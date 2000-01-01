«Reebok. Стань человеком»: топ-5 этапов на полосе препятствий

Этапы уникального фитнес-забега «Reebok. Стань человеком» в Коломенском и лайфхаки по прохождению.

В минувшие выходные «Чемпионат» посетил одно из самых необычных фитнес-мероприятий этого года. Забег «Reebok. Стань Человеком» — это не просто вызов себе, это отличный тимбилдинг и серьёзная проверка на прочность для вашей команды. Именно поэтому из года в год соревнование стремительно набирает популярность, расширяя свои границы и открывая новые дистанции по всей России. На старте вместе со своими номерами вы получаете канат. С первых минут старта и до финишной прямой вы команда, которая бежит в одной связке.

Фото: Reebok. Стань Человеком

Из года в год испытания (этапы), которые нужно пройти в перерывах между бегом по пересечённой местности, кардинально меняются. Информацию о том, что ждёт участников на дистанции, найти практически невозможно, поэтому каждое новое испытание становится приятным (или не всегда) сюрпризом для команды. Всего на полосе препятствий в этот раз нас ожидало 13 абсолютно непохожих друг на друга этапов. В этом материале мы решили немного приоткрыть завесу тайны и рассказать нашим читателям, из чего состоит гонка.

Интересные факты о забеге:



Длина беговой дистанции — 7 км;

Среднее время, которое команды находились на дистанции, — 1 час 10 минут;

Тренировки — подготовиться к участию в забеге вам помогут классические беговые и кросс-фит-тренировки.

1. Ступеньки

Самым первым испытанием, к которому мы пришли ещё бодрыми, чистыми и с отличным настроением, оказались «Ступеньки». Если изложить его суть в нескольких предложениях, то четверо участников команды должны были имитировать подвесную лестницу, а другой участник идти по ней. Честно скажу, что лично мне испытание понравилось, потому что я была тем самым шестым человеком в команде, который просто следил за процессом (побольше бы таких этапов, да поближе к финишу).

Фото: Reebok. Стань Человеком

В чём сложность? Четверо членов команды держат доски, на которые человек наступает всем своим весом — здесь всё просто, основная задача состоит в том, чтобы удержать их. Чем лучше координация и способность группироваться у идущего, тем легче приходится остальным.



Лайфхак: в общем, если вы читаете эту статью, находясь на полосе препятствий (что очень вряд ли), то наш совет вам не поможет. Но если вы ещё готовитесь к своему первому фитнес-забегу по пересечённой местности, то с умом подойдите к формированию команды. Сами правила предполагают различные составы: 2 женщины и 4 мужчины, 3 женщины и 3 мужчины, 4 женщины и 2 мужчин. Для прохождения этого этапа оптимально иметь в команде 4 мужчины (которые держат доски) и 2 девушек (одна из которых передвигается по лестнице, а другая помогает ей держать равновесие). В общем и целом это один из самых оптимальных раскладов: такой состав удобен при прохождении не только этого этапа.

2. Шар на доверие

Не удивительно, но это испытание понравилось всем участникам команды без исключения. Сам этап выглядел так: команда встаёт в цепочку, между каждой парой людей зажимается большой надувной шар, и колонна в таком состоянии должна преодолеть около 25 метров, развернуться в нужной точке и прийти обратно.



В чём сложность? Если команда начнёт двигаться с разной скоростью и потеряет общий темп, то шары начнут падать на землю, а это значит, что испытание придётся пройти заново.



Лайфхак: Пользуясь нашим идеальным составом (2 девушки и 4 мужчины), мы распределились так, чтобы наши мужчины оказались внутри, а девушки открывали и замыкали колонну. Основная задача стояла перед замыкающим: он должен был «давить» на всех остальных, и, когда первый в колонне чувствовал толчок сзади, он начинал потихонечку продвигаться вперёд. Такая тактика позволила нам без труда и штрафного времени преодолеть этот этап.

3. Прыжки через верёвку

Как вы уже поняли, большинство упражнений, выполняемых в течение забега, нацелены на слаженную работу коллектива. Целью следующего испытания было пройти небольшую дистанцию, перепрыгивая через натянутые верёвки, а затем вернуться обратно и повторить то же самое — т. е. выполнить два подхода.

Фото: Reebok. Стань Человеком

В чём сложность? Все члены команды должны прыгать синхронно, отталкиваться и приземляться исключительно на две ноги, иначе прыжок будет не засчитан.



Лайфхак: Не подпрыгивайте слишком высоко, это снизит нагрузку на колени и ноги в целом, считайте вслух, все вместе, для того, чтобы прыгать синхронно и не переделывать прыжок.

4. Водоносы

Казалось бы, что сложного: берёшь себе надувную колбу с водой и несёшь её вперёд. Всё усложнилось, когда мы узнали, что каждый шаг вперёд — это не просто шаг, а выпад, который выполняется переменно на каждую ногу из положения стоя.

Фото: Reebok. Стань Человеком

В чём сложность? Обязательное условие: колено во время выпада обязательно должно коснуться земли. А вода в колбе при этом то и дело переливается с одного края к другому, вызывая некоторые проблемы, связанные с равновесием и координацией. В то время пока один участник проходит этап, скучать не приходится: вся команда стоит в планке.



Лайфхак: Терпите, держите спину ровно и смотрите исключительно вперёд. Согласны, что здесь с лайфхаком не получилось, но никакой конкретной тактики при прохождении этого этапа мы не придерживались.

5. Бег по пересечённой местности

И снова идём против правил! Да, это не этап, но при подготовке очень важно сделать акцент именно на этом пункте. В начале соревнований каждая команда получает канат и все 7 километров бежит в одной связке.

В чём сложность? Угадать комфортный темп получается не сразу, поэтому некоторым участникам в начале бежать гораздо тяжелее, чем остальным. И вот как только вам кажется, что идеальный темп найден и угадан… вы начинаете уставать, а это значит, что скорость опять должна измениться. Вторым бесспорным минусом является то, что, держась за канат, вы исключаете одну руку из бегового процесса — из-за непривычности это может значительно усложнить прохождение дистанции.



Лайфхак: Найдите канат и включите командный бег в ваши тренировки перед подготовкой к забегу — это поможет почувствовать темп друг друга и значительно снизит возможность получения травм на дистанции.

Фото: Reebok. Стань Человеком

Совсем скоро забеги состоятся в твоём городе, не упусти шанса стать человеком:



Казань — 22 июля

Нижний Новгород — 29 июля

Санкт-Петербург — 5 августа

Ростов-на-Дону — 19 августа.