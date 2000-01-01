Must have: топ-3 идеи для активного отдыха

Как сделать так, чтобы это лето запомнилось надолго? Готовая инструкция от редакции.

Встаём на вейкборд

Для того, чтобы встать на вейк, сначала нужно встать с дивана (это самое сложное) и открыть карту Москвы и области. Почти все вейк-базы за исключением некоторых расположены за пределами МКАД, поэтому своё путешествие нужно спланировать заранее и заложить от 40 минут до 3х часов, которые уйдут исключительно на дорогу.

Фото: РИА Новости

Где: если времени на каталку не так много, то выбирайте базы, которые располагаются поближе. Например, Moscow Wake School в Строгино, «Траектория-парк» в Мякинино или школа вейкбординга «Звезда», которая находится на территории яхт-клуба «Крокус-сити».

С кем: компания от 2 до 10 человек.

Экипировка: гидрик, вейк и крепы можно взять в аренду на базе, в большинстве школ оборудование входит в стоимость занятия. Водонепроницаемый пакет для документов вам вряд ли понадобится: все ценные вещи можно будет сдать в камеру хранения или взять с собой на катер, а вот для телефона лучше купить специальный чехол, который смог бы защитить его от брызг, если конечно в вашем распоряжении не новая водонепроницаемая модель LG. Обычные электронные гаджеты боятся воды, плохо переносят падения и стараются обходить места с высокой влажностью. Но уверяем вас: LG G6 можно и нужно без опасений брать с собой на тренировки по вейкбордингу. Ведь у него даже есть сертификат армии США MIL-STD 810G по результату проверки на ударопрочность. А для тех, кто с недоверием относится к возможности погрузить телефон в воду, сообщаем, что новая флагманская модель линейки LG сертифицирована по стандарту IP68, который гарантирует полное сохранение работоспособности даже после получасового пребывания под водой. Лайфхак от редакции: помните, что хорошая камера на телефоне, без труда сделает кадр не хуже, чем профессиональные экшен-гаджеты.

Пляжный волейбол

Отличный способ не только держать фигуру в тонусе, но и весело проводить время с друзьями. Вообще плюсов, которые можно получить при занятиях пляжным волейболом масса: помимо ровного загара, красивого тела, это ещё и непередаваемый восторг от самого процесса игры, который очень захватывает.

Где: каждый второй пляж города. Обратите внимание на городские пляжи и открытые площадки. Например, в Парке Горького есть волейбольная площадка с песчаным покрытием, которую можно взять в аренду на несколько часов.

С кем: компания от 4х человек

Экипировка: пожалуй, ничего специального не понадобиться. Можно не брать с собой кроссовки, а футболка и шорты легко уместятся даже в небольшую по размерам дамскую сумочку. Но если есть необходимость оставаться с коллегами на связи 24/7, то позаботьтесь о том, чтобы у вас была возможность оперативно реагировать на звонки и смс. Идеально для этого подойдет смарт-браслет или фитнес-трекер, который синхронизируется с телефоном и своевременно оповещает вас обо всех активностях за пределами волейбольной площадки. Лайфхак от редакции: при покупке нового смартфона до конца июня от LG вы получите в подарок умные часы LG Watch Style. Заниматься спортом и быть всегда на связи — теперь это более, чем реально. Обо всех входящих сообщениях и смс вас предупредят оповещения на часах, а специальный датчик в это время подсчитает количество шагов, сделанных во время тренировки и расскажет вам о калориях, которые вы сожгли.

Укрощаем лонгборд

С недавнего времени доски всех цветов, размеров и параметров вошли в нашу повседневную жизнь и неплохо так в ней закрепились. Добраться до метро на пени? Покататься с друзьями на лонгах? Попрыгать на рампе, стоя на скейте? Все эти названия не просто вошли в наш словарный обиход, но и стали символами активного отдыха и весёлых приключений с друзьями.

Фото: РИА Новости

С кем: в компании всегда веселее, но если что, можете попробовать заняться этим видом спортом в гордом одиночестве.

Где: все самые ровные улицы с самыми крутыми покрытиями и углом наклона трасса уже собраны и ждут тебя на сайте — surface.moscow/ru/longboard/msk/.

Экипировка: ничего специфического. Но если вы впервые в жизни встаёте на доску, то можете приобрести наколенники. Помимо прочего вам совершенно точно понадобится смартфон, который хорошо держит заряд батарее и позволит успеть отыскать по карте нужную локацию и отправить друзьям своё радостное селфи. Тем более что широкоугольная селфи-камера сможет охватить не только вас, но и мелькающие пейзажи за вашей спиной. Не знаете, какая камера сможет передать все эмоции от первого заезда на лонгборде? Воспользуйтесь широкоугольной камерой нового смартфона в линейке LG. Двойная камера на задней панели сделает высококачественные снимки в абсолютно любых условия. Что делать, если хочется чего-то новенького? Помимо съёмки фото и видео LG G6 умеет создавать анимированные GIF-файлы из фотографий в галерее и поддерживает все самые популярные приложения от Boomerang до Snapchat. Так что скучать не придется!