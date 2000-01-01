5 вещей о беге, которых вы не знали

Правильная постановка стопы, идеальное приземление, дыхание и пульс — всё о том, из чего состоит беговая техника чемпионов.

Зачастую для того, чтобы бить рекорды и достигать результата на беговом треке, одного желания оказывается мало. Погружаясь с головой в увлекательный и богатый на события мир бега, вы всё больше времени начинаете уделять тренировкам, которые помогают развивать правильную технику, всё больше и больше анализируете своё состояние во время забега и прислушиваетесь к реакции организма. Для того чтобы разобраться и ответить на самые распространённые вопросы о том, как бегать правильно, мы посетили тренировочную базу Adidas RunBase и составили для вас перечень рекомендаций, которые позволят повысить качество вашего тренировочного процесса.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Забег на технику

Наверняка у вас возникает вопрос: как можно бегать неправильно? А ведь это одна из важнейших составляющих успеха, которой так часто не хватает новичкам для достижения цели. Приземляться нужно на переднюю часть стопы. Отличный пример тому — спортивная ходьба. Она отличается от бега тем, что в ней отсутствует фаза полета, которая есть в беге. Фаза полета — в сущности, что-то похожее на прыжок. И если попробовать просто подпрыгнуть на месте, наш мозг моментально сработает, и мы интуитивно приземлимся на переднюю часть стопы, потому что приземление на пятки не принесёт ничего хорошего. Грубо говоря, бег состоит из ходьбы и прыжков. И если соблюдать правильную технику бега, то уже не надо будет задумываться о том, на какую часть стопы приземлиться — наше тело сделает всё само. К сожалению, практически 80% людей приземляются на пятку. В таком случае вся нагрузка приходится на колени, что создаёт риск получения травмы.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Важный изгиб

Ещё одна распространённая ошибка состоит в том, что колени часто остаются прямыми в процессе бега. А ведь бежать на прямых ногах в два, а то и в три раза сложнее. Помните: колени во время бега не должны оставаться прямыми. Процесс сгибания ног помогает разгрузить икроножные мышцы и включить в работу бедра. Чтобы довести постановку ног до автоматизма, нужно выполнять качественную и продолжительную разминку, включая в неё беговые упражнения.

Мягкая посадка

Помимо прочего важна и сама постановка стопы относительно тела. Приземляться нужно под центр тяжести. Важно избавиться от выхлеста голени и лишних движений и свести весь процесс бега к поднятию и опусканию бедра. Всё это приведёт к правильному каденсу (количеству шагов в минуту), норма которого составляет 180-190 шагов и поможет выработать свой идеальный темп. Чем чаще мы будем бежать, тем меньше времени останется на выхлест голени, а следовательно, повысится качество тренировочного процесса.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Держите себя в руках

Теперь поговорим о вращении плечевого пояса и руках при беге. Нормальный угол сгиба рук — 90 градусов +/- 10. Если угол окажется слишком маленьким, то вы начнёте качать бицепс. Ничего плохого в этом, конечно, нет, просто при беге подобная нагрузка не является сверхзадачей, поэтому не стоит тратить на это лишнюю энергию. Но не будем впадать в крайности: слишком сильно сжимать кулаки или бежать с раскрытыми ладонями. Совет от тренера: для того чтобы определить идеальное положение кистей рук, представьте, что вы зажали в руке что-то вроде небольшой картошки.

Дышим ровно

Ну и конечно нельзя забывать о правильном положении головы. Не запрокидывайте голову и не наклоняйте её. Не стоит напрягать мышцы лица и шеи. В процессе бега смотрите вперёд на расстояние 15-20 метров перед собой, это позволит раскрыть дыхательные пути, это позволит значительно повысить вашу выносливость, ведь правильное дыхание в беге играет важнейшую роль.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Для того чтобы чувствовать себя комфортно на беговом треке, помимо всего прочего очень важно выбрать ту самую идеальную пару кроссовок. При выборе необходимо исходить из индивидуальных потребностей бегуна. Обязательно учитывайте, где будет проходить основной цикл тренировок. Трейловые кроссовки, идеально вписавшиеся в забег на пересечённой местности, будут, увы, не так эффективны в условиях зала, и наоборот. В студии Adidas RunBase нам рассказали о том, что все крупные мировые бренды уже давно выпускают несколько линеек, адаптированных под различные беговые поверхности, поэтому проблем в подборе «той самой» пары не возникнет.