Тренировочная база. Спецпроект редакции

План тренировок на неделю с учётом ваших целей, бюджета и возможности посещать фитнес-клуб.

В рамках нашего спецпроекта четыре героя решились прийти в форму к лету и рассказать вам о тех способах, с помощью которых они будут достигать своих целей. Наши герои — абсолютно реальные люди: управляющий директор «Чемпионата» Максим Сырейщиков, студентка 2-го курса Даяна Мухаметжанова, журналист Никита Кузин и студентка, которая работает фрилансером, Полина Сычёва. В сегодняшнем материале мы расскажем, как составить персональную программу тренировок на любой вкус и с любым бюджетом.

Максим Сырейщиков, управляющий директор «Чемпионата».

В начале нашего исследования мы попросили участников рассказать о своих целях и желаниях, которые они хотят достичь. Максим признался, что для него важно создать эффективную программу тренировок, поскольку семья и работа занимают очень много времени и проводить каждый вечер в зале у него возможности нет. Благодаря проведённому фитнес-тесту персональный тренер Максима смог составить для него программу тренировок, основываясь на данных, полученных в инновационной лаборатории Олимпийского комитета.

Фото: Полина Иноземцева

Основная цель тренировок: набор мышечной массы, улучшение качества тела и растяжка проблемных зон с целью увеличения эластичности некоторых групп мышц.

Сама программа тренировок будет видоизменяться день ото дня, благодаря тому что Максим будет заниматься под руководством персонального тренера в фитнес-клубе World Class Власова. Очевидным плюсом работы с тренером является повышенная эффективность каждого занятия, ведь тренер всегда может подсказать, если упражнение или комплекс выполняется неверно, а также вовремя дать рекомендацию по питанию, видоизменить состав тренировки и уделить внимание индивидуальным особенностям человека (старые травмы, проблемные зоны и т.д.).

Фото: Полина Иноземцева

Скачать индивидуальный план тренировки Максима на первой неделе нашего проекта вы можете здесь.

Полина Сычёва, фрилансер

Одной из целей, которую Полина поставила перед собой в самом начале нашего проекта, было: попробовать как можно больше всего и доказать своим друзьям и себе, что любая разнообразная регулярная физическая активность сможет привести её к желаемому результату. Наша героиня посетила фитнес-тест и пробную тренировку в фитнес-клубе World Class Тверская, где смогла попробовать на себе самые необычные альтернативы обыденному и привычному для нас фитнесу. В результате занятия тренер помог Полине определить, какие программы групповых и индивидуальных тренировок ей стоит включить в свой план.

Фото: Полина Иноземцева

Основная цель тренировок: снижение веса, повышение выносливости, акцент на проблемные зоны.

Программа тренировок Полины состоит из двух основных частей: первая — это базовые тренировки, состоящие из лёгкого кардио и нескольких комплексов в зале, вторая — разнообразные физические активности (тренировки на батуте, пилон, аэро-йога, фехтование, прыжки в воду). Тренер помог составить программу с учётом пожеланий девушки и органично сочетать несочетаемые, на первый взгляд, виды спорта.

Фото: Полина Иноземцева

Скачать индивидуальный план тренировок Полины на первой неделе нашего проекта вы можете здесь.

Никита Кузин, журналист

У вас есть совсем немного времени, чтобы ходить в зал после работы? Занятия с персональным тренером обойдутся недёшево, поэтому вы предпочитаете заниматься самостоятельно? Если на оба вопроса вы ответили утвердительно, то легко сможете понять нашего следующего героя. Цели, которые перед собой поставил Никита, знакомы и близки каждому: подготовиться к пляжному сезону и похудеть, переведя всё лишнее в мышцы. В силу ограниченности бюджета, фитнес-тестом для нашего героя стала ознакомительная функциональная тренировка в стенах клуба World Class Тульская.

Фото: Полина Иноземцева

Лайфхак: почти в каждом фитнес-клубе сразу после приобретения абонемента вам предложат посетить ознакомительное персональное занятие с тренером. Воспользуйтесь этой возможностью по максимуму, подготовьте вопросы и спросите обо всём, что вам интересно.

Основная цель тренировок: похудение путем улучшения качества тела, набор мышечной массы.

Программа тренировок Никиты составлена с учётом всех его пожеланий и возможностей посещать зал. Она состоит из двух частей: первая — кардио, которое можно выполнять без необходимости посещения зала (это позволит снизить вес), вторая — функциональные и силовые тренировки в зале (это позволит набрать мышечную массу).

Скачать индивидуальный план тренировок Никиты на первой неделе нашего проекта вы можете здесь.

Даяна Мухаметжанова, студентка

Минимальный бюджет — это, конечно, неплохо, но что делать, если возможности купить абонемент в зал совсем нет? Именно с таким подходом к тренировкам приступила наша следующая героиня. Поиск в Интернете доступных программ занял не так уж много времени, но нас не покидали сомнения, что план составлен корректно. Поэтому сразу после того как Даяна его составила, мы решили проконсультироваться с фитнес-тренером сети World Class.

Фото: Полина Иноземцева

Лайфхак: во многих фитнес-клубах есть возможность записаться на первое бесплатное пробное занятие. Именно этим и воспользовалась наша героиня. Составив свой план и вооружившись знаниями из пабликов во «ВКонтакте», Даяна отправилась на пробную тренировку в World Class Тульская, где смогла задать все интересующие её вопросы тренеру и скорректировать свой план.

Основная цель тренировок: похудение, улучшение здоровья и качества тела, повышение гибкости.

Фото: Полина Иноземцева

Заниматься дома — это не просто. Что здесь самое сложное? Самодисциплина. Само наличие абонемента в фитнес зал часто является значимым мотиватором для того, чтобы встать и начать что-то делать. Но ведь так важно помнить, что если у тебя есть цель, то коврик для йоги превращается в самый эффективный тренажёр, парк рядом с домом в настоящий беговой трек, а аккаунты популярных фитнес-блогеров в Сети подкрепляют уверенность в том, что ты сможешь сделать себя ещё лучше.

Скачать индивидуальный план тренировок Даяны на первой неделе нашего проекта вы можете здесь.

Совсем скоро мы поделимся с вами планами питания наших героев, расскажем о столь популярном детоксе, подводных камнях, которые ждут вас при переходе на ПП, и ответим на самые распространённые вопросы, возникающие в процессе похудения.