Большой Московский велопарад

28 мая 2017 года любители велоспорта смогут принять участие в большом Московском велопараде.

Фото: Антон Чарушин

Сбор участников запланирован на 11:00 на проспекте Академика Cахарова. Старт — в 12:00. Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков примет участие в торжественном открытии Московского велопарада и проедет маршрут вместе с участниками.

Фото: Антон Чарушин

До заезда участники смогут сфотографироваться в фотозоне и прокатиться на специальном велотренажёре для измерения скорости. Держатели платёжных карт «Тинькофф Банка» получат брендированные футболки и дождевики.

Для участия в розыгрыше призов нужно выложить в «Фейсбук», «ВКонтакте» или «Инстаграм» фотографию или видео на велосипеде. Под фотографией или видео нужно рассказать об участии в Московском велопараде вместе с «Тинькофф Банком» и поставить хештег #tinkoffvelo. Победители будут объявлены 27 мая в официальных группах «Тинькофф Банка», 28 мая перед началом велопарада они смогут получить подарки.

Фото: Антон Чарушин

Участники большого Московского велопарада проедут по Садовому кольцу, движение по которому будет перекрыто для автомобилей.

Фото: Антон Чарушин

Подробности на сайте: i-bike-msk.ru/