Рецепт счастья: как научиться просыпаться раньше будильника?

Как правильно начинать свой день, просыпаться с хорошим настроением, мотивировать себя и готовить питательный завтрак.

Слышать звук будильника, несколько раз его переставлять на пять минут, еле-еле встать с кровати и с хмурым видом поползти на работу и учёбу? Или встать с улыбкой, да пораньше, привести тело и дух в порядок, вкусно покушать и в приподнятом настроении поскакать по делам? Возможно, второй вариант на первый взгляд кажется менее реалистичным, но героиня нашей рубрики модель и профессиональный тренер по направлениям Mind & Body Анастасия Быстрова рассказала «Чемпионату», как провести раннее утро с улыбкой и пользой.

Раньше Настя относилась к утру так же, как и большинство студентов и работяг: лишь бы не проспать, не опоздать, а позавтракать, если повезёт, можно и по пути. Но однажды ей выпала возможность попасть в лагерь Good Story Serf в Шри-Ланке, где отношение к такому времени суток, как утро, изменилось в корне. Подъёмы в шесть утра, йога на берегу океана и вкусный завтрак за круглым столом — что может быть приятнее? Ради такого и рано вставать полюбишь! Однако Насте удалось сохранить свой настрой и после возвращения в Москву, где она уже на протяжении трёх лет начинает своё утро так, что заряда бодрости и позитива хватает на весь день.

Итак, давайте разбираться, какое оно — идеальное утро?

Рецепт идеального утра

Моё идеальное утро начинается где-то в 7 часов (или 7:30). Неважно, во сколько я ложусь, всегда делаю это с мыслями о том, что я высплюсь, даже если спать мне пять часов или три. Это, наверное, секрет моих лёгких подъёмов по утрам.

Конечно, после того как я просыпаюсь, первым делом иду выпиваю пару стаканов воды для того, чтобы запустить все процессы в организме и быть бодрячком. Потом я умываюсь и перехожу к занятиям.

Я начинаю утро с тибетской гормональной гимнастики. Она считается гимнастикой долгожителей. Основана на растираниях. Мы растираем всё своё тело, тем самым разогревая, улучшая кровоснабжение и, соответственно, открывая все энергетические меридианы.

Потом три занятия по дыханию, и я перехожу к бодифлексу. Весь этот ритуал занимает в среднем полчаса. Но это сейчас, когда я занимаюсь на протяжении 2-3 лет регулярно. Бывают, конечно, и моменты, когда не делаю ничего и даю себе отдохнуть, но тогда я чувствую себя немножко некомфортно в течение дня, потому что кажется, что что-то очень важное упущено.

Фото: Полина Иноземцева

Как мотивировать себя встать пораньше, если ты к этому не привык?

В первую очередь надо спросить себя, о чём ты реально мечтаешь, чем бы хотел заниматься, но у тебя реально на это не хватает времени. В любом случае у каждого есть какие-то желания, на которые катастрофически не хватает времени. И на самом деле отговорка о нехватке времени — это только отговорка, потому что тебе просто можно сократить немного свой сон либо лечь пораньше и, соответственно, встать.

Начинать нужно с малого. Если человек просыпается в девять утра, я советую ему сначала встать в 8:30, потом попробовать перевести будильник ещё чуть-чуть. И главное — засыпать не с мыслью «мне осталось спать всего пять часов…», а с мыслью «целых пять часов! Я точно высплюсь». Это очень хорошо помогает. К слову, обратите внимание: в важный день мы встаём раньше будильника, радостно начинаем утро. Поэтому каждый день нужно стараться просыпаться именно с таким настроем. Даже если это обычный день.

Чаще всего мы, ежедневно повторяя День сурка, забываем о важном: каждый день уникален, у нас есть возможность всё изменить. Начать рано вставать и, например, утром в первый раз сделать зарядку — это уже что-то новое. А потом к зарядке можно прибавить готовку завтрака — ещё один плюс. Так что может быть миллион мотиваций.

Фото: Полина Иноземцева

Дыхание, гимнастика, бодифлекс: приводим в порядок тело и ум

Одно дело спортом серьёзно заниматься — не у каждого человека найдётся время и возможность для этого, а позаниматься йогой или дыхательными практиками утром, только встав с кровати, имея коврик и настроение — это намного проще и требует меньше времени. Поэтому дыхательные упражнения, йога, растяжка — это больше не спорт, а программы Mind & Body. То есть практики, которые как раз позволяют синхронизировать разум с телом. Я считаю, что для женщин это вообще идеальный вариант. Но и мужчин, конечно, тоже призываю.

