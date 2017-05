Металл и грация. Красотка, покорившая BMX racing

Наташа Суворова — о новых наградах в своей копилке, планах на будущее и переломных моментах в карьере.

Наташа Суворова — трёхкратная чемпионка России, победительница первенства Европы, серебряный призёр Европейской лиги BMX, двукратный призёр первенства Европы по BMX racing.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Мы встретились с Наташей в Москве, сразу после кубка Европы в Чехии. Девушка пробудет в столице всего несколько дней и поедет к семье в Саранск, ведь дома она не была больше месяца и очень соскучилась по родным и друзьям. Наташа пришла с большой спортивной сумкой, которую с лёгкостью везла, как будто она была пустая. А потом достала из неё свой BMX, собрала его, оставила и пошла выбирать платье, делать причёску, макияж и селфи. Удивительно, сколько внутренней и физической силы в этой хрупкой девушке.

Фото: Антон Ермаков, «Чемпионат»

— Наташа, расскажите, как всё начиналось?

— На свой первый BMX-велосипед я села в семь лет. В детстве мы с братом занимались в школьном кружке танцев, и мне, между прочим, очень нравилось танцевать. Брат параллельно ещё увлекался велоспортом и однажды взял меня с собой покататься. Вскоре сама не заметила, как втянулась и начала осваивать технику езды. Всё закрутилось само собой. Даже не замечаешь, где заканчивается детский спорт и начинается профессиональный. Когда поняла, что детский спорт закончен, решила, что пойду до конца. Ради чего тогда нужно всё было начинать?

— Но речь всё равно идёт о… девочке.

— Конечно, когда я бросила танцы ради BMX, возникло очень много вопросов со стороны друзей и знакомых, ведь это довольно травмоопасный вид спорта. Но семья всегда меня очень поддерживала. Это давало и даёт силы идти вперёд и не останавливаться. Мне очень повезло, что из родителей никто никогда не настаивал на чём-то конкретном и я сама могла решать свою судьбу. До сих пор иногда слышу вопросы: мол, как такая хрупкая маленькая девочка может заниматься таким спортом, атлеты же должны быть большие и сильные.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

— Что обычно отвечаете в таком случае?

— Я считаю, что главная сила не физическая, а та, что внутри меня. Спорт есть спорт, он не бывает мужским или женским, для больших или для маленьких. Меня вообще никогда не задевали мнения людей, кто бы что ни говорил, я просто хочу показать окружающим, что они иногда ошибаются и то, что мы видим снаружи, не всегда даёт нам полное понимание картины.

— Были ли моменты в карьере, когда вы задумывались о том, зачем выбрали профессиональный спорт? Были ли «нелёгкие времена»?

— К сожалению, с каждым рано или поздно случается переломный момент, когда ты думаешь, твоё ли это, почему что-то идёт не так и что делать дальше, но я в любом случае беру себя в руки. И просто иду дальше, работаю и становлюсь лучше. В 2014-м у меня был открытый перелом руки, это очень серьёзная травма и не самый простой момент в карьере. А потом прямо перед Олимпийскими играми получила ещё одну травму и не смогла пройти отбор.

Фото: Антон Ермаков, «Чемпионат»

— Как вы чувствуете себя сейчас?

— Я довольно быстро восстановилась, сейчас всё хорошо, готова покорять новые вершины с новыми силами.

— Расскажите, как ты проводите свободное время?

— Спорт занимает 90 процентов моей жизни, поэтому свободного времени у меня практически нет. Когда выдаётся минутка, мне так хочется провести это время с семьёй и друзьями, просто погулять на природе, почитать, полежать в кровати — мне иногда очень этого не хватает. Но я бесконечно люблю BMX и счастлива, что занимаюсь любимым делом.

Фото: Антон Ермаков, «Чемпионат»

— Что дальше? Есть уже какие-то планы на будущее?

— Я не заглядываю в будущее и стараюсь не строить планов, но могу сказать, что моя дальнейшая профессиональная судьба во многом зависит от того, как я закончу карьеру. Про свою собственную семью и детей я пока не думаю. Но точно знаю, что хочу, чтобы мой ребёнок был связан со спортом, ведь спорт закаляет характер и делает нас сильнее. Может, не BMX, может, художественная гимнастика… В любом случае это пока только далёкие перспективы. А выступать я буду до тех пор, пока крутится, пока хочется. Всё всегда зависит только от тебя и от твоего желания.

Фото: Антон Ермаков, «Чемпионат»

В конце нашего интервью мы решили устроить небольшой блиц и предложили Наташе продолжить цитаты «типичной девушки», которые нашли на просторах Интернета, быть может, многие из них заиграют для вас в другом ракурсе.

Никто не замечает, как по ночам плачет та… которая всегда смеётся (оригинал: та, что идёт по жизни смеясь)

Меня трудно найти… И это правда. Меня очень трудно где-то найти (оригинал: легко потерять и невозможно забыть).

Ни одна мысль не стоит того, чтобы… разрушить твою уверенность в себе (оригинал: чтобы её думать).

Когда человек говорит, что не хочет о чём-то вспоминать… он думает об этом постоянно (оригинал: он думает об этом постоянно).

Ты удивишь меня, если… скажешь, что не знаешь, что такое BMX (оригинал: если первый напишешь «привет»).

