Не наклонная дорожка: 5 причин заняться плаванием

Польза занятий в бассейне: худеем, укрепляем сердце и корректируем осанку.

Большинство врачей абсолютно уверены, что плавание — одна из самых полезных физических нагрузок для всех систем нашего организма. Существенным плюсом таких тренировок является то, что нагрузки в воде менее ощутимы, а эффект от них в 2-4 раза выше по сравнению с упражнениями, выполняемыми в зале. При регулярных заплывах в бассейне укрепляются сосуды, ускоряется метаболизм, нормализуется давление.

Коррекция осанки

В воде человек практически ничего не весит, именно поэтому полностью снимаются все нагрузки, сдавливающие позвонки и межпозвоночные диски. При нахождении в воде около 40-45 минут позвоночник полностью разгружается, межпозвонковые диски расправляются и отдыхают. Это создаёт благоприятные условия для коррекции нарушений осанки, частичного восстановления двигательных функций, утраченных вследствие травм, и для предупреждения их последствий.

Здоровые лёгкие и сердце

Не секрет, что с возрастом жизненная ёмкость лёгких человека снижается. Это происходит из-за снижения амплитуды движений суставов рёбер и грудного отдела позвоночника. При плавании необходимо освоить методику правильного дыхания: глубокий вдох и быстрый выдох в воду. Большая глубина и частота дыхательных движений не только улучшит вентиляцию лёгких, но и способствует увеличению амплитуды движения грудного отдела позвоночника и рёберных суставов.

Восстановление нервной системы

На поверхность тела, погружённого в воду, действует гидростатическое давление. Вода в свою очередь раздражает рецепторы и воздействует на нервные центры, тонизируя нервную систему. Именно поэтому так полезно плавать в первой половине дня, такие тренировки дают ощущение бодрости и повышают работоспособность. Нет возможности заниматься по утрам? Вечерние заплывы в спокойном темпе окажут успокаивающее действие на нервную систему, повысят эмоциональную устойчивость, обеспечат крепкий и спокойный сон.

Гибкие суставы

Из-за отсутствия сдавливающей нагрузки при любых способах плавания суставы начинают двигаться с высокой амплитудой в самых различных плоскостях. Вы не только используете полностью свои природные возможности, но и можете расширить их, увеличивая амплитуду движения с помощью тренировок в бассейне. В случае, если подвижность суставов заметно уменьшилась (это может произойти с возрастом или из-за травм), в воде вы сможете восстановить лёгкость и амплитуду движения гораздо быстрее, чем на суше.

Снижение веса

Вследствие повышенной теплоотдачи в воде активизируется обмен веществ в организме, поэтому при плавании расходуется больше энергии (в зависимости от температуры воды и скорости плавания), чем в других видах спорта. Температура воды всегда ниже температуры тела человека, поэтому, когда человек находится в воде, его тело излучает гораздо больше тепла, чем на воздухе. Эту особенность занятий плаванием активно используют в борьбе с лишним весом.



Лайфхак: Баттерфляй — самое сложное и интенсивное движение в плавании из всех и, безусловно, наиболее трудно осваиваемое. Баттерфляй лучше всех прочих стилей помогает сжигать жир. Он идеально войдёт в вашу интервальную тренировку и способствует улучшению вашего метаболизма.