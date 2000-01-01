Оля Раскина: зачем сидеть в офисе, если есть море и светит солнце?

Райдер команды Roxy и Red Bull, профессиональный виндсёрфер Оля Раскина о том, как научиться совмещать спорт, семью и любовь к путешествиям.

Мой путь в профессиональный спорт не сразу начался с виндсёрфинга. К нему я пришла уже со временем, в более осознанном возрасте. Вначале я каталась на сноуборде, и мне безумно нравилось! Это было в том возрасте, когда кровь кипит и ты хочешь завоевать весь мир. Мы с друзьями выезжали на Эльбрус, на Красную Поляну — куда только не ездили. Мне очень нравился фрирайд – целина, скорость. Парков в России тогда особо не было, и тренироваться удавалось, только выезжая за границу.

Фото: redbullcontentpool.com

Всё время учёбы в университете я поработала во Франции. Досрочно сдавала зимнюю сессию и уезжала в горы до конца марта. Тогда у меня появились спонсоры, я каталась и была лицом курорта, а норвежская компания Bataleon помогала с оборудованием, которое в России было в дефиците. Да и вообще в то время (в 90-х) система была устроена по-другому — не было ни тренеров, ни федерации, ни спонсоров. С какой стороны заходить в профессиональный сноубординг, никто не понимал. Я тренировалась сама, и часто всё это заканчивалось травмами, постоянно допускала какие-то ошибки. Поэтому из сноуборда со временем я плавно ушла в виндсёрфинг.

Всё-таки вода мне показалась мягче и приятнее снега, а сам виндсёрфинг был чем-то новым и интересным.

Как только я закончила университет и получила диплом переводчика (это был некий неформальный договор с родителями — сначала доучиться, а потом уже выбирать свой дальнейший путь), мы с друзьями поехали отдыхать в Дахаб – мекку мирового виндсёрфинга. Эта поездка стала решающим событием в моей жизни. Я не только начала заниматься виндсёрфом, но и почти сразу получила предложение по работе, согласилась и провела там полгода. Потом был ещё один сезон во Франции, операция на колене после неудачного падения, и в апреле я вернулась в Дахаб с твёрдой уверенностью, что в этот раз задержусь там дольше. Всё-таки вода мне показалась мягче и приятнее снега, а сам виндсёрфинг был чем-то новым и интересным.

Фото: redbullcontentpool.com

В результате я задержалась в Египте на семь лет, вплоть до начала революции. У меня была постоянная работа на русской станции, и я много путешествовала по миру. Сначала работала менеджером, потом инструктором — мне хотелось больше времени проводить на воде. Я думала: зачем сидеть за компьютером в офисе, если есть море и светит солнце.

Все детали я познавала на практике. Начинала с самой маленькой волны, с базовых трюков. А потом нанизывала их, как бусинки, один к другому, другой к третьему. Всё должно происходить постепенно. У меня никогда не было тренера, да и сейчас тоже нет. Мы путешествуем с мужем, и мне очень помогает то, что он всё снимает на видео — в конце дня можно просмотреть и проанализировать свои ошибки. Также на связи ребята, которые катаются лучше. Они всегда готовы помочь, подсказать и направить. Часто скидываю им видео и жду комментариев.

Фото: redbullcontentpool.com

После года-двух катания на виндсёрфинге я впервые поехала на «Русскую волну» — крупный проект Севы Шульгина и его партнёров, включающий в себя соревнования во всех водных видах спорта — от вейка до виндсёрфа. Я хотела испытать себя и поучаствовать во фристайле. Это были мои первые соревнования и первая победа. Тогда мне стало интересно, а как же проходят мировые этапы. Конечно, там была невероятная конкуренция, и мой первый опыт мирового тура был исключительно ради участия, но это дало мне хороший старт и колоссальную мотивацию двигаться дальше.

С этого момента началось моё становление уже как профессионального спортсмена. На такие крупные соревнования приезжают все известные бренды, и когда появляется новый человек, замотивированный и с большим стремлением к победе, – он никогда не остаётся незамеченным. Меня тогда поддержали JP Neil Pryde, и я до сих пор с ними. Также уже сейчас я представляю бренды Red Bull и ROXY.

Помимо тренировок и соревнований у меня есть и собственные проекты. Мы создали Windsurf Beauties Camp — лагерь для девчонок, где все катаются на виндсёрфе, учатся, устраивают фотосессии и снимают видео. Это моё хобби, моё детище, которым я занимаюсь в течение года. В этом году мы поедем в Португалию, в Ейск, Египет, Грецию и на Маврикий — во все ветреные и самые классные места.

Сейчас я стараюсь ценить каждую свободную минуту, каждую секунду. С появлением ребёнка понимаешь, насколько ценно, дорого и невозвратно время.

Сейчас я стараюсь ценить каждую свободную минуту, каждую секунду. С появлением ребёнка понимаешь, насколько ценно, дорого и невозвратно время. Теперь мне кажется, что столько его было потеряно впустую! А ведь можно было выучить 10 языков, уже свободно разговаривать на китайском, быть нейрохирургом, водить «Камаз», можно было успеть всё, что угодно! Конечно, малыш требует очень много сил, и когда появляется свободное время, ты уже уставший и измотанный. Поэтому, когда мы едем куда-то тренироваться и у меня есть два или три часа, пока сын спит или пока с ним занимается муж, я выкладываюсь по полной, а вечером еле хожу и чищу зубы дрожащий рукой (улыбается).

Это чувство времени меняет наше отношение ко всему привычному, начинаешь смотреть серьёзнее на привычные вещи. Я понимаю, что вот сейчас не могу пойти на вечеринку, завтра поспать до обеда, а потом побежать кататься. Поскольку сил требуется максимум, то даже бокал вина может оказаться лишним — утром рискуешь проснуться вовсе не бодрым и свежим. Раньше я уезжала куда-нибудь на три месяца или полгода и никуда не торопилась: хочу катаюсь, хочу не катаюсь — обратный рейс ещё нескоро. Сейчас поездки похожи на короткие интенсивы.

У нас нет вообще никаких планов по поводу спортивного будущего сына, но поскольку всё это оборудование — от скейтов до сёрфов — лежит дома, то, наверное, со временем он сам начнёт проявлять интерес и что-то пробовать. Конечно, я буду не только переживать, но и довольно жёстко следить за тем, чтобы ребёнок надевал шлем, наколенники и другую необходимую защиту. Хорошо, что мы далеки от мотоспорта, вот там бы у меня сразу сердце в пятки уходило, а насчёт другого экстремального спорта — посмотрим. Мне кажется, что если ребёнок начинает заниматься с юных лет, то у него, конечно, будет фантастический баланс, стиль, опыт, другое чувство страха.

Освоить виндсёрфинг под руководством серебряного призёра чемпионата мира и прорайдера команды Roxy и Red Bull Ольги Раскиной сможет любой желающий. Бесплатные мастер-классы Ольги в Завидово пройдут 8 июля и 12 августа. Чтобы принять участие в мастер-классе по виндсёрфингу, необходимо отправить заявку на почту: windsurf.beauties@gmail.com

Для желающих продолжить обучение состоится лагерь в акватории Лета в Ейске. Подробно о лагере можно узнать на сайте olyaraskina.ru.