Когда ты живёшь в мегаполисе, у тебя должен быть тихий уголок, в котором тебе будет спокойно. Такое место ты не найдёшь вовне, оно внутри тебя. И хотя бы эти полчаса занятий утром будут создавать настрой, который ты сохранишь в течение дня и благодаря которому ты будешь понимать, что у тебя всё классно.

Всё, что связано с растяжкой, дыханием, концентрацией, нас воспитывает, дисциплинирует и заставляет заглянуть чуть глубже.

Фото: Полина Иноземцева

Правильный завтрак: какой он?

Завтрак должен быть лучшим! У меня своё определение: завтрак — это ритуал каждого утра.

Питательный и сытный омлет

Наливаю тонкий слой кокосового масла на сковородку (только оно не выделяет канцерогены при высоких температурах). Режу колечками кабачки и цуккини. Всё это немножечко поджариваю. Взбиваю пару яиц, но не добавляю туда обычное молоко. Я либо добавляю немного воды, либо какое-то растительное молоко, то есть овсяное, кокосовое или миндальное, но тоже чуть-чуть. Для вкуса кокосовое очень классно подходит.

Мой секрет вкусного омлета — очень много специй, но именно травяных. То есть это могут быть итальянские травы, кинза, базилик, хмели-сунели, кари, куркума (она очень полезна, натуральный антибиотик) для цвета — что угодно. Я делаю разные сумасшедшие миксы.

Всё это взбалтываю. Выливаю половину смеси на кабачки и цуккини. Сверху кладу помидоры и шпинат, шпинат — это прекрасно. Потом выливаю оставшуюся часть.

Быстрая в приготовлении, но не менее лакомая каша

Можно быстренько сварить овсянку. Но не ту, которая варится минутку, а именно «геркулес» (15 минут). Либо, если есть такая возможность, можно с вечера сварить себе гречку, утром подогреть, залить молоком и порезать туда, например, персик, клубнику, малину — что хочешь. Можно добавить порошок кэроба для сладости, ложечку мёда или сироп агавы как заменитель сахара. Можно положить туда финики, тыквенные семечки.

Гречка очень полезная, даже полезнее, чем овсянка. И её приготовление не займёт много времени. Сейчас есть гречка в пакетиках: ты бросаешь её вариться, и, пока собираешься, одеваешься, чистишь зубы, у тебя уже всё готово. Потом заливаешь это молоком, кидаешь фрукты — и всё, ты счастлив.

К слову, сейчас практически в любом хорошем супермаркете можно найти все виды таких биопродуктов для готовки.

Фото: Полина Иноземцева

Что нужно исключить из своего рациона

Хлеб из пшеничной муки и дрожжевой. Дрожжи я вообще исключила. Молочную продукцию ем крайне редко. Потому что я заметила, что от молочной продукции очень сильно портится кожа и появляется отечность, так как молоко, сахар, соль и дрожжи бродят в организме и способствуют задержанию жидкости. Но у всех по-разному.

Также враги любого человека — это всем известно — пшеничные, дрожжевые продукты, сладости, включая пирожные, мороженое, мармелад. Но я нашла альтернативу. Просто вбиваешь в Интернете «сыроедческие десерты», и тебе выдают вкуснейшие торты, приготовленные на свежих фруктах, растительном молоке, орехах, сухофруктах. Это невероятно вкусно и не так вредно. Калорийно, конечно, из-за сахара, фруктозы, но это вкуснее, чем обычные жирные пирожные, которые мы все так любим.

Что можно пообещать человеку, который решит изменить свою жизнь, начав так же проводить своё утро?

Счастливых дней в его жизни прибавится. Выходить из дома он будет с улыбкой до ушей, и, соответственно, энергетика и мир вокруг будут меняться, потому что только счастливые люди привлекают всё то, что в них есть.

Каждый видит мир по-своему. Если у тебя всё классно, спокойно, гармонично, ты счастлив и получаешь удовольствие от каждого момента. Неважно, просыпаешься ты на берегу океана или в Москве, или в Самаре. Одно дело, когда ты заходишь в метро грустный, а другое — когда даришь всем улыбку и кто-нибудь да улыбнётся в ответ. В любом случае если ты придёшь на работу в приподнятом настроении, люди вокруг это заметят, оценят и захотят тем же самым отблагодарить тебя. А если даже они этого не сделают, то не ради благодарности ты это делаешь, а ради себя!

И плюс у вас ещё появится больше времени на себя, на близких.