AFP: спортивные активности на главном фестивале лета

Alfa Future People 2017. Гостями фестиваля станут чемпионы мира и призёры Олимпийских игр по тяжёлой атлетике.

Грядущим летом организаторы фестиваля представят расширенную зону спорта, где каждый желающий сможет увидеть соревнования профессионалов или попробовать свои силы в любительских турнирах.

Фото: Alfa Future People

Помимо классических направлений, таких как футбол, баскетбол и волейбол, в программе фестиваля появятся набирающие популярность новинки – флорбол, streetwork-out, кросс-фит, zumba фитнес, воздушные полотна, а также экстремальные виды спорта – сёрфинг, питбайк, банджи-рогатка, экстримпарк и пляжная зона с мокрыми и сухими бассейнами, зона игровых автоматов и танцевальный марафон.

Фото: Alfa Future People

Впервые в зоне спорта фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People выступят чемпионы мира и призёры Олимпийских игр по тяжёлой атлетике.Также на фестивале пройдут уже ставшие традиционными соревнования по волейболу, американскому футболу, стритболу, показательные выступления и мастер-классы на воздушных полотнах, pole-dance, флорболу и др.

Фото: Alfa Future People

В 2017 году зона спорта на Alfa Future People будет увеличена до 8000 кв. м., за три дня на ней выступят 500 профессиональных спортсменов, а участие примут более 2000 гостей фестиваля.

Фото: Alfa Future People

Как и в прошлом году, на фестивале ожидается более 50 000 зрителей – ценителей современной музыки и технологий. Для удобства посетителей фестиваля до железнодорожной станции Козино будут курсировать электрички с уменьшенным интервалом, которые так же, как и в 2016 году, получат имена хедлайнеров фестиваля, а в вагонах можно будет послушать миксы участников Alfa Future People.