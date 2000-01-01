Правильный перекус: 3 простых и питательных рецепта

Смузи. Энергетический заряд в одном стакане.

Для многих людей самой большой проблемой при переходе на правильное питание является перекус. Перекусывать мы привыкли на бегу и в большинстве случаев быстрыми углеводами. В нашей подборке мы собрали для вас рецепты трёх вкусных, сытных и невероятно питательных смузи от бренд-шефа Vitamin & Smoothie Bar Macadamia, которые помогут утолить чувство голода и зарядить энергией.

«Пинк»

Эффект: лёгкий и энергетически полезный перекус.

Вам понадобятся:

1 банан

1 груша

1 киви

1/2 стакана свежей или замороженной малины

Интересный факт:



Очень часто путают микс соков и смузи. Смузи — это натуральные или замороженные овощи и фрукты, которые смешиваются в блендере. В смузи присутствует питательная и необходимая организму клетчатка, в соках прямого отжима её нет.

«Красный детокс»

Эффект: быстрое очищение организма.

Вам понадобятся:

1 варёная свекла

1 огурец

1 яблоко

200 мл апельсинового сока

1 ложка мёда по желанию

Интересный факт:



Фрукты или овощи должны быть спелыми. Потому что только спелый продукт при смешивании будет давать правильные вкусовые качества. Например, при выборе банана можно добавлять в блендер даже переспелый фрукт.

«Вишенка»

Эффект: вкусный и питательный перекус.

Вам понадобятся:

1 банан

3 финика

1/2 стакана свежей или замороженной вишни (черешни)

1/2 стакана соевого молока со вкусом ванили

Интересный факт:



Помимо фруктов и овощей в смузи можно добавлять спирулину, маку, миндальную муку, чиа, мяту и соевое молоко.

Благодарим за помощь в организации и проведении съёмки Vitamin & Smoothie Bar Macadamia.