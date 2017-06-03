Календарь забегов: какие события ждут нас летом?

Подборка любительских забегов, в которых можно и нужно принять участие этим летом.

Переславский марафон «Александровские версты»

Где? Ярославская область, г. Переславль-Залесский

Когда? 3 июня 2017

Дистанции: 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 3 км, 600 м – забег безграничных возможностей, 600 м и 300 м – детские старты.

Интересный факт: единственный марафон серии «Бегом по «Золотому Кольцу» пройдёт уже второй раз. Переславль-Залесский – прекрасный провинциальный город, основанный Юрием Долгоруким. Трасса проходит вокруг легендарного Плещеева озера. Именно здесь родился великий полководец Александр Невский, чьё имя упомянуто в названии марафона. Лучшее время на трассе: 21,1 км – 01:11:10 (2015 год), 42,2 км – 02:46:40 (2016 год).

Легкоатлетический фестиваль «Королева спорта»

Где? г. Самара

Когда? 10 июня 2017

Дистанции: Самарская миля (1586 м), Семейная эстафета (1586 м), Корпоративная эстафета (5 км), забеги на 10 км и 21.1 км, 530 м – детский забег.

Интересный факт: полумарафон будет проводиться в канун Дня России и фестиваля Волга-Фест. Посещение спортивного фестиваля — замечательный способ провести насыщенные выходные в Самарской области, пробежать вдоль Волги, ощущая свежий речной ветер. А после забега искупаться и позагорать на песчаных пляжах.

Полумарафон «Здорово, Кострома!»

Где? г. Кострома

Когда? 12 июня 2017 г.

Дистанции: 21,1 км, 10 км, 3 км, 600 м – забег безграничных возможностей, 600 м и 300 м – детские забеги.

Интересный факт: трасса проходит по исторической части города с заходом на набережную Волги. Достаточно ровная, с одним затяжным перепадом. Лучшее время на трассе: 21,1 км – 01:07:52 (2016 год).

«Аллеи истории»

Где? г. Гатчина, Ленинградская область

Когда? 12 июня 2017

Дистанции: 15 км, 5 км, 1,5 км, 200 м, 100 м.

Интересный факт: дистанция пролегает по аллеям Приоратского парка, недалеко от Приоратского дворца. Небольшого, но очень красивого. Приоратский парк известен красотой своих озёр и мостов. Там же располагается дворец Павла I. Город, пронизанный историей Государства Российского, приглашает всех принять участие в забеге. Грунтовые дорожки, слабо пересечённый рельеф и минимальный набор высоты добавят удовольствия от пробежки.

Благотворительный забег «Без границ»

Где? Москва, Измайловский парк культуры и отдыха

Когда? 17 июня 2017

Дистанции: 10 км, 5 км, 3 км — «парный забег», 500 м и 300 м – детский забег.

Интересный факт: цель забега — собрать средства на открытие проекта «Я бегу» фонда «Спорт для жизни». Миссия проекта — помочь детям с ампутацией нижних конечностей встать на спортивные протезы и вместе со сверстниками заниматься спортом, участвовать в детских забегах. Важным в этом направлении станет открытие специальных спортивных детских секций для бега на спортивных протезах.

IV Братский полумарафон

Где? Иркутская область, г. Братск

Когда? 18 июня 2017

Дистанции: 21,1 км, 4,2 км.

Интересный факт: дистанция пронизывает насквозь город Братск — самый «природный» город страны, жилые районы которого разделены лесными массивами и реками.

Цветочный забег «Женщины – детям!»

Где? г. Омск

Когда? 18 июня 2017

Дистанции: 10 км, 3 км, 500 м – детский забег.

Интересный факт: участие принимают только представительницы прекрасного пола. Забег проходит в поддержку детей с онкологическими заболеваниями. На дистанции 10 км принимают участие девушки от 14 лет, дистанция 3 км без возрастных ограничений.

Марафон Volga Trail–2017

Где? Россия, Вологодская область, деревня Стризнево, Центр туризма и отдыха — «Y.E.S.»

Когда? 18 июня 2017

Дистанции: 42 км, 21 км, 10 км, 300 м.

Интересный факт: трейл пройдёт по пересеченной местности. Дистанция кольцевая по 10 км – 1 круг вокруг деревни Стризнево. Старт и финиш находятся в одном месте.

Фото: архив Russia Runners

Ночной трейл «Белая ночь–2017»

Где? Санкт-Петербург, Курортный район, берег Финского залива

Когда? 24–25 июня 2017 г.

Дистанции: 20 км и 10 км.

Интересный факт: ночь, берег Финского залива и полное единение с собой. У участников есть возможность провести одну из знаменитых петербуржских белых ночей спортивно, полюбоваться красотой природы и встретить на финише рассвет. «На финише вас будет ждать восход. Или вы его...» — девиз соревнования.

«Забег корпораций»–2017

Где? Москва, Крылатское, Гребной канал

Когда? 24 июня 2017 г.

Дистанции: 10 км эстафета, 10 км, 5 км, 2 км. 1000 м и 500 м – детский забег. И «забег ползунков».

Интересный факт: «Забег корпораций» — не просто масштабное общекорпоративное мероприятие, но и семейный спортивный праздник. В нём примут участие более 5000 сотрудников из 50 крупных компаний и члены их семей. Центральным объединяющим событием станет забег. Здесь у участников возникает прекрасная возможность провести бизнес-переговоры в неформальной обстановке.

Тульский полумарафон

Где? г. Тула, ЦПКиО

Когда? 25 июня 2017 г.

Дистанции: 21,1 км, 10 км, 5 км, 300 м – детский забег.

Интересный факт: дистанция полностью проходит по Центральному парку им. П.П.Белоусова — одному из самых красивых и посещаемых мест города. Его общая площадь 143 гектара: каскады прудов, более 140 видов деревьев и кустарников, современная инфраструктура и многое другое. Природный комплекс входит в десятку самых больших парков Европы и является номинантом премий в сфере парковой инфраструктуры.