Из России с любовью. Премьера фильма с Олей Смешливой

Интервью с трехкратной чемпионкой России по сноуборду Олей Смешливой и режиссером картины Дариной.

В преддверии премьеры фильма «From Russia With Love» мы пообщались с главным героем всего съёмочного процесса, трехкратной чемпионкой России по сноуборду в дисциплинах халф-пайп и биг-эйр Олей Смешливой и режиссером – оператором картины Дариной.

Фото: www.instagram.com/smeshlivaya

— Оля, расскажите, о чем будет фильм?

Оля Смешливая: чтобы было чуть понятнее, съемки проходили в Сочи. В этом видео мы хотели показать, что в России есть места, где можно заниматься экстремальными видами спорта – сноубордингом, скейтбордингом, серфингом, вейксерфингом, а так же красивые локации и уникальную природу нашей страны. Эта работа — это не просто мой профайл катания, это настоящий фильм с красивой картинкой и сюжетом.

— Каким будет Сочи в вашем фильме?

Оля Смешливая: хотелось всем показать это место с уникальными климатическими условиями. Для многих это конечно очень необычно, что ты можешь покататься в горах на сноуборде, а через час уже ловить волну на море. Еще раз повторюсь, что это уникальное место в России, да и в мире, таких мало.

— Кто вошёл в съёмочную команду?

Оля Смешливая: основными съемками занималась Дарина, съемками с дрона Пит Бура.

Фото: www.instagram.com/smeshlivaya

— С какими сложностями по ходу съёмок вы столкнулись как райдер?

Оля Смешливая: во-первых, когда снимали видеопроект, у меня не было времени отдохнуть и расслабиться, каждый день старалась выложиться на полную, сделать все необходимые трюки. Я например редко каталась в бэккантри, в паудере. Я в основном парковый райдер, и для меня было самое сложное – это ходить пешком в глубоком снегу (улыбается). Ещё одна проблема – это накопившаяся усталость и зависимость от погоды. Иногда бывало настроение не очень, и все равно нужно было идти и снимать. Вперед заставляло двигаться ощущение того, что в результате будет что-то нереально крутое!

— Сколько времени уходило на то, чтобы снять один трюк?

Оля Смешливая: если это серьезный трюк, то на съемку мог уйти весь день. Все еще зависело от того, насколько я раскатанная, сложности трюка, трамплина. Большинство материала нужно было снимать с нескольких ракурсов, соответственно приходилось повторять трюки по несколько раз.

Дарин: день считался удачным, если было снято хотя бы один-два трюка, а бывало такое, что не снято ничего. И это очень тяжело. Когда мы начали съемки, не было нужной погоды, мы ждали её неделю. Постоянно шел дождь или очень мокрый снег. Поэтому вместо двух недель, отведенных на проект, мы снимали больше месяца.

Фото: www.instagram.com/smeshlivaya

— Дарин, с какими сложностями сталкивались вы как видеооператор?

Дарин: Для меня сложность при съемке райдера в первую очередь заключается в том, чтобы с ним сработаться и быть на одной волне. Мы с Олей знаем друг друга очень давно, и даже если у нас было плохое настроение, мы держали себя в руках. Старались не ругаться, потому что понимали, ради чего мы все это делаем. Еще я постоянно заставляла её подниматься пешком и старалась мотивировать. Я понимала, что если мы ничего не сделаем и не снимем, это будет мой косяк.

— Приоткройте немного завесу тайны: расскажите, что крутого мы точно увидим в фильме?

Оля Смешливая: сюрпризом наших съемок стало незапланированное открытие сезона на вейксерфе, когда вода была еще совсем холодной. И на закате мне удалось прокатиться на одной волне с дельфинами.

Дарин: было очень холодно и у нас оставалось буквально 10 минут, чтобы что-то снять, потому что Оля уже не могла находиться в воде. И тут она решила поймать заключительную волну, мы все это снимаем, а я думаю: «О Боги, какая чудесная картинка! Закат, Оля едет…». и тут просто откуда ни возьмись появляются дельфины, которые плывут по волнам прямо за ней! Пожалуй, это самое лучшее, что я снимала в своей жизни, это было просто невероятно.

Фото: www.instagram.com/smeshlivaya

— Оля, у вас уже есть какие-то планы по поводу дальнейших видео проектов?

Оля Смешливая: следующие съемки будут в Австралии, будет много экшена, местной природы и кенгуру. Туда я еду впервые, все изучу и обо всем обязательно расскажу в новом видео. В дальнейших путешествиях планирую открыть ещё больше красивых локаций и нетронутой природы.

О том, как проходили съемки, вы сможете узнать видео блогов Оли Смешливой на YouTube.