GoBro: вторая половина меня всегда умела хорошо бегать

Instagram-блогеры Даниил Радлов и Фёдор Гамалея о силе братства, первом марафоне в своей копилке и путешествиях по миру.

Начать бегать и ставить рекорды, выбрать дистанцию на другом конце земного шара и не думая махнуть туда на пару дней, пробежать марафон наравне с профессиональными спортсменами? Сам путь Феди и Данилы, известных в сети под псевдонимом GoBro, на первый взгляд может показаться нереальным. На самом деле, как признаются сами ребята, иногда очень важно просто встать и начать делать, а лучше встать и начать бежать. А там кто знает, какая гениальная мысль придёт к вам во время очередной пробежки?

Полумарафон в Казани Фото: instagram.com/go_bro_

— Ребята, расскажите, с чего всё началось?

Даниил: У меня увлечение спортом началось гораздо позже, чем у Феди. В детстве мы ходили в бассейн, потом чуть позже — на фитнес. Но это всё было так, не достаточно серьёзно и, что самое главное, не увлекательно для меня. Четыре года назад я пошёл в секцию по кикбоксингу, и это стало, пожалуй, одним из немногих моих спортивных увлечений — занимался регулярно в течение полутора лет и с удовольствием. И вот как раз после года занятий кикбоксингом я вышел на свою первую пробежку, на которую меня вытащил Федя, только что вернувшийся из Нью-Йорка.

Федя: В самый первый раз вместе мы пробежали 10 км вдоль набережной. Мне было не просто догнать Данилу (Улыбается.)

Даниил: А я тогда ещё ничего не понимал в беге, просто была уверенность, что если на что-то подписался — нужно довести дело до конца, даже если за пару километров до конца ноги каменеют! Но в целом я был в восторге, пробежали десятку мы за 55 минут, о чём я сразу же написал пост в Instagram. В комментариях к нему ребята, которые на тот момент уже бегали, начали писать, что это действительно неплохой результат. Меня это так вдохновило, а ощущения после пробежки были такими яркими, что я сразу сделал для себя вывод: бег — это действительно круто! С тех пор у нас появилось совместное увлечение. По ощущениям, вторая половина меня всегда умела хорошо бегать.

Федя: Тоже помню этот день, я тогда вытащил Данилу на тренировку, и он спросил меня, сколько мы побежим. Я даже не знал, что и сказать, потому что когда ты зовёшь человека на его первую тренировку, он ничего не понимает и всегда задаёт много вопросов из серии: «Ну сколько пробежим?», «А за сколько это будет?», «А как побежим?» и так далее (Улыбается.) Я специально занижал планку, но при этом хотел, чтобы Данила пробежал больше, чем он рассчитывает. А он и без меня взял и пробежал. Причём пробежал намного быстрее, чем я рассчитывал.

Подготовка к Красочному забегу Фото: instagram.com/go_bro_

— Что было дальше? Вы начали тренироваться вместе?

Даниил: На второй пробежке ко мне пришла идея (а так уж выходит, что большинство гениальных мыслей к нам приходит как раз во время пробежки) — создать отдельный совместный аккаунт в Instagram. Также легко и быстро в голову пришло название, концепция и пошло-поехало. Так началось моё настоящее увлечение спортом.

— Федя, а как ты начал бегать? Ведь на момент первой совместной тренировки с Данилой у тебя уже был опыт?

Федя: А у меня с бегом всё было немного по-другому: я работал моделью и понимал, что мне всегда нужно хорошо выглядеть и держать себя в форме. По работе приходилось много путешествовать по разным странам, и мне часто попадались интересные соседи, которые по сути были такими же обычными ребятами, как и я. Нам всем нужно было просыпаться в хорошем настроении, следить за своей формой и хорошо выглядеть. В то время я черпал много информации от людей, которые меня окружали: просто наблюдал за тем, кто что ест, кто что делает, кто каких правил придерживается. Что касается бега, то им я начал заниматься ещё в школе, лет в 12. С тех пор с какой-то периодичностью выходил на пробежки. Просто я чувствую в этом необходимость. Если я не буду двигаться, то у меня и голова начинает болеть и в целом что-то не то. У меня спорт всегда был довольно большой и значимой частью жизни.

— Как так получилось, что ты решил пригласить брата на пробежку?

Федя: Я как раз тогда приехал из Нью-Йорка, такой окрылённый. На самом деле ритм жизни этого города очень сильно отличается от московского, и в него очень трудно войти. Мне потребовалось, наверное, не меньше двух месяцев, чтобы прочувствовать, как и чем живут местные жители. По возвращении в Москву было тяжело, потому что встать по привычке в 6 утра, причём не просто встать, а в 6 утра уже бежать по улице — для москвичей это странно, у нас так не принято. Никто не понимал, почему и зачем я это делаю. А я знал. Ранний подъём даёт какое-то невероятное количество свободного времени, становишься продуктивнее в несколько раз. И вот я тогда приехал из Нью-Йорка, бегал себе, бегал…

Даниил: А я в это время работал в компании Lavkalavka и никакого отношения к бегу и спортивным увлечениям не имел…

Федя: И в какой-то момент возникло большое желание поделиться этим с кем-то близким, и я решил, что нужно позвать Данилу на пробежку. Так всё и началось.

Забег на высоте — Эльбрус Фото: instagram.com/go_bro_

— Где вы обычно бегаете? Есть ли какие-то любимые маршруты?

Даниил: Мне, конечно, класснее всего бегать по улице. Зимой этого года я открыл для себя тренировки в манеже, которые раньше мне казались дико скучными, но всё равно, какой бы ни была погода, для меня улица — лучшее место для пробежек. Если говорить о Москве, то здесь ничего нового не открою: люблю бегать по набережной в Лужниках и на Воробьёвых горах.

Федя: А я очень люблю возвращаться в то место, с которого начал когда-то свою первую пробежку. Это в районе Краснопресненской набережной. Так забавно, что я до сих пор отчётливо помню весь маршрут и всегда добегаю до одного и того же поворота, разворачиваюсь там и бегу обратно. Раз от раза меня очень вдохновляет мысль о том, как я начинал здесь бежать и к чему я пришёл уже сейчас, спустя время.

— Есть ли у вас какие-то ритуалы или беговые традиции?

Даниил: У меня есть одна любимая: уезжая в новую страну или город, брать с собой беговые кроссовки и форму и заранее планировать освободить одно утро для того, чтобы там побегать. Это помогает увидеть город с другого ракурса, многие места ещё закрыты, ты видишь, как улицы постепенно оживают, люди идут по делам, на работу. Удаётся лучше узнать и увидеть, как живёт город, он становится живым.

Федя: Да, и опять же таки: пройти ты всегда сможешь меньше, чем пробежать.

Rosa Run Фото: instagram.com/go_bro_

— Расскажите про самые крутые места, в которых вам удалось бежать?

Даниил: Самые крутые — те места, в которых я бы никогда не побывал, а, возможно, и не узнал бы об их существовании, если бы не отправился туда на забег, как город Питермаринсбург в ЮАР. Небольшой город, за дни пребывания в котором мы ездили на Сафари, ели местную еду и очень круто провели выходные. А ещё Йоханнесбург, где мы бежали десятку по вечернему городу, забег в Шанхае, на Эльбрусе, и моя любимая Териберка — поселок под Мурманском, место, где снимали фильм «Левиафан». Вот, наверное, самые невероятные места, в которых мне приходилось бегать.

Федя: А для меня это Бангкок. Было не просто, потому что там, конечно, специфический климат, очень тепло, сильная влажность. Это был очень интересный опыт: наблюдать, как ты реагируешь и как реагирует твой организм.

— Вы часто летаете для того, чтобы пробежать марафон или забег на новой трассе в новой точке мира, как вы восстанавливаетесь и акклиматизируетесь?

Федя: У каждого человека организм по-разному реагирует. Обычно мы приезжаем на несколько дней пораньше для того, чтобы акклиматизироваться и привыкнуть к новой местности.

Даниил: Самая сложная акклиматизация для меня была на Эльбрусе. В первый день сильно болела голова, но через день всё прошло, организм привык.

Федя: Частенько мы приезжаем всего на несколько дней, и в эти 2-3 дня мы пытаемся вместить как можно больше всего. В том числе в наших планах знакомство с местной едой. Если делать это накануне старта, то это может дать о себе знать во время забега. Поэтому лучше эксперименты с едой отложить на время после соревнований.

Даниил: Да, это тоже очень важно, перед забегом в новом месте или на длинную дистанцию есть только знакомые и проверенные на себе продукты и вообще не перегружать организм.

Фестиваль бега в Адлере Фото: instagram.com/go_bro_

— Бегаете ли вы по утрам? И вообще когда лучше бегать: утром или вечером?

Федя: Нет такого, что днём бегать полезнее или наоборот. Независимо от того, какое время суток, самое главное — понимать, для чего ты это делаешь, какого результата хочешь добиться, что за цель перед тобой стоит.

Даниил: Мне проще бегать вечером. Но одного совета тут быть не может, всё зависит от человека и его биологических, внутренних часов. Утром бегать круто потому, что ты настраиваешься на новый день, начинаешь его с чувства выполненного долга и заряжен на новые свершения. А бегая вечером, ты раскладываешь мысли по полочкам, подводишь итоги всего прошедшего за день, расходуешь накопленную за день энергию. Да и спать потом легче и приятнее.

Федя: Мы уже это говорили, но это правда: не можешь найти решение? Иди побегай! Мне всегда помогает этот рецепт!

Одно из первых фото с забега из Instagram ребят Фото: instagram.com/go_bro_

— Зачем вы продолжаете вести свой аккаунт в Instagram? Почему для вас это важно?

Федя: Когда-то мы создали свой аккаунт для себя, не имея четкой цели и понимание того, к чему это всё приведёт. Мы просто открывали для себя что-то новое и делились этим в Go Bro — друг с другом, с друзьями и приятелями.

Даниил: А сейчас Go Bro поднимает кого-то с кровати и заставляет начать что-то делать. От осознания этого появляется вдохновение и стимул не останавливаться!

Федя: Получается такая цепная реакция. Если бы каждый человек понимал, что в каждом нашем действии заложено что-то важное, и ответственно относился к тому, что делает, наверное, мы бы уже жили в идеальном мире (Улыбается.)

Даниил: Важно верить и бегать.