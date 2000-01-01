Финиш со смыслом. Марафон «Бегущие сердца»

Результаты благотворительного марафона. Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл и Герман Греф пробежали Зеленый марафон.

28 мая в Москве состоялся красивейший и жаркий старт марафона «Бегущие сердца», организованный при поддержке фонда «Обнажённые сердца», компаний Сбербанк и Nike. Вместе с участниками на старт вышли олимпийские и паралимпийские чемпионы, атлеты специальной Олимпиады, президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф и, конечно же, основатели забега Наталья Водянова и Полина Киценко.

«Мы можем говорить на разных языках и жить в разных городах, но сегодня мы все #бежимсосмыслом для российских семей, воспитывающих детей с особенностями развития», — прокомментировала Наталья в своём профиле в социальной сети.

В ходе забега участники смогли преодолеть дистанции длиной 4230 метров, 10 635 метров и 21 100 метров. Набор высоты составил: на круг 4,2 км — 36 метров, на круг 10 км — 80 метров, на круг 21,1 км — 160 метров.

На дистанции 10 км в абсолютном зачёте победу одержал Дмитрий Сафонов, который финишировал со временем 32.00,14, среди женщин лучший результат показала Ирины Абысова — 42.04,00.

В зачёте на 4,2 км победителями стали: Вячеслав Соколов (12.51,80) и Алина Ромашова (14.43,83).

21,1 км быстрее всех среди мужчин пробежал Михаил Кульков с результатом 01:08.34,20, самая быстрая среди женщин Юлия Конякина преодолела дистанцию за 01:18.12,13.

На дистанции 10 км в зачёте среди людей с ограниченными возможностями лучшее время показал Алексей Быченок — 27.23,92 (мужчины) и Наталья Кочерова — 32.03,46 (женщины).

Все результаты доступны по ссылке.