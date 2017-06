SURFFEST RUSSIA: сёрфинг в пределах МКАД. Обзор площадок фестиваля

Какую выбрать доску на сезон, где и как заняться серфингом в столице и почему это движение стремительно набирает популярность.

Есть ли сёрфинг в России? И если да, то какой он на вкус и цвет? Именно эти вопросы занимали нас больше всего перед посещением всероссийского фестиваля, посвящённого культуре сёрфинга, SURFFEST RUSSIA. Оказалось, что сёрф в России — это как минимум сурово, потому что погода в любой момент может сыграть с тобой злую шутку и выдать неожиданный для начала июня температурный минимум. Но если есть несколько досок и сотни людей, внутри которых бушует океан и светит яркое солнце, то скучать не придётся!



Фестиваль сёрфинга прошёл на территории пляжного клуба Royal Bar на Водном стадионе. Это мероприятие проводится не первый год, и его основная цель — популяризировать сёрфинг как движение в России, а главное — объяснить всем и каждому, что сёрфить можно не только на солнечном Бали или в далекой Португалии, но и не выезжая за пределы МКАД. В этом году организаторы включили в программу фестиваля мастер-классы, конкурсы и тест-драйвы, чтобы каждый желающий мог лично убедиться в том, что водные виды спорта – это здорово. Немного о площадках SURFFEST в нашей подборке активностей.

Такие разные доски: SUP, MOTOSURFING и WINDSURFING

Зона SUP: движение SUP стремительно набирает обороты среди любителей красоты, гармонии и водных видов спорта. Функциональные тренировки на досках придутся по вкусу многим, кто помимо физической нагрузки хотел бы развивать координацию и баланс. Альтернативой SUP в его классическом проявлении могут стать занятия AquaFlat в условиях фитнес-клуба, хотя летом большинство ценителей этого направления предпочитают проводить тренировки на открытой воде. Только представьте: вы, доска, приятные сменяющиеся пейзажи… Каждая подобная тренировка — это не просто спортивная активность, это настоящее приключение. Идеально, чтобы ваш первый SUP-опыт состоялся на море, но если отпуск ещё не скоро, а желание круто провести выходные велико, смело отправляйтесь за новыми ощущениями к ребятам из команды sup-club.ru.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

MOTOSURFING: на этой зоне мы убедились, что знаем о досках и их разновидностях не так уж много. Помимо SUP-досок, о которых уже упоминали ранее, «Чемпионат» протестировал электрические доски с мотором. Фестиваль действительно позволил открыть мир сёрфинга с самых необычных ракурсов, один из ярких тому примеров — культура мотосёрфинга. На первый взгляд может показаться, что встроенный мотор значительно снижает нагрузку на тело. Но это совсем не так, удержаться на плаву и словить ту самую идеальную точку, в которой вы окажетесь в равновесии, становится ещё сложнее. Незамедлительно рекомендуем всем ценителям острых ощущений открыть летний сезон своим первым опытом в мотосёрфинге.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

WINDSURFING. Выйти в море под парусом — звучит как мечта. А что если это будет не море? В зоне виндсёрфинга каждый желающий смог попробовать свои силы на специальном тренажёре и протестировать доску с укреплённой на ней свободно вращающейся мачтой для паруса. Сам тренажёр был установлен на песке, но особо смелым участникам фестиваля удалось выйти на воду вместе с командой «Школа ветра».

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА: йога, растяжка и доски ручной работы.

STRECHING. Немаловажно после занятий на открытой воде уделить должное внимание растяжке всего тела. Дело в том, что нагрузка на наши мышцы во время занятий на вейкборде, виндсёрфе, мотосёрфе и даже досках для SUP очень высока. С непривычки на следующий день после тренировки будет больно, даже не так: будет очень больно. Поэтому каждый уважающий себя сёрфер знает о стречинге если не всё, то, пожалуй, самое основное. В зоне йоги и растяжки каждый мог стать участником тренировок от студии «Дыши» и школы растяжки и фитнеса «Нефрит». Тренировочные циклы были направлены на развитие гибкости, внутреннего баланса, чувства равновесия, а также силы и выносливости.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

SHAPER HOUSE. А вы знали, как изготавливаются настоящие доски для сёрфа? В нашем представлении их должен был делать горячий парень где-то на берегу океана в своей домашней мастерской. Но и в суровых погодных реалиях России из куска дерева можно изготовить настоящую доску, при одном взгляде на которую захочется упаковать чемодан и уехать в сёрф-тур. «Arctic Craft Surf» — первая мастерская в Москве, где производят профессиональные доски для серфинга. В зоне, представленной на фестивале, любой желающий мог принять участие в процессе изготовления и узнать все тонкости у профессионалов своего дела.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

MIND. В зоне большого шатра на протяжении всего дня располагался лекторий, где проходили лекции и кинопоказы. Лекторами стали профессионалы в мире сёрфинга и заядлые путешественники, которые поделились личным опытом и рассказали участникам фестиваля об обширной и пока ещё не сильно изведанной географии сёрфа в России. Параллельно лекторию каждый желающий мог посетить фотовыставку эксклюзивных кадров, собранных специально для фестиваля SURFFEST.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Для многих сёрф — это попытка сбежать от всего мира, жить где-то на острове и каждый день ездить на байке к океану. Для большинства из нас сёрфинг — это что-то настолько оторванное от реальности, что мы даже не можем представить себе, где можно освоить этот вид спорта в нашей стране. Но если задуматься, то быть сёрфером в России — это круто, это огромный вызов себе, пожалуй, такой же, как провести зимнюю Олимпиаду в Сочи. Второй всероссийский фестиваль, посвящённый культуре сёрфинга, оказался познавательным и амбициозным. А главное, что у нас впереди есть целое лето для того, чтобы выбрать свою идеальную доску и научиться чему-то новому!