школе на занятиях физкультурой и начните с самых простых и естественных упражнений: приседания, выпады, челночный бег, дыхательная гимнастика.