Два дня до лета. Почему никогда не поздно привести себя в форму?

Топ-5 советов по правильному питанию от Татьяны Рыбаковой.

Популярный YouTube-блогер Татьяна Рыбакова учит своих подписчиков худеть без диет. Специалист даёт советы, основанные исключительно на своём собственном опыте. Татьяна сбросила 51 кг (!), её путь к идеальному телу был нелёгок и тернист. Она попробовала всё: голодание, монодиеты, детокс-программы — и пришла к выводу, что достичь своей цели ей поможет исключительно правильное питание и спорт.

Фото: instagram.com/tanya_rybakova

Я не могу относиться к еде как к топливу, мне нравится экспериментировать и пробовать новые вкусы. Благодаря этому я научилась контролировать переедание.

Меню на каждый день

Советы, которые помогут вам составить правильное и сбалансированное меню. Расчёт калорий, витамины и необходимые микроэлементы.

При похудении надо ориентироваться не только на цифры, но и на отражение в зеркале, особенно когда лишнего веса осталось совсем немного. Если вы недовольны фигурой, то скорее всего дело не в весе, а в соотношении жировой и мышечной ткани.

Какие продукты нужно есть каждый день?

Советы о том, какие продукты лучше включить в свой рацион для того, чтобы постепенно перейти на правильное питание и начать худеть без стресса для организма.

5 мифов о похудении

Мифы о похудении, которые мешают вам запустить процесс похудения и заставить стрелку весов сдвинуться с мёртвой точки.

Как ускорить метаболизм?

Действенные способы, как ускорить метаболизм в домашних условиях. Советы: сколько нужно пить воды, что включить в свой ежедневный рацион, что желательно из него исключить — всё, на что важно обратить внимание.

Питание до и после тренировки

Ответы популярного фитнес-блогера на самые распространённые вопросы новичков. Каким должно быть правильно питание до тренировки? Чем перекусить, чтобы утолить голод и не чувствовать тяжесть во время тренировки? Что такое углеводное окно и как восстановиться после тренировки?