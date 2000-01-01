Indoor триатлон-гонка: команда «Чемпионата» заняла первое место

Советы тренера и итоги командной триатлон-гонки в рамках XVII ИГР World Сlass имени Дмитрия Жирнова.

8 июня 2017 года в стенах фитнес-клуба World Class Ивана Франко прошли любительские соревнования по командному Indoor триатлону. Соревнования прошли не на открытой площадке, а в помещении. Ещё одним существенным отличием от классической гонки стало то, что каждый участник команды проходил одну конкретную дистанцию: плавание, бег или вело.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Такой вид соревнований является более доступным, нежели обычный Outdoor триатлон, так как не требует от участников дорогостоящего оборудования и экипировки. Все дистанции проходят не по принципу «кто быстрее», а по принципу «кто больше». Победителем становится та команда, которая за определённое количество времени проехала, проплыла и пробежала наибольшее количество километров.



Команду «Чемпионата» представляли члены редакции: Александр Токмаков – плавание, Никита Кузин — вело, Тимофей Кузин — бег. Первенство ребятам далось действительно непросто. Ещё на начальном этапе – плавании – у Александра на половине дистанции свело ногу, и ему приходилось бороться с этим, чтобы финишировать и проплыть 375 метров (по итогу с коэффициентом – 3,75 км). Из-за этого команда сильно отстала от лидеров и поняла, что на следующих дистанциях нужно выкладываться по максимуму любой ценой.

На этапе с велосипедом Никита проехал 17,7 км. Сразу после прохождения дистанции он поделился впечатлениями:



— Было очень тяжело, силы кончились после первых 10 минут. Дальше пришлось 20 минут терпеть, и здесь мне помогла командная работа. Ребята махали на меня полотенцем, чтоб было проще дышать, брызгали водой и говорили, какое время у конкурентов.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Командный дух не покинул ребят и на завершающем этапе с бегом. Тимофей с самого начала взял хороший темп, и перспектива показать лучший суммарный результат стала более чем возможной. На протяжении 20 минут, пока наш атлет бежал, ребята вели прямой эфир в «Инстаграме», где сотрудники «Чемпионата» и друзья Тимофея могли поддержать и подбодрить его, ведь командный дух и поддержка очень мотивируют в таких ситуациях. В результате на финише в копилку команды добавилось 5 километров (по итогу с коэффициентом – 20 км).



По результатам Indoor триатлон-гонки команда «Чемпионата» лидировала, преодолев 41,45 км за час.

Во время проведения состязаний нам удалось побеседовать с тренером по триатлону Викторией Шубиной, которая рассказала о том, что в первую очередь нужно сделать, чтобы показать хороший результат на дистанциях в условиях Indoor.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Хватит хотеть – начинайте что-то делать

Этот совет касается всех трёх видов дистанций или даже если вы соберётесь заниматься обычным, а не командным триатлоном. Надо просто встать и пойти что-то про это узнавать, обратиться в тот же самый фитнес-клуб. Например, в клубе World Class есть специальная школа триатлона, где вас могут подготовить.

Надёжный тренер

Вам необходим тренер, гуру, человек, который вам будет помогать. В этом смысле будьте внимательны, так как это сродни выбору спутника жизни. Тренер вам должен подходить эмоционально, вы должны ему доверять, ведь это очень важно.

Место, в котором приятно заниматься

Выберете место, где бы вам было удобно и приятно тренироваться, потому что, наверное, мы всегда находим время и возможность заниматься тем, что нам именно нравится, и там, где нам нравится.

Терпение, правильное питание и восстановление

Важно знать, что триатлетом не стать за один день. Обязательно нужно распределить свои силы, не ждать быстрых результатов и не стараться прыгать сразу через несколько ступенек. Надо быть последовательным и получать удовольствие от любого маленького прогресса. Хотя чем ниже ваш уровень физической подготовки, тем быстрее вы будете чувствовать прогресс, буквально на следующий день. Чем ваш уровень выше, тем менее очевидным для вас будет этот прогресс.

Не торопитесь и восстанавливайтесь, а также правильно питайтесь, ведь тренировочный процесс – это не только физические нагрузки и перегрузки.

Время на подготовку к стартам

По-хорошему, к гонке по Indoor триатлону можно подготовиться за месяц-полтора. Единственное ограничение – плавание: человек должен уметь держаться на воде. Особенно реально научиться за такое время, если вы участвуете в командном триатлоне, где каждый проходит свой этап. Более того, в любом состоянии вы всегда сможете финишировать, так как главное не дистанция, а время, вы всё делаете по времени. Если вам тяжело бежать – значит, пройдёте пешком по дорожке 10 минут. Ваше расстояние не будет такое, как у человека, занявшего первое место, но при этом вы финишируете, и у вас уже будет какой-то результат.

Мы даже проводим специальные Indoor триатлоны как тестовые соревнования для своих спортсменов, которые тренируются у нас в школе триатлона.