Узнай всё про своё тело. Фитнес-тест. Спецпроект редакции

Фитнес-тестирование на любой вкус и бюджет, которое поможет правильно выстроить программу тренировок и составить план питания.

В рамках редакционного спецпроекта четыре героя отважились на эксперимент: прийти в форму к лету за 30 дней, используя для достижения своих целей разные возможности.

Сегодня мы расскажем, почему так важно узнать все особенности и возможности своего тела перед началом интенсивных тренировок, и о том, как, где и главное каким образом пройти подобный тест. Все герои нашего проекта оказались в различных условиях: управляющий директор «Чемпионата» Максим Сырейщиков отправился для проведения исследования в Олимпийский комитет России, Полина и Никита решили пройти тесты при помощи тренеров World Class, а студентка Даяна попыталась провести фитнес-тестирование в домашних условиях. Что из этого получилось и какие параметры удалось измерить нашим участникам, читайте далее.

Максим Сырейщиков, управляющий директор «Чемпионата»

Максим Сырейщиков Фото: Полина Иноземцева — «Чемпионат»

Тест Максима проходил в инновационной лаборатории Олимпийского комитета России. Продолжительность теста заняла 2,5 часа, ещё несколько дней после ушли на расшифровку всех данных и составление индивидуального плана рекомендаций. В ходе теста были замерены всевозможные параметры: начиная от банального измерения объёмов и веса, заканчивая объёмом лёгких, психологическими тестированиями и измерениями оптимальных пульсовых зон для тренировок. Финальная сводная таблица — окружность, на которой в качестве точек были отмечены сильные и слабые места в организме, дала чёткое понимание того, насколько тело здорово, и помогло выявить проблемные зоны, над которыми можно и нужно работать.

То чувство, когда пришёл на фитнес-тест, а по ощущениям прошёл отбор в космонавты.

Эти тесты, проводимые в рамках исследования, могут показаться вам интересными.

Анализ состава тела — в задачу этого тестирования входило определение основных антропометрических характеристик, включающих различные массовые показатели (распределение по компонентам – безжировая масса тела, телесный жир) и ряд производных коэффициентов для оценки метаболических процессов в тканях. В итоге масса тела составила 89,2 кг (из которых: 17,4 кг — это телесный жир, 71,8 кг — безжировая масса тела)

Максим Сырейщиков Фото: Полина Иноземцева — «Чемпионат»

Функциональный тест с газоанализом — тест проводился для определения показателей аэробной работоспособности, оценки возможностей легких и организма в целом при повышенной нагрузке. Нагрузочное тестирование проводилось на беговой дорожке с неизменным углом наклона в 1 % и с постоянно повышающейся скоростью 0,5 км/ч за одну минуту. Предстартовая скорость – 8 км/ч длительностью 1 минуту и восстановление 2 минуты на этой же скорости. Стартовая скорость – 8 км/ч и дальнейшая работа до отказа от продолжения работы. С помощью газоанализатора MetaLyzer 3B — R2 определялось потребление кислорода и ПАНО.

3D видеоанализ — в рамках трёхмерного кинематического анализа определяются количественные характеристики отдельных фаз бега (моменты постановки ноги на опору, прохождения вертикали, завершения отталкивания, завершения переднего маха), работы рук и перемещений тела, выявляются «слабые места» в технике бега спортсмена.

Рекомендации на основе фитнес-теста: равномерный длительный бег не реже 3 раз в неделю, интервальные тренировки с учётом пульсовых зон.

Полина Сычева, фрилансер

Полина Сычева Фото: Полина Иноземцева — «Чемпионат»

Попробовать всё и понять, что хочется пробовать ещё!

Тестирование, на которое отправилась Полина, проходил в ближайшем к её дому фитнес-клубе. Именно в World Class Тверская она и продолжит посещать тренировки на первой неделе участия в проекте. Для того чтобы оценить свои возможности и понять, к какого рода экспериментам готова наша героиня, тренерский состав клуба подготовил для неё интенсивную тренировку с захватом самых необычных направлений. За какие-то два часа Полине удалось попробовать стандартную функциональную тренировку TRX, растяжку в популярной манере анти-гравити и даже выполнить несколько популярных асан из йоги, находясь на плоту в бассейне.

Полина Сычева Фото: Полина Иноземцева — «Чемпионат»

Вся тренировка в целом позволила понять, какой акцент нужно сделать в программе, составляемой для Полины. Тренерская команда отметила, что стоит уделить время проработке мышц корпуса, в качестве заминки к любой тренировке выполнять комплексную растяжку, а дальше корректировать программу, отталкиваясь от своих целей и желаний.

Совет от тренера: если речь идёт о похудении, то любая регулярная физическая нагрузка так или иначе поможет вам приблизиться к результату, а дальше уже нужно будет уделить внимание отдельным проблемным зонам.

Никита Кузин, журналист

Никита Кузина Фото: Полина Иноземцева — «Чемпионат»

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Для прохождения фитнес-теста Никита решил посетить World Class Тульская и воспользоваться бесплатным пробным занятием с тренером, которое предлагают всем новичкам. В рамках этого занятия тренер провёл для Никиты классическую силовую тренировку и проконсультировал его по тем вопросам, которые у него возникли: с какого веса начинать, нужно ли делать перерывы между силовыми тренировками, чтобы организм успевал восстанавливаться.

Никита Кузин Фото: Полина Иноземцева — «Чемпионат»

Тренер порекомендовал Никите делать кардио в качестве заминки после тренировок и придерживаться расписания: посещать зал 3-4 раза в неделю. С помощью этой тренировки наш герой смог определить свои исходные данные, будет интересно проследить: какой вес Никита сможет поднять через 30 дней и насколько привычным станет для него кардио-тренировка.

Совет от тренера: если ваша цель — набрать мышечную массу, не скидывая лишних килограммов, то откажитесь в своих тренировках от интенсивного кардио, так как оно вызывает сильный жиросжигающий эффект.

Даяна Мухаметжанова, студентка

Даяна Мухаметжанова Фото: Полина Иноземцева — «Чемпионат»

К подготовке к прохождению фитнес-теста Даяна подошла очень ответственно. Варианта у героини было два — отправиться в зал на бесплатное пробное занятие с тренером или вооружиться телефоном, Интернетом, гантелями и ковриком для йоги и выполнить стандартные упражнения, так хорошо знакомые нам по урокам физкультуры в школе. Общими усилиями нам удалось подготовить для вас инструкцию «Как провести тестирование своего тела, не выходя из дома?».

Вот возьму и проведу у себя дома тест не хуже, чем в фитнес-зале!

Тест 1. Качаем пресс. Цель: понять, в каком состоянии находятся наши мышцы пресса. Для этого засекаем 30 секунд на секундомере и выполняем подъёмы туловища из положения лёжа. В исходной позиции руки находятся за спиной.

Наш результат: за 30 секунд наша героиня выполнила 21 скручивание, это говорит о том, что мышцы брюшного пресса находятся в норме, но нам определённо есть куда расти. Узнаем, сколько скручиваний сможет выполнить Даяна через 30 дней.

Даяна Мухаметжанова Фото: Полина Иноземцева — «Чемпионат»

Тест 2. Надеваем фитнес-браслет и замеряем наш пульс в состоянии покоя, затем в течение 1 минуты выполняем прыжки через скакалку. Ещё раз замеряем пульс. С помощью таблички, которую без труда можно найти в Интернете, и своего среднего значения ЧСС выявляем оптимальную зону пульса, которая должна быть в течение всей тренировки.

Тест 3. Выполняем тестирование на гибкость. Встаём, держим ноги вместе. Тянемся пальцами рук к стопам.

Наш результат: Даяне удалось дотянуться руками до носочков и даже частично положить ладони на пол. Это говорит о хорошей гибкости мышц, которую можно и нужно развивать с помощью растяжки.

Тест 4. Взвешивание и замеры. Это один из самых важных пунктов нашего тестирования, который станет точкой отсчёта в дальнейшем преображении нашей героини. С помощью изменения этих показателей (объёма и веса) можно будет контролировать эффективность всей тренировки и плана питания, которого придерживается наша героиня.

Важно помнить: даже если иногда стрелки весов замирают на месте и предательски не хотят двигаться вниз ни на килограмм, ваши тренировки определённо дают свои плоды, если у вас улучшается настроение, уменьшаются объёмы отдельных частей тела, вы чувствуете лёгкость.

Тест 5. Выходим на улицу для того, чтобы определить, с какой дистанции начать наши ежедневные кардио-тренировки. Включаем секундомер, любимую песню и бежим в своём темпе.

Наш результат: на первой пробежке Даяна пробежала 3,5 км. Период восстановления пульса (засекли по часам, пульс замерили фитнес-браслетом) и дыхания — 1,5 минуты. Если верить Интернету, показатель более чем положительный.

По итогам теста Даяна составила для себя программу тренировок. Теперь каждое утро нашей героини начинается с 30-минутного кардио. А вечер заканчивается тренировочной программой дома — выпады, присяды и, конечно же, растяжка.

Совсем скоро ребята смогут поделиться эмоциями о том, как прошла первая неделя тренировок, и раскрыть секрет своих тренировочных планов и рационов питания. Подробные рекомендации, планы питания и рецепты вы сможете найти на нашем сайте в ближайшее время. А за кого из героев переживаете лично вы?