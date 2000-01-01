Фитнес-игры. Соревнования, которые сделают тебя лучше

Ежегодные фитнес-соревнования имени Дмитрия Жирнова снова пройдут в Москве.

Соревнования, которые делают каждого участника лучше

С 3 по 12 июня в Москве при поддержке Reebok пройдут самые масштабные фитнес-соревнования лета – XVII Игры World Class имени Дмитрия Жирнова. По традиции они откроют летний фитнес-сезон и станут самым ярким событием спортивной Москвы. Церемонию открытия примет один из самых живописных парков столицы – «Музеон».

Фото: World Class

Летние Игры World Class имени Дмитрия Жирнова проводятся каждый год. В этот раз соревнования, как и в последние несколько лет, будут посвящены Дмитрию Жирнову – пионеру российского фитнеса, одному из первых инструкторов World Class, выдающемуся тренеру по велоспорту, высочайшему профессионалу и человеку с открытой и доброй душой. В августе 2011 года Дмитрий трагически погиб во время тренировки. Его улыбка и сила воли, характер и любовь к своему делу, вера в своих учеников не перестают вдохновлять даже после его ухода. Команда World Class посвящает этот праздник спорта своему другу и коллеге.

Фото: World Class

Выбор видов состязаний, как всегда, широкий и вдохновляющий:

• бег,

• нормы ГТО для детей и взрослых,

• большой теннис,

• бокс,

• Men's Physique,

• Fitness Bikini,

• боксёрское многоборье,

• триатлон,

• пляжный волейбол,

• пляжный футбол,

• плавание для детей и взрослых,

Фото: World Class

• открытая вода,

• водное поло,

• фестиваль спортивных секций,

• бадминтон,

• настольный теннис,

• волейбол,

• танцы Pro-Am,

• indoor-триатлон,

• Sup Race,

• пауэрлифтинг.

Каждый год профессиональная фитнес-команда World Class переосмысливает опыт Игр и делает их лучше и интереснее. Так, в этом году было решено добавить три новых вида соревнований, которые успели полюбиться членам клубов за их динамичность, накал эмоций и эффективность для поддержания отличной физической формы.

Фото: World Class

Летние Игры World Class имени Дмитрия Жирнова проводятся каждый год. В этот раз семнадцатые соревнования, как и в последние несколько лет, будут посвящены Дмитрию Жирнову – пионеру российского фитнеса, одному из первых инструкторов World Class, выдающемуся тренеру по велоспорту, высочайшему профессионалу и человеку с открытой и доброй душой. Его улыбка и сила воли, характер и любовь к своему делу, вера в своих учеников не перестают вдохновлять даже после его ухода. Команда World Class посвящает этот праздник спорта своему другу и коллеге.