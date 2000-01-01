Фитнес-игры. Соревнования, которые сделают тебя лучше

Ежегодные фитнес-соревнования имени Дмитрия Жирнова снова пройдут в Москве.
Соревнования, которые делают каждого участника лучше
С 3 по 12 июня в Москве при поддержке Reebok пройдут самые масштабные фитнес-соревнования лета – XVII Игры World Class имени Дмитрия Жирнова. По традиции они откроют летний фитнес-сезон и станут самым ярким событием спортивной Москвы. Церемонию открытия примет один из самых живописных парков столицы – «Музеон».
Летние Игры World Class имени Дмитрия Жирнова проводятся каждый год. В этот раз соревнования, как и в последние несколько лет, будут посвящены Дмитрию Жирнову – пионеру российского фитнеса, одному из первых инструкторов World Class, выдающемуся тренеру по велоспорту, высочайшему профессионалу и человеку с открытой и доброй душой. В августе 2011 года Дмитрий трагически погиб во время тренировки. Его улыбка и сила воли, характер и любовь к своему делу, вера в своих учеников не перестают вдохновлять даже после его ухода. Команда World Class посвящает этот праздник спорта своему другу и коллеге.
Выбор видов состязаний, как всегда, широкий и вдохновляющий:
• бег,
• нормы ГТО для детей и взрослых,
• большой теннис,
• бокс,
• Men's Physique,
• Fitness Bikini,
• боксёрское многоборье,
• триатлон,
• пляжный волейбол,
• пляжный футбол,
• плавание для детей и взрослых,
• открытая вода,
• водное поло,
• фестиваль спортивных секций,
• бадминтон,
• настольный теннис,
• волейбол,
• танцы Pro-Am,
• indoor-триатлон,
• Sup Race,
• пауэрлифтинг.
Каждый год профессиональная фитнес-команда World Class переосмысливает опыт Игр и делает их лучше и интереснее. Так, в этом году было решено добавить три новых вида соревнований, которые успели полюбиться членам клубов за их динамичность, накал эмоций и эффективность для поддержания отличной физической формы.
Летние Игры World Class имени Дмитрия Жирнова проводятся каждый год. В этот раз семнадцатые соревнования, как и в последние несколько лет, будут посвящены Дмитрию Жирнову – пионеру российского фитнеса, одному из первых инструкторов World Class, выдающемуся тренеру по велоспорту, высочайшему профессионалу и человеку с открытой и доброй душой. Его улыбка и сила воли, характер и любовь к своему делу, вера в своих учеников не перестают вдохновлять даже после его ухода. Команда World Class посвящает этот праздник спорта своему другу и коллеге.