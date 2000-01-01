«Мокрый тест»: как выбрать правильные беговые кроссовки?

Проводим анализ вашей стопы в домашних условиях.

Перед тем как выбрать свои идеальные беговые кроссовки

При выборе кроссовок для занятий бегом следует учитывать, по какому покрытию вы будете бегать. Быть может, не за горами ваш первый марафон или вы собрались в пеший поход в горы с друзьями. С этим вам без труда поможет разобраться продавец-консультант любого спортивного магазина. Помимо прочего, немаловажно знать свою пронацию (индивидуальный показатель того, как стопа приземляется на поверхность опоры). Очень часто при выборе новых беговых кроссовок мы упускаем из виду соответствие обуви типу пронации. Это может доставить значительный дискомфорт в будущем, поскольку при активных занятиях бегом стопа испытывает существенную нагрузку.

На сегодняшний день беговая обувь стала настолько высокотехнологичной, что неправильно подобранная пара кроссовок может не просто доставить дискомфорт, но и спровоцировать травму. Вместе разберёмся, что такое пронация и как её определить в домашних условиях?

Фото: firestock.ru

Пронация — это естественное движение, приводящее к заваливанию стопы вовнутрь. В связи с особенностями строения стопы различают несколько её видов:

гипопронация — недостаточная (картинка 2);

гиперпронация — чрезмерная (картинка 1);

нейтральная пронация (картинка 3).

«Вопреки заблуждению, не стоит просто брать и покупать первые попавшиеся подошедшие по размеру беговые кроссовки. Для начала стоит определить тип своей пронации (как стопа приземляется на поверхность опоры) – в этом поможет gait-анализ (видеосъёмка бега на беговой дорожке в кроссовках с минимальным уровнем поддержки, на основе которой специалист подберёт нужную пару кроссовок) или так называемый «мокрый тест», который можно провести самостоятельно дома —, рассказал редакции наш эксперт, старший тренер бегового клуба Nike Михаил Капитонов. — Для того чтобы его выполнить, надо взять лист плотной бумаги, положить его на пол и, намочив босые ноги, простоять на листе около полуминуты. После этого сойдите с листа и обведите карандашом границы мокрых пятен, оставшихся на бумаге».

Фото: firestock.ru

При избыточной пронации следует обратить внимание на кроссовки с акцентом на стабилизацию стопы и фиксацию задней части стопы. Тем, у кого пронация нормальна или недостаточна, можно порекомендовать кроссовки из линейки амортизации.

Лайфхак от редакции: в некоторых магазинах можно сразу попробовать беговые кроссовки в деле – встать в них на дорожку и понять, удобно ли они сидят и подходят ли вообще для осуществления беговых движений.

Интересный факт: Мерить кроссовки лучше во второй половине дня, когда стопа несколько увеличена (как это происходит и при беге) – обычно не больше, чем на полразмера.