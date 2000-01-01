Большой Московский велопарад

28 мая 2017 года любители велоспорта смогут принять участие в большом Московском велопараде.
Сбор участников запланирован на 11:00 на проспекте Академика Cахарова. Старт — в 12:00. Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков примет участие в торжественном открытии Московского велопарада и проедет маршрут вместе с участниками.
До заезда участники смогут сфотографироваться в фотозоне и прокатиться на специальном велотренажёре для измерения скорости. Держатели платёжных карт «Тинькофф Банка» получат брендированные футболки и дождевики.
Для участия в розыгрыше призов нужно выложить в «Фейсбук», «ВКонтакте» или «Инстаграм» фотографию или видео на велосипеде. Под фотографией или видео нужно рассказать об участии в Московском велопараде вместе с «Тинькофф Банком» и поставить хештег #tinkoffvelo. Победители будут объявлены 27 мая в официальных группах «Тинькофф Банка», 28 мая перед началом велопарада они смогут получить подарки.
Участники большого Московского велопарада проедут по Садовому кольцу, движение по которому будет перекрыто для автомобилей.
Подробности на сайте: i-bike-msk.ru/