Спортивный бро: 5 упражнений для настоящих мужчин

Подборка самых популярных упражнений с правильной техникой всего за 1 минуту.

В силовых тренировках как никогда важно следить за тем, насколько правильно выполняется упражнение. Так как отягощая себя дополнительным весом, мы значительно повышаем травмоопасность каждого приседа и маха. В нашей подборке мы собрали пять самых популярных упражнений, которые вы без труда сможете включить в свою ежедневную тренировку.

Фронтальные приседания

Приседания со штангой на груди, или фронтальные приседания — базовое упражнение в тренировке кроссфит. Фронтальные приседания задействуют квадрицепсы, ягодицы и икроножные мышцы. Это упражнение помогает сформировать сильную нижнюю часть спины, сильные ягодицы и прочные мышцы живота, что позволяет развивать тело равномерно.

Берпи

Берпи – высокоинтенсивное цикличное упражнение без веса. Чтобы добиться эффекта, его нужно делать быстро. Интересный факт: берпи сжигает на 50% больше жира, чем стандартная силовая тренировка, разгоняя метаболизм на весь оставшийся день, что идеально подойдёт для похудения и сушки.

Жим штанги на наклонной скамье

Техника выполнения любого упражнения со штангой важна даже для тех, кто давно занимается силовым фитнесом. Если вы предпочитаете тренажёры в зале домашним тренировкам, обязательно изучите правильную технику выполнения жима лежа.

Махи гирей

Силовые упражнения с гирей активизируют различные группы мышц. Организм во время выполнения работает как единое целое. Гири улучшают растяжку, развивают выносливость и баланс. В силовой тренировке их можно использовать для разных упражнений. Махи гирей – серьёзное упражнение на силу. Перед его выполнением мышцы должны быть разогретыми и готовыми к нагрузке.

Гиперэкстензия с резиной

Базовое упражнение для проработки спины. В спортивном зале его выполняют на специальном тренажере, который называется римский стул. Гиперэкстензия в домашних условиях возможна при наличии под рукой спортивной резины или жгута.