Красочный забег: дистанция контрастов

Фоторепортаж с места событий. Самый яркий финиш этого года.

Маршрут Красочного забега 2017 прошёл вокруг олимпийского комплекса «Лужники» по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной.



Участники преодолели 5 км через четыре красочные зоны.

«Это развлекательный забег, где радостные эмоции важнее финишного времени. Именно поэтому результаты участников не измерялись. А финиш первых трёх мужчин и первых трёх женщин фиксировался судьями вручную», — пояснили организаторы забега.

Фото: Егор Никаноров

Победителем Красочного забега стал Станислав Мокин с результатом 14.35. Вторым стал Павел Адышкин -15.19. Третье место занял Сергей Конякин — 15.22.

Фото: Егор Никаноров

Первой среди девушек к финишу прибежала Юлия Конякина с результатом 16.46. Второй стала Александра Павлютенкова - 17.24. Третье место заняла Ольга Тарантинова — 17.35.

Фото: Егор Никаноров

Совсем скоро участники забега смогут найти свои фото в официальной галерее. Для того чтобы без труда отыскать кадры со своим участием, необходимо будет вбить номер, с которым вы вышли на старт.

Фото: Егор Никаноров

Само мероприятие стало частью серии забегов от организаторов Промсвязьбанк Московского Марафона.

Фото: Егор Никаноров

Ближайшие забеги, в которых можно принять участие:



Ночной забег — 15 июля

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Полумарафон «Лужники» — 13 августа

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Промсвязьбанк Московский Марафон — 22 сентября

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