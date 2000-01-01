5 тестов, которые помогут узнать больше о своём теле

Разбираемся, из чего состоит фитнес-тест Олимпийского комитета России и что нового вы сможете узнать благодаря ему о своём организме.

Самый обычный вторник в моей жизни начался с похода в Олимпийский комитет России на Лужнецкой набережной. Если честно, фитнес-тест я в своей жизни ни разу не делала и представление о том, как он выглядит и из чего состоит, имела весьма размытое. Из предварительного разговора с нашим экспертом Павлом Корнеевым, который и будет проводить для меня тестирование, я поняла, что этот тест поможет узнать о своих скрытых резервах и слабых сторонах — вещь, на мой взгляд, весьма необходимая, особенно когда ты ещё не определился со своей целью в зале или готовишься к первому в жизни забегу.

Фото: Антон Ермаков, «Чемпионат»

В самом начале тестирования меня попросили отметить несколько целей, которые я хотела бы перед собой поставить в ближайшее время. Из всего, что было на экране, я первым делом выбрала «Снижение веса», затем «Улучшение качества тела» и «Рост физической работоспособности и выносливости». Что из этого выйдет, я пока не знаю, но в конце исследования аппарат должен будет выдать для меня индивидуальную подборку рекомендаций.

Фото: Антон Ермаков, «Чемпионат»

То тестирование, которое я прохожу сегодня, занимает около 1-1,5 часа. Оно далеко не такое подробное, как то, в котором участвовал наш управляющий директор Максим Сырейщиков в рамках проекта «Тот самый понедельник», но позволит не менее подробно оценить резервы моего здоровья. А обещанный результат, как сообщило мне приветственное окно на аппарате, — это не привычное для медосмотров перечисление заболеваний и схем лечения, а индивидуальная программа оздоровления, коррекции фигуры, питания и самочувствия. Ну что ж, настало время подробнее рассказать про все обследования и их результат.

Антропометрические изменения

Антропометрия необходима для оценки моего физического развития и, что немаловажно, для выявления параметров, требующих коррекции. Говоря проще, это измерения моих объёмов, вес, а также определение содержания жировой, мышечной массы и распределения жидкости в организме.

Почему это важно? Измерение точных количественных показателей в самом начале позволят отслеживать динамику в процессе занятий спортом, не важно, какую именно цель вы преследуете — похудение или набор мышечной массы. Динамика этих показателей — это объективные критерии эффективности вашей программы.

Что рассказал мне тест? Тест спрогнозировал для меня повышенный риск развития метаболического ожирения и ассоциированных с ним заболеваний, несмотря на то что многие мои показатели не вышли за пределы нормы. Виной тому недостаточность мышечной массы. Аппарат порекомендовал мне пройти мышечное тестирование и узнать необходимо ли укрепление отдельных мышечных групп.

Фото: Антон Ермаков, «Чемпионат»

Оценка сердечно-сосудистой системы

Наше самочувствие, здоровье, физическая работоспособность и качество жизни напрямую зависят от состояния сердечно-сосудистой системы. Наше сердце похоже на двигатель, которому необходим техосмотр. Оценив состояние стенок сосудов и состояние сердца, мы сможем узнать о наиболее уязвимых местах на текущий момент. В ходе тестирования мне несколько раз замеряли давление, следили за частотой моего пульса в различных состояниях, отслеживали период восстановления организма и его реакцию на изменение внешних факторов.

Почему это важно? Потому что большинство этих проблем легко устранимо на ранней стадии, главное не запустить процесс. Любой риск и любая предрасположенность — это всего лишь предположение учёных и врачей о том, как может повести себя организм, если вы продолжите двигаться в заданном векторе, не откажетесь от вредных привычек, не начнёте заниматься спортом или хотя бы принимать витамины.

Что рассказал мне тест? Результатом исследования стала большая табличка-обзор, в которой я узнала верхнюю и нижнюю границы своего давления в состоянии близком к норме, узнала о том, в каком состоянии находятся стенки моих сосудов, сколько содержится кислорода в крови. Основные показатели оказались в норме или чрезвычайно близки к ним. Исходя из рекомендации, все эти показатели легко корректируются с помощью физических нагрузок.

Фото: Антон Ермаков, «Чемпионат»

Система дыхания

Одно из самых необычных и интересных для меня тестирований. Исследование направлено на определение функциональных возможностей дыхательной системы. Сам тест позволил выявить нарушения, которые могу быть вызваны наличием вредных привычек или малоподвижным образом жизни, а также определиться с направлением тренировочного процесса. Помимо этого было проведён отдельное исследование, направленное на гипоксию. Его целью стало понять, насколько организм устойчив к недостатку кислорода и как быстро он сможет восстановиться.

Почему это важно? Определение возможностей дыхательной системы является важнейшим для определения резервов здоровья и физической работоспособности.

Что рассказал мне тест? Тестирование выявило незначительные нарушения со стороны функций лёгких. Жизненная ёмкость лёгких (максимальное количество воздуха, которое может поступить и вывестись из лёгких во время максимального вдоха и выдоха) снижена. Степень устойчивости организма к гипоксии и кислородная ёмкость крови по результатам специальных тестов соответствуют оптимальным значениям. Наш эксперт Павел сообщил мне, что необходимо добиваться увеличения этих показателей как минимум на 20-30% — это существенно увеличит функциональный резерв организма, а также улучшит снабжение мышц кислородом. С этой целью обычно рекомендуются нагрузки аэробной направленности и специальные гипоксические тренировки.

Фото: Антон Ермаков, «Чемпионат»

Опорно-двигательный аппарат

С самого детства я знаю, что мой позвоночник слегка искривлён, поэтому даже не ожидала услышать в конце теста для себя что-то новое. Удивил не результат, а подход. Помню, что на школьном осмотре, чтобы написать это непонятное для меня «Лёгкая форма скалиоза» врач просто посмотрел на меня пару раз и определился с диагнозом. В лаборатории Олимпийского комитета всё было иначе. В вертикальном положении моё тело сфотографировали на камеры с различных ракурсов, после чего аппарат некоторое время «подумал» и выдал мне карту моего тела с чётким указанием всех изгибов и искривлений в позвоночном отделе.

Почему это важно? Искривление осанки — это не простой визуальный дефект, оно приводит к дисбалансу в различных отсеках нашего организма. Без причины нагружая то поясницу, то шею, то грудную клетку. Именно поэтому так важно понять, в каком состоянии находится ваш опорно-двигательный аппарат, и своевременно скорректировать все отклонения.

Фото: Антон Ермаков, «Чемпионат»

Помимо этого в ходе исследования я прошла тестирование нервной системы, психического и эмоционального состояния, смогла выяснить свой реальный биологический возраст и состояние адаптационных резервов организма (чем он выше, тем меньше усилий требуется организму для сохранения здоровья и адаптации к физическим нагрузкам). По завершении тестирования я получила развернутую программу рекомендаций, список тренировок, которые мне необходимо включить в свой ежедневный распорядок, узнала нормы своего пульса и давления. Однозначно рекомендую пройти данное исследование всем, кто хочет понять, как правильно следить за своим здоровьем и в каком векторе развивать свое тело. Знание — это сила, и понимание своих слабых и сильных сторон поможет составить эффективную тренировку, а главное быстрее достигнуть желаемого результата.