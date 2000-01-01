SwimRun: прибежал, поплавал, победил

Разбираемся, что такое свимран, в чём его отличие от триатлона и с чего начать им заниматься.

Сегодня в нашей постоянной рубрике рассказ пойдёт о не самом обычном увлечении москвичей, которое год от года набирает популярность. Речь пойдёт о свимране. Исходя из двух достаточно простых частей этого слова, понятно, что состоит эта дисциплина из плавания и бега. Поэтому, отправляясь на тренировку, я захватила с собой форму для зала и купальник. Что ждёт меня дальше и к чему готовит свимран, будем разбираться с моим тренером Марией Станилавской, мастером-тренером водных программ World Class Павлово.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

14:00. Встретились с тренером, оказалось, что купальник мне не понадобится. Сегодня на тренировке мы будем делать свимран-тест в условиях помещения. То есть постараемся имитировать все условия, с которыми сталкиваются спортсмены-любители на реальных трассах.

Вопрос тренеру: что такое свимран?

— Это функциональные тренировки, довольно сильная плавательная база. Это ещё и очень сильная беговая база, которая позволяет вам не просто бежать по гладкому ровному асфальту и грунту, а позволяет преодолевать различную высоту, иногда камни, может, высокий и не очень высокий подъём. Свимран даёт возможность развивать навык быстрой адаптации к различным условиям, который, конечно, не разовьёшь, бегая исключительно по равнинным поверхностям.

Вопрос тренеру: кому можно посоветовать заниматься свимраном?

— Он может подойти любителям приключений, потому что это больше похоже на то, что мы пошли в поход и так сильно увлеклись процессом, что, увидев озеро, решили не обойти его, а сократить дистанцию и переплыть. Если свимран это не тренировки в помещении, то это всегда приключение, а если дистанция длинная, то это приключения с партнёром, с напарником, с которым вы вместе её преодолеваете. Вы можете поговорить, что-то обсудить.

14:05. Начинаем тренировку с небольшой разминки для того, чтобы разогреть наши мышцы.

14:15. Затем переходим непосредственно на тренажёр, который имитирует плавательные движения. Тренер рассказывает, что на таком тренажёре занимаются не только для подготовки к свимрану и триатлону, многие пловцы также время от времени проводят тренировки на суше для того, чтобы «прокачать» отдельные группы мышц. Те движения, которые я сейчас выполняю, нацелены на то, чтобы руки и грудной отдел стали как можно сильнее.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

14:25. На тренажёре я выполняю один подход, после чего у меня есть две минуты, чтобы добраться до беговой дорожки, расположенной двумя этажами выше.

14:27. Тренер даёт установку — пробежать в течение 10 минут в лёгком темпе. Сами старты свимрана проходят в очень живописных локациях, например вдоль морского побережья. Поэтому, выбирая специальный режим имитации на тренажёре, я выбираю пробежку по побережью Майами. В компьютерной графике это, конечно, не так впечатляет и абсолютно точно не передаёт всех ощущений от реального старта, но тем не менее очень отвлекает от того, чтобы постоянно следить за временем и думать: «О боже, как много ещё осталось».

Вопрос тренеру: все тренировки проходят InDoor?

— Мы живём в таком климате, когда не всегда можно тренироваться за пределами зала. С наступлением лета всё, конечно, становится проще. Вот, например, вы поехали за город и не жарите там шашлыки, а исследуете местность: где-то пробежались, потом немножко поплавали, потом прошлись в горку, ещё немножко поплавали. Это очень освежает и даёт заряд бодрости и счастья.

14:37. Сразу после пробежки мы снова отправляемся в зал, чтобы повторить подход на плавательном тренажёре. Но для того чтобы как-то разнообразить нашу программу и показать все возможности для тренировки в режиме InDoor, тренер предлагает мне выполнить упражнения с резинкой. Резинки разной длинны и структуры имитируют различную степень натяжения, таким образом усложняя или облегчая вашу задачу. У меня сегодня будет средний уровень тяжести, так как это моя первая тренировка в подобном стиле.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

14:42. Первые упражнения с резинкой даются легко, поэтому далее я продолжаю, стоя на специальной полусфере и пытаясь удержать баланс. Теперь в игру включаются не только мышц рук, но и кор, стабилизаторы и ноги. Да уж, непростая тренировка сегодня меня ожидает!

14:47. После выполнения пары подходов внизу мы снова отправляемся на беговую дорожку. Но теперь задача стала в разы сложнее, даже несмотря на то что тренер делает скорость значительно ниже, чем в мой первый подход. Наверняка многие из вас видели, что помимо скорости на дорожке можно регулировать ещё и угол наклона дорожки? Так вот, попробуйте докрутить степень наклона до критической отметки 12 и попытаться бежать в своём темпе, тогда вы точно прочувствуете моё состояние в этот момент!

Вопрос тренеру: мне кажется или свимран очень сильно отличается от триатлона по своей идейной составляющей и соответственно по наполнению?

— Да, действительно, большое отличие от триатлона. В триатлоне ты проходишь одну дистанцию, например плавание, через пару минут после того как ты переоделся в транзитной зоне и сел на велосипед, ты уже забываешь, что когда-то плыл, а когда начинаешь бежать, через пару минут забываешь о том, что ехал на велике. А тут, конечно, другая история со свимраном, всё как-то более естественно. Ты пробежал, проплыл, ещё немного пробежал, ещё проплыл.

14:52. В положении «в горку» мне осталось пройти ещё каких-то пять минут, точнее, пробежать. Не покидает мысль о том, что в режиме реального старта — это происходит куда увлекательнее и интереснее, чем на дорожке в зале.

14:57. Прохождение круговых комплексов закончено. Тренер с улыбкой говорит, что порой таких круговых повторений — вода-бег, вода-бег — может быть 7, а то и 10 раз за тренировку. В зависимости от того, к какому старту готовится спортсмен.

Вопрос тренеру: где обычно проходят забеги?

— Большинство дистанций проходит в прохладных течениях — в Норвегии, в Исландии. Сейчас вот, правда, много дистанций открыли в Испании, но там обычно в период стартов море ещё прохладное. И вот когда ты бежишь под солнцем и оно тебя уже так прилично нагрело, уже очень хочется попасть в воду и освежиться.

15:00. Но не стоит думать, что подготовка к свимрану — это только круговые занятия на плавательном тренажёре и беговой дорожке. В процессе подготовки спортсмены не пропускают и тренировки в воде, а если позволяют условия, то тренировки в открытой воде и даже классические функциональные тренировки.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

15:08. Напоследок мы выполняем лёгкую заминку, и наш тренер показывает нам различные варианты упражнений, которые вполне можно включить в свою тренировку по подготовке к старту, да и для общего физического развития лучше не придумаешь.

Вопрос тренеру: плавательный и беговой этапы равны по километражу между собой?

— Ещё одно разительное отличие свимрана и триатлона как раз в этом. В триатлоне у тебя идёт борьба со временем на дистанции. В свимране это не так, ты постоянно адаптируешься под условия. Беговая дистанция может быть чуть короче, чем плавательный этап, и наоборот.

Подытожим. Сама тренировка прошла очень динамично. И хоть я и не любитель круговых тренировок, процесс сам по себе очень затягивает. Особенно когда рядом стоит тренер и в красках рассказывает о том, что настоящие свимран-забеги проходят и в реальных горах, и в открытом море. Если говорить о физической усталости, то конкретно этой тренировке я бы поставила 3,5 из 5. Поэтому смело рекомендую её всем: и новичкам, и любителям каждый год ставить для себя странную цель, и офисному работнику, которому очень не хватает активности в жизни.