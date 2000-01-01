Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
Город

Правильный перекус: 3 простых и питательных рецепта

Смузи. Энергетический заряд в одном стакане.

Для многих людей самой большой проблемой при переходе на правильное питание является перекус. Перекусывать мы привыкли на бегу и в большинстве случаев быстрыми углеводами. В нашей подборке мы собрали для вас рецепты трёх вкусных, сытных и невероятно питательных смузи от бренд-шефа Vitamin & Smoothie Bar Macadamia, которые помогут утолить чувство голода и зарядить энергией.

«Пинк»

Эффект: лёгкий и энергетически полезный перекус.
Вам понадобятся:
1 банан
1 груша
1 киви
1/2 стакана свежей или замороженной малины

Интересный факт:

Очень часто путают микс соков и смузи. Смузи — это натуральные или замороженные овощи и фрукты, которые смешиваются в блендере. В смузи присутствует питательная и необходимая организму клетчатка, в соках прямого отжима её нет.

«Красный детокс»

Эффект: быстрое очищение организма.
Вам понадобятся:
1 варёная свекла
1 огурец
1 яблоко
200 мл апельсинового сока
1 ложка мёда по желанию

Интересный факт:

Фрукты или овощи должны быть спелыми. Потому что только спелый продукт при смешивании будет давать правильные вкусовые качества. Например, при выборе банана можно добавлять в блендер даже переспелый фрукт.

«Вишенка»

Эффект: вкусный и питательный перекус.
Вам понадобятся:
1 банан
3 финика
1/2 стакана свежей или замороженной вишни (черешни)
1/2 стакана соевого молока со вкусом ванили

Интересный факт:

Помимо фруктов и овощей в смузи можно добавлять спирулину, маку, миндальную муку, чиа, мяту и соевое молоко.

Благодарим за помощь в организации и проведении съёмки Vitamin & Smoothie Bar Macadamia.

Источник «Чемпионат»
Фото Vitamin&Smoothie Bar Macadamia
Автор Майя Козловцева
Сообщить об ошибке
Включи голову!
TOP 3
5 вещей о беге, которых вы не знали
5 вещей о беге, которых вы не знали
Бег
5 тестов, которые помогут узнать больше о своём теле
Эксклюзив
5 тестов, которые помогут узнать больше о своём теле
Фитнес
Календарь забегов: какие события ждут нас летом?
Календарь забегов: какие события ждут нас летом?
Бег
© championat.com, 2000–2017