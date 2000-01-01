Бегу по МГУ: тренировочные возможности студенческого кампуса

Как правильно организовать беговую тренировку с нулевым бюджетом.

Преимущество беговых тренировок в их возможности начать прямо здесь и сейчас. Точкой старта может оказаться парк возле дома или даже территория студенческого кампуса. Всё, что вам нужно, — это правильный настрой, подборка бодрых треков и хорошая компания. А теперь представьте: как было бы круто, если на пробежке вечером вокруг общежития рядом с вами оказался профессиональный тренер, который мог дать совет, подсказать, что вы делаете не так, помочь сделать правильную разминку и заминку…

Именно такой подход используют в своих занятиях тренеры компании Nike, начавшие этот беговой сезон вместе со студентами МГУ имени М.В. Ломоносова. Наш эксперт, тренер Михаил Капитонов, рассказал «Чемпионату»: как использовать все окружающие нас ресурсы для проведения правильной тренировки на улице, как правильно поставить цель, какой она может быть и, наконец, что нужно сделать, чтобы выбежать свой первый результат и получить зачёт по физкультуре.

— Михаил, расскажите, в чём специфика студенческих тренировок?

— Как только установилась тёплая погода, к нам стало приходить больше желающих начать заниматься бегом – поэтому на тренировке всегда есть отдельная группа для тех ребят, которым пока не стоит давать нагрузки с высокой интенсивностью, а имеет смысл больше акцентировать внимание на физической подготовке в целом.

Основное отличие, пожалуй, в том, что студенты очень любознательны и на каждом занятии стремятся узнать, почему мы делаем именно это упражнение или для каких целей мы выполняем определённый блок беговой работы.

Ещё одно существенное отличие в специфике организации процесса. Поскольку место старта и финиша тренировок – это памятник Михаилу Васильевичу Ломоносову напротив главного здания университета, в котором располагается общежитие, то ребята приходят сразу в беговой экипировке, а после тренировки буквально через 5-10 минут уже могут принять душ и перекусить, запуская процесс восстановления – это достаточно удобно.

— Как использовать все преимущества территории кампуса и какие преимущества этого вообще есть?

— Удобное местонахождение и множество разнообразных локаций на территории университетского городка, разумеется, даёт большое количество возможностей для проведения тренировок разной направленности: например, на легкоатлетическом стадионе можно оттачивать технику и бегать короткие дистанции на специальном покрытии, снижая риск травмироваться. Сама площадь территории кампуса позволяет варьировать маршруты разминочного и длинного бега – можно включить бег в гору или по равнине, при этом ни разу не повторяясь. Ещё один пункт: ступеньки и лестницы – на стадионе и у входа главного здания МГУ — на них удобно выполнять ряд технических упражнений. При достаточном уровне подготовленности участников тренировки можно задействовать и подъёмы Воробьёвых гор. А в плохую погоду в феврале-марте мы, к примеру, проводили часть тренировки в протяжённом подземном переходе от главного здания к Библиотеке.

— В чём польза кардионагрузки и какие беговые цели перед собой можно поставить? Какие цели самые распространённые?

— Польза адекватной нагрузки на сердечно-сосудистую систему неоспорима: тут и снижение уровня холестерина, и улучшение состояния и рост количества сосудов – кровоток становится более свободным. Это в свою очередь положительно сказывается на организме в целом: мышцы получают достаточное количество кислорода и нормально функционируют, улучшается мозговая деятельность (что может быть особенно важно для студентов).

По большому счёту, цели студентов не отличаются сильно от целей многих бегунов: кто-то хочет улучшить свою физическую форму (к лету и не только), некоторые ставят перед собой задачу пробежать в этом беговом сезоне свою первую десятку или полумарафон – в зависимости от уровня подготовки. Участники тренировок с бОльшим беговым опытом хотят попробовать себя в более длительном беге или улучшить свои персональные рекорды.

— Сколько в среднем длится беговая тренировка?

— Около полутора часов (включая разминку, основной блок и заминку).

— Вы тренируетесь и в дождь, и в снег, и вообще в любую погоду. А есть ли какие-то предпочтения по экипировке под все эти различные погодные условия?

— Разумеется. Если останавливаться на самых основных советах, то можно отметить следующее:

• В холодную погоду стоит одеваться по принципу многослойности (несколько легких слоёв – например, майка, футболка, логнгслив – а сверху ветрозащитная и водостойкая куртка)

• В зимний период — так, как будто бы на улице на 7-10 градусов выше, чем есть на самом деле (при условии того, что нет сильного ветра и осадков)

• В холодную погоду не стоит забывать про шапку, перчатки и высокие носки.

• В дождь я бы порекомендовал влагозащитный верхний слой, многие также предпочитают надевать кепку, чтобы вода не попадала в глаза. Если же погода совсем тёплая, то специально защищаться от дождя дополнительным слоем одежды я бы не стал, но при этом не стоит останавливаться во время пробежки надолго (чтобы не дать организму быстро охладиться), а также не нужно пренебрегать тёплым душем после тренировки, чтобы не заболеть.

— На тренировке у нас была довольно активная заминка, обычно это банальная растяжка, а у нас это были комплексы на скорость и координацию, которые мы выполняли с партнёром. Как лучше заминаться после пробежки?

— На самом деле, это был блок упражнений на общую физическую подготовку, а сама заминка заключалась в беге в лёгком темпе, а также упражнениях на восстановление после финиша (растяжка). Это согласуется с оптимальным способом завершения тренировки: непродолжительный бег трусцой для постепенного и аккуратного снижения пульса и интенсивности работы организма, после которого можно на протяжении 3-5 минут «потянуться».

— Сегодня мы выполняли несколько беговых комбинаций, которые удобно делать группой, какие беговые фишки можно включить в свой тренировочный арсенал, если я занимаюсь одна?

— Для того чтобы беговая тренировка не оказалась рутинной, когда занимаешься один, основное средство – разнообразие. Просто длительный бег, особенно по знакомому маршруту, порой бывает скучным – на помощь может прийти любимая музыка или аудиокнига. Также интересно бегать, слушая подкасты.

Если говорить об упражнениях, то здесь тоже стоит отметить вариативность как способ избежать однообразия. Как пример, ускорения можно делать под разным углом – по равнине, а затем в гору. Бег в свободном темпе можно перемежать упражнениями на технику (специальные беговые упражнения) или упражнениями на скоростно-силовую подготовку.

Целые комплексы подобных упражнений можно увидеть, например, на наших тренировках NTC (Nike+ Training Club) или посмотреть прямо сейчас в одноименном приложении (http://www.nike.com/ru/ru_ru/c/nike-plus/training-app). Для многих из них не нужна ни компания, ни дополнительное оборудование.

— Выполняете ли вы какие-то дыхательные комплексы и как в принципе развивать дыхалку?

— Дыхательная (а также сердечно-сосудистая) система неплохо развивается в том числе вместе с продолжительным бегом невысокой интенсивности, который мы предлагаем участникам тренировок в первой половине занятия.

— Правда, что за посещение ваших тренировок можно получить зачёт по физкультуре?

— Не так давно была достигнута договорённость с кафедрой физического воспитания о том, что посещение нашей беговой тренировки может быть приравнено к посещению занятия по физкультуре. В конце беговой тренировки тренер может поставить печать с указанием даты посещения, которая как раз и будут свидетельствовать о посещении студентом тренировки.

Бесплатные тренировки от команды тренеров Nike проходят два раза в неделю — по вторникам и субботам. Место встречи — памятник М.В. Ломоносову около главного здания МГУ. Принять участие может любой желающий, достаточно лишь пройти регистрацию на сайте (http://www.nike.com/ru/ru_ru/c/cities/moscow/university).