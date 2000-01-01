Твой самый яркий финиш. «Красочный забег» в Лужниках

Принять участие в забеге, который состоится 11 июня, сможет каждый желающий.

Участники пробегут 5 км через разноцветные облака безопасной краски, чтобы прийти к финишу настолько «красочными», насколько это возможно.

Фото: предоставлены Московским Марафоном

«Красочный забег» — уникальный старт, в котором хорошее настроение важнее личного результата, а финишное время засчитывается только для троих самых быстрых мужчин и женщин, которых наградят призами и подарками от партнёров.

Фото: предоставлены Московским Марафоном

За пять лет своего существования «Красочный забег» стал самым беззаботным и весёлым мероприятием лета для бегунов, компаний друзей и целых семей. Из года в год тысячи участников и болельщиков готовятся к празднику задолго до начала регистрации, подбирая образы и объединяясь в команды. «Красочный забег» уже видел героев комиксов, фантастических животных и даже инопланетян.

предоставлены Московским Марафоном

От благотворительного партнёра мероприятия — «Арифметика Добра» — в забеге примут участие 15 детей — подопечных фонда из разных городов России. Это отличная возможность благобегунам фонда познакомиться и пообщаться с теми детьми, на образование которых они собирают средства.

Фото: предоставлены Московским Марафоном

В этом году впервые в забеге примет участие команда Colors de Benetton, дав старт самому большому движению позитивных и открытых «миру в цвете» бегунов столицы. Лидерами команды станут основательница Askeri Gallery Полина Аскери, актрисы Мария Шумакова, Кристина Шаповалова, Екатерина Вуличенко, дизайнер Эстер Абнер, танцор Саша Киселёва и другие яркие спортивные девушки — Алина Крюкова, Наталья Османн, Алина Топалова, Ксения Князева.

Узнать больше и зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